Дома-самолёты, надземное метро и бездомные собаки: показываем, чем живёт Юнгородок прямо сейчас

Рассказываем о микрорайонах «Авиа» и «Юнгородок». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«КП-Самара» продолжает рубрику «Один день из жизни района» в формате фотопрогулки. Виртуальное путешествие длиной в один рабочий день с субъективно выбранными местами, которое, возможно, поможет открыть что-то новое о родном городе, вспомнить любимые места, а главное — послушать истории людей, которые здесь живут. И в этот раз Светлана Маковеева отправляется в микрорайоны «Авиа» и «Юнгородок», чтобы посмотреть, как живут люди в промышленных зонах.

Ирина Якоби, журналист Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ирина Якоби, журналист

- Ну, конечно, если речь заходит о Юнгородке, в первую очередь, непременно надо понизить голос, выпучить глаза и скороговоркой: из дома не выходить! С незнакомцами не говорить! Пули свищут, дети плачут, все кругом - пьяные и грабители, а кто не грабитель, тот бежит от грабителей, глотая на ходу кошелек с деньгами. По-моему, эти данные всё же несколько устарели, во всяком случае, в моей части Юнгородка. Потрепанные фасады, нетрезвые ребята у разливаек, признаки близости вещевого рынка - ок, из песни слов не выкинешь. Но это же не всё. Недавно отремонтированные Заводское шоссе и внутридворовые проезды на улице Железной Дивизии. Теперь таксисты могут довезти меня до дома, ни разу не заплакав! Клумбы с цветами, которые жители начали высаживать во дворах. Субботники, на которые весной выходят люди. Отличный новый спорткомплекс с бассейном и футбольными полями на стадионе "Маяк". Застройку середины прошлого века ближе к заводам жизнь, конечно, помотала. Хотя декор некоторых зданий не уступает домам в историческом центре. А красные девятиэтажки авиационного завода конца 70 - начала 80-х и сейчас выглядят интересно с элементами в виде "крылышек" и длинных подъездов-террас. Самолетный трап или взлётка? Серебристой облицовки не хватает - воровали в конце 90-х. Художественная школа №2. Дети приезжают из разных районов - их картины видны с улицы на витрине. Автобусы, троллейбусы, трамваи, метро и электрички! Хоть в центр, хоть не в центр - за полчаса! А если бы я купила лодку, то лично у меня был бы и речной транспорт. Могла бы себе в Самарке (пять остановок на трамвае) ловить карасей на ужин. Это не значит, что всего остального я не замечаю - это спальник с рынком на окраине Самары, а не Лазурный берег, и недостатки известны. Но вот цветов в клумбах у меня во дворе раньше не было и бассейна за углом тоже, так что сегодня без нытья.

«Юнгородок» - единственная наземная станция метро в Самаре. Была открыта в декабре 1987 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Марго Савина, повар

- Всегда хочется вернуться в детство! В моём случае - в Юнгородок, где я прожила до 18 лет. Вместо метро тогда были дома-бараки и мой детсад был такой же, но в памяти остались любимые воспитательницы, которые в тихий час нам читали сказки. Потом садик сгорел и район как будто опустел. Когда в школу пошла, в восьмую, то туда добиралась ответственно, а вот обратно домой не торопилась: или в кулинарию за трубочкой зайдём с одноклассниками, или за стаканом семечек, или зимой на портфеле покатаемся. Здорово было!

Родители работали в основном на авиационном заводе и многие знали друг друга, как в деревне. А ещё было два отличных стадиона с катками - любимое место встреч! Меня часто через плечо после катка домой несли.

На месте Кировского рынка был частный сектор и небольшой лесок, работал ДК «Мир». Сейчас многое изменилось, но все же иногда выпадает возможность пройтись теми же тропами. Охватывает ностальгия и обида и боль от того, что Юнгородок изменился в худшую сторону и кажется совершенно чужим.

Эти дома строились в 70-80-е годы для работников близлежащих заводов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эти дома строились в 70-80-е годы для работников близлежащих заводов. Они сделаны в авиационной стилистике: подпорки напоминают на крылья, а крыльцо подъезда - трап самолёта.

Николай, заводчанин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Николай, заводчанин

- Мне здесь нравится стадион «Маяк», который не так давно построили. Там есть бассейн, спортивные площадки и много секций для детей. А больше в Юнгородке и нет ничего...Вообще лучше сюда без нужды не приезжать. «Прогресс», «Авикор», «Авиагрегат» - вот с этих трёх заводов в пятницу люди выходят и многие начинают пить. Сидят тут везде. По ночам беспредел творится. В окно как-то видел, что человека чуть ли не убивали. Полицию вызвал. Но хорошо, что хоть траву в этом году покосили. А то кусты такие высокие были, страшно.

Некоторые жители района для послеобеденной сиесты располагаются прямо на асфальте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Алексей, работает в сфере машиностроения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Алексей, работает в сфере машиностроения

- Я сюда приезжаю по работе. Не рассматриваю Юнгородок для прогулок в свободное время, но покатался бы здесь на велосипеде: много безлюдных мест и пространства. Бездомных собак, правда, тоже много.

Этот интересный балкон можно найти на доме по адресу улица Земеца 24 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Денис, работает в сфере IT Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Денис, работает в сфере IT

- В этом районе мне нравится тишина и близость Кировского рынка — удобный, дешёвый. Но есть явные проблемы с инфраструктурой. Я живу на улице Береговой, там даже магазинов поблизости нет. Но зато полно бездомных собак, наркоманов и алкашей. Хотелось бы поскорее поменять жильё и переехать из Юнгородка.

В Юнгородке много старых детских площадок, но обновленные тоже встречаются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Александра, пенсионерка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Александра, пенсионерка

- Живу в Юнгородке уже 40 лет. Какие у нас достопримечательности? Вон, помойка. Проблем много. Дом наш топит постоянно, не убирают его. А хорошо здесь тем, что район как деревня. Все знают друг друга, дети гуляют без опаски.

Марина, работает на заводе

Собак здесь много бездомных, но мы их всех знаем и подкармливаем. Они все добрые-добрые и безобидные. Ни разу ещё не слышала, чтобы на кого-то напали.

В Юнгородке много бездомных собак Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Юнгородке лучше внимательно смотреть под ноги, может и незакрытый люк встретиться на пути Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Напоминание о том, что в районе сосредоточена авиационная промышленность, можно встретить даже на киоске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рядом с трамвайной остановкой есть небольшой рынок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Скамеек и зон отдыха в Юнгородке мало, но зато есть трубы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На улице Земеца можно встретить интересные дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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