Дань уважения труду: новокуйбышевские нефтепереработчики удостоены высоких наград

Екатерина Батурина в нефтепереработке почти 20 лет. Фото: АО «НК НПЗ»

Каждый год в начале сентября мы чествуем работников нефтяной и газовой промышленности – людей, превращающих дары российских недр в источники энергии и многое другое. В канун профессионального праздника «Комсомолка» узнала у новокуйбышевских нефтепереработчиков, каково это – быть частью команды градообразующего предприятия и почему от личного вклада каждого зависит общий результат.

На кону - репутация завода

Старший лаборант химического анализа Екатерина Батурина связала свою жизнь с Новокуйбышевским НПЗ почти 20 лет назад, когда выпускницей нефтехимического техникума впервые в 2002 году переступила через порог заводской проходной. В выборе профессии девушка не сомневалась – химия в школе была одним из ее любимых предметов, к тому же хотелось приносить пользу обществу, что-то производить. Эта жизненная позиция за два десятка лет не изменилась и высоко оценена коллегами, доказательство тому - Благодарность Министерства энергетики РФ.

- Пришла сначала оператором на установку – в добродушный мужской коллектив, - вспоминает Екатерина Ивановна. – Отработала в бригаде четыре года, а уже после декретного отпуска пришла в центральную заводскую лабораторию.

Сегодня старший лаборант химического анализа 5 разряда трудится в испытательной лаборатории ЦЗЛ АО «НК НПЗ». Это значит, что в зоне ее ответственности не только качество сырья и товарной продукции, выходящей с завода, но и перспективные планы завода: здесь испытывают новые присадки для топлива, экспериментируют с компаундированием компонентов. Словом, опровергают поговорку «лучшее – враг хорошего», совершенствуя продукты нефтепереработки.

- Приятно сознавать, что от нашего труда зависит качество продукции, и, в конечном счете, престиж предприятия, - говорит Екатерина Батурина. – В нашей лаборатории каждый на своем рабочем месте стремится обеспечить максимальный результат. И в этом нам помогает высокоточное оборудование – сегодня большинство испытаний проводится с помощью автоматических приборов, оснащение у нас самое лучшее.

Завод для Екатерины Ивановны стал семьей не только в переносном смысле, но и в прямом – муж трудится здесь же старшим оператором технологической установки. А дочь, хотя и разделяет мамину любовь к химии, планирует после школы связать свою жизнь с фармацевтикой.

Есть потребность – будет и возможность

Среди награжденных - старший оператор установки 43-102/1Виталий Хатков. В честь профессионального праздника Виталий Мухадинович удостоен Благодарности губернатора Самарской области. В 2004 году 18-летний студент Новокуйбышевского нефтехимического техникума пришел в третий цех на производственную практику, да так здесь и остался.

- Тогда почти весь коллектив установки был «матерым», от 40 лет и старше, - вспоминает Виталий Хатков. – Операторы охотно делились со мной опытом, всему научили. Многие из них сейчас на пенсии, но общаемся до сих пор. Теперь моя очередь передавать опыт молодежи. Мы здесь обучаем не на словах, а на деле – лично показывая, что делать и как. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, верно?

Виталий Хатков с 2015 года возглавляет профком цеха. Фото: АО «НК НПЗ»

Кроме непосредственных обязанностей на Виталии Мухадиновиче лежит и добровольная общественная нагрузка – с 2015 года нефтепереработчик возглавляет цеховой профком. Правда, сам он эту работу нагрузкой не считает: помогать родному коллективу – в жизненных и производственных вопросах – ему только в радость.

- Я не считаю потерянными потраченные на заводские мероприятия выходные, - улыбается Виталий Хатков. – Разве плохо, например, со своими детьми прийти на стадион, поболеть за заводскую команду? Приятно видеть, что моя профкомовская работа позволяет людям интереснее жить, раскрываться. Главное, выявить потребности человека и предоставить ему возможности. От этого выигрывает и человек, и коллектив, и предприятие!