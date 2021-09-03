Полузащитник «Крылья Советов» Максим Витюгов рассказал о целях в РПЛ, встрече с Килианом Мбаппе и жизни в Самаре

Максим Витюгов рассказал, что в "Крыльях Советах" думают не о борьбе за выживание, а о достижении хорошего результата Фото: Антон ЧЕРЕПОК

В РПЛ перерыв на матчи сборных, а «Крылья Советов» продолжают подготовку к возобновлению чемпионата на клубной базе. Ближайший соперник принципиальный — московский «Локомотив». О подготовке к этому матчу, задачах в РПЛ, встрече с Мбаппе, а также многих других интересных вещах в программе «Фан-Зона» на радио «КП-Самара» 98.2 ФМ рассказал полузащитник «КС» Максим Витюгов.

О паузе на игры сборных и «Локомотиве»

- После игры с «Уфой» тренерский штаб дал четыре выходных, чтобы выдохнули и футболисты, и тренерский штаб. Сейчас с новыми силами начали подготовку к игре с «Локомотивом».

У нас будет еще товарищеский матч против «Урала» в Екатеринбурге 5 сентября. Эта игра – часть подготовки к матчу с «Локомотивом».

У всех остался осадок после поражения от «Локомотива» в финале Кубка России. Будет очень интересная игра.

О сборной

- Хочется туда попасть, но давайте будем объективны – сейчас очень много работы. Сначала надо пробиться в стартовый состав «Крыльев». Когда буду стабильно играть в основе команды, когда буду стабильно приносить пользу «Крыльям», тогда можно будет говорить о сборной.

Об амплуа

- Комфортнее всего играть в центре поля, опорного полузащитника, как это модно говорить, бокс-ту-бокс.

Полузащитник привык играть от штрафной до штрафной Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Но если тренерский штаб увидит меня на какой-то другой позиции и я буду приносить там пользу, то без проблем буду играть там, куда меня поставят.

О восьмом номере

- Кумиров с восьмым номером не было. Когда был ребенком, было не важно, под каким номером играть – под седьмым, под десятым. Какой номер был свободен, под таким и играл.

Под восьмым номером начал играть уже когда перешел во взрослый футбол.

На профессиональном уровне моим первым номером был 24-й, потому что ты молодой футболист, а номера до 11, как правило, заняты. 24-й номер взял в честь родного города Красноярска. Потом ребята ушли, у нас освободились несколько номеров, и я взял восьмой. Тех пор играю под ним.

В «Крыльях» восьмой номер был у Саши Гацкана, но потом он решил поменять номер на 84-й, и мне сказали, что можно взять восьмерку.

Для «Крыльев» восьмой номер – исторический. Чувствую ли ответственность из-за номера? Чувствую ее не только из-за номера.

Об уровне РПЛ

- Разница между РПЛ и ФНЛ, конечно, есть. Здесь другие скорости, единоборства более жесткие, хотя в ФНЛ их, наверно, больше. Футболисты в Премьер-лиге более атлетичные.

Даже если брать игры Кубка России, то в РПЛ все равно по-другому. В Кубке небольшая недооценка у того же «Динамо» присутствовала, а здесь такой чемпионат, что недооценки быть не может. Условно восемь команд бьются за еврокубки, восемь – за выживание. Каждая игра принципиальная для каждой команды.

Первые матчи в сезоне были неудачными, мы потеряли очки, которые нельзя терять, но назад пути нет – в следующих матчах будем брать максимум.

Об атмосфере на матчах «Крыльев»

- В «Чертаново» была более домашняя атмосфера на матчах, но там без поддержки мы никогда не оставались. Однако в «Крыльях» по-другому. Отмечу фан-сектор – это не просто люди, которые пришли посмотреть футбол, а люди, которые пришли поддержать команду. На самом деле, так не только на фан-секторе. Это дорого стоит.

В "Крыльях" очень дружный коллектив Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые приходят и поддерживают нас. Это дает нам заряд, придает сил и помогает на футбольном поле.

О старте сезона в РПЛ

- Отчаяния на старте не было. Наверное, это была легкая пощечина нам, чтобы мы взбодрились, начали работать еще усерднее. В некоторых матчах мы допустили необязательные ошибки и пропустили обидные мячи.

Очень тяжело, особенно в РПЛ, когда ты на пятой минуте проигрываешь и надо отыгрываться.

Отчаяния не было, мы понимали, что наша работа вознаградится. Сейчас за что-то нам, наверное, вернулось.

Какая игра была лучшей? Одну сложно выделить. Надеюсь, что лучшая будет впереди. Пусть это будет, скажем, с «Сочи», потому что это первая победа, она была важна, в первую очередь, в психологическом плане.

С кем было сложнее всего? В Премьер-лиге не бывает проходных матчей, все игры были сложными.

О целях

- Цели перед началом сезона озвучивали, но у нас нет такого, что нужно занять какое-то конкретное место. Самое главное для команды – сохранить прописку в РПЛ, но у нас все молодые и амбициозные ребята и тренерский штаб очень амбициозный, поэтому мы хотим занять место как можно выше.

Не хочу говорить каких-то громких слов, но в команде хотят побиться за серьезные места.

О самом серьезном сопернике

- Это банально, но самый серьезный соперник и главный раздражитель для всех – это «Зенит». Все хотят отобрать у него очки. Но играть интересно со всеми. «Динамо» набрало хороший ход, у них хорошая молодая команда, с ней будет интересно сыграть. Тем более, что у «Динамо», наверно, будет тоже реваншистское настроение из-за поражения в прошлом сезоне в Кубке.

«Локомотив», «Спартак», ЦСКА – со всеми будет очень интересно сыграть, проверить себя на их уровне.

О «Спартаке»

- Оправдал ли ожидания «Спартак»? Перед сезоном был турнир «Париматч Премьер», «Спартак» там выглядел очень серьезно, он там разрывал всех. Я думал, что в чемпионате будет тоже самое, но что-то у них не клеится.

Когда я вышел на поле в матче со «Спартаком», то мне показалось, что это такая же команда, как и остальные, с которой можно играть и которую можно обыгрывать.

О разговорах об уходе в межсезонье

- Между собой ребята разговаривали. У нас, повторюсь, амбициозная команда, которая хочет чего-то добиваться, а не просто так играть. Для каждого футболиста было важно, чтобы сохранился костяк команды. Об этом просили болельщики, этого хотели футболисты.

Витюгов рад, что "Крылья Советов" сохранили костяк команды Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Это было командное решение – мы двигаемся дальше именно этой командой.

Об обстановке в команде

- Очень повезло, что у нас такой коллектив – обстановка хорошая, все ребята дружные. Очень приятно работать в такой команде. Никто не вставляет другому палки в колеса, есть здоровая конкуренция, все друг друга поддерживают.

Шутим ли над кем-нибудь? Над Сергеевым подшучивали, что он мало забивает. И в ФНЛ, и сейчас. Он должен забивать еще больше. Но Ваня большой молодец, он тоже очень хочет добиваться разных целей.

Какой в жизни Сергей Корниленко? Он может где-то подсказать, где-то поддержать, где-то подколоть, где-то дать наставление. Могу о нем говорить только тепло. Спасибо ему за все подсказки, за поддержку.

О новичках

- Новичков встретили коридорчиком. Пропустить по коридору новичка или когда у тебя день рождения – это нормально.

Новички влились безболезненно, мы приняли всех тепло. Многие уже адаптировались в команде.

Сергей Пиняев с нами, конечно, на «ты». Я считаю, что когда ты на футбольном поле, то все равны. Хотя с некоторым футболистами у него достаточно большая разница. Но подколы есть из-за его возраста – он же должен был сейчас в 11 классе учиться.

О легионерах в «Крыльях»

- Есть определенные трудности в плане общения, но у нас есть переводчик, через которого можно что-то донести, есть футболисты, которые знают определенные слова для подсказок на поле. Это самое важное. В жизни тоже есть люди, которые свободно владеют английским языком. Тот же Сережа Пиняев, который ездил на стажировку в Манчестер. Он очень спокойно разговаривает, и есть абсолютное понимание, когда они, например, с Зеффаном общаются. Бейл еще только приехал и они особо не успели познакомиться. Сейчас Пиняев еще в сборную отъехал. Но в целом с этим нет никаких проблем.

Многие футболисты какие-то небольшие знания иностранного языка имеют. А Зеффан вообще много слов на русском знает. Он в этом плане большой молодец, понимает по-русски спокойно, может объясниться.

Про Гленна Бейла

- Он прибыл в расположение за день-два до игры с «Уфой», несколько тренировок провел. Плотно познакомиться еще не было времени, потому что у нас потом были выходные. 4-5 дней мы друг друга видели. С виду — отличный парень, который, как все мы надеемся, нам поможет. Познакомиться же еще будет время. Что касается его фамилии, то мы пока еще не шутили на эту тему, но, когда он адаптируется, думаю, обязательно затронем ее.

Об игроке, которого Максим Витюгов пригласил бы в «Крылья»

- Если бы была возможность выбрать любого, я думаю, что тогда надо было бы с ПСЖ вступать в гонку за Месси. Можно было спокойно свободным агентом этого человечка привести бы к нам, и тогда бы он нам помог.

Об успехе воспитанников «Чертаново»

- В академии правильно выстроена вся система, которая плавно подводит футболиста, переводит с юношеского на профессиональный уровень. Все идет постепенно. Это одна из главных причин, когда безболезненно дается этот переход, и футболисты не теряются. У нас была молодежная команда, потом была ПФЛ, когда мы привыкали к взрослому футболу. Потом мы своими силами вышли в ФНЛ — это еще одна очень важная ступенька для нас. Несколько сезонов там провели, удачно для нас все складывалось. В первом сезоне одного очка не хватило до стыков. Кстати, если бы мы в них попали, мы бы играли с «Крыльями».

Следующий сезон, как мы все помним, из-за ковида не доиграли. Мы были третьими, со вторым местом у нас было одинаковое количество очков, и только по разнице нас не впустили [в РПЛ]. Было очень обидно. Если бы сезон продолжился, была уверенность, что мы могли все изменить и переломить в нашу сторону. Там было еще играть и играть. И после зимней паузы у нас так всегда получается, что мы играем лучше. На большом сборе мы сплачиваемся еще сильнее. Даже в «Крыльях» такое было — мы не проиграли ни разу. И с «Чертаново» в том сезоне две победы у нас было, и все могло бы поменяться, если бы продолжили играть. Когда сидели дома на карантине было очень обидно. Нас просто лишили возможности.

Со сборной России пути у молодого игрока уже пересекались

Сейчас я тоже слежу за «Чертаново», к сожалению, после ухода группы футболистов команда не смогла сохранить прописку в ФНЛ, вылетела в ФНЛ-2 и там большие перемены произошли после нашего ухода в «Крылья Советов». Думаю, что шансы у них еще есть. Просто надо работать и все грамотно делать.

Об игре против Мбаппе

— У нас был турнир во Франции, по-моему, на групповой стадии мы играли против «Монако». Обыграли их 1:0, если я не путаю. Честно, я не запомнил Килиана Мбаппе. Не было такого, чтобы прям «вау!», чтобы кто-то на голову выделялся. Но у меня в телефоне есть нарезка, где он в двух эпизодах очень серьезно разобрался против наших ребят.

Я был бы только рад встретиться с ним еще раз на футбольном поле. Это возможно, почему нет? Работай, прогрессируй, попадай в сборную, выходи с «Крыльями» в еврокубки и встречайся с Килианом Мбаппе.

Почему российские мальчишки не становятся Мбаппе

- Тяжело сказать, почему. Они, наверное, в более раннем возрасте начинают играть в главных командах. Возможно, им как-то больше доверяют, и люди раньше начинают прогрессировать. Может быть, у нас как-то это затягивается и у нас не так много футболистов с большой буквы. Нужно больше доверять молодежи, а молодежи нужно больше работать.

О том, как стал футболистом в Красноярске

- Папа занимался футболом и играл. Наверное, у меня даже выбора не было. Любовь к футболу была мне привита. Всегда, когда был маленьким, ходил с отцом на матчи на его, всегда был с мячом, в перерыве мог попинать. Поскольку папа занимался футболом, у него были знакомые из этой сферы. Папа договорился с тренером, чтобы меня взяли в группу, в которой были на 3-4 года старше ребята, потому что детей моего возраста еще не набирали.

Футболист уехал в "Чертаново" в 11 лет

Я и правда жил футболом. Мама ругалась, я постоянно плакаты на стены вешал — то на скотч, то на что-то еще. Все было завешано постерами разных футболистов. Роналдиньо, Зидан... Очень много всяких разных. Буквально все было завешано равными клубами и футболистами.

О кумирах

- Сейчас нет такого, чтобы я кого-то копировал. Мне всегда нравилась игра Зидана, Роналдиньо. Бразилец вообще волшебник, с мячом вытворял невероятные вещи.

Как попал в «Чертаново»

- Я переехал туда в 11 лет. До этого было много звонков и предложений. Ездил на разные турниры — за Красноярск, сборную Сибири, Томск. Папу в какой-то момент многие академии начали атаковать. Это была и академия Коноплева, я успел побыть и в «Спартаке» полгода, потом вернулся и съездил в «Краснодар». В итоге так получилось, что люди нас отговаривали, что нам надо ехать в Москву, что там соревновательный процесс — «Спартак», «Динамо», ЦСКА», «Локомотив»... Больше игр, больше конкуренции и это лучшее место для развития. На тот момент мы приняли решение, что действительно надо ехать в Москву, и так получилось, что в «Чертаново» селекционеры из Красноярска и, наверное, это сыграло решающую роль. Родители приняли решение, так как я очень просился, говорил, что мне пора ехать.

В «Чертаново» я уехал в 11 лет, через месяц мне исполнилось 12. Там была семейная атмосфера. И воспитатели, и ребята очень тепло приняли. Понятно, что, когда ты уезжаешь в таком юном возрасте, тебе тяжело. Я не представляю, как тяжело было родителям, особенно маме. Это момент болезненный. Особенно, когда ты приезжаешь домой, каникулы заканчиваются и наступает момент, когда ты в 12, 13, 14 лет прощаешься в аэропорту. Я из совсем обычной семьи и возможности летать в Москву каждый месяц у родителей не было. Раз в полгода делали сюрпризы, приезжали, чтобы провести время вместе. С одной стороны, это очень тяжелой, а с другой, это у меня в памяти на всю жизнь и это очень круто.

О Самаре

- Город мне очень нравится. Он чем-то даже похож на Красноярск, у вас очень красивая набережная. В Красноярске у нас тоже их даже две. Но, честно говоря, я этим летом немного с ума сходил, была такая высокая температура. 38-37 градусов для меня очень жарко, я не привык к такой жаре. В Красноярске тоже летом есть теплые дни, но, чтобы месяц-два держалось 38, 37, 34 градусов - этого нет, и это было тяжело, но ничего.

Узнают ли фанаты

- В последнее время стали чаще узнавать. Так как своего автомобиля у меня в Самаре нет, я чаще всего передвигаюсь на электросамокатах, и меня узнают. Еще бывает необходимость ехать куда-то на такси, и часто бывает так, что водители узнают, начинают спрашивать. На улицах тоже некоторые люди бывает скажут — «О, Макс, привет! Как дела?» Начинают спрашивать какие-то вопросы футбольные. Это приятно.

О любимом месте в Самаре

- Мне больше всего нравится набережная. Когда можно пройтись спокойно одному, подумать о чем-то. С девушкой тоже любим прогуляться по набережной. С командой можем где-то время провести время, опять же, на набережной — это одно из самых любимых мест. И «Самара Солидарность Арена» тоже.

О не футбольных встречах с командой

- Я не могу сказать, что это каждый день бывает. Но спокойно можем встретиться. У нас есть чат, кто-то может написать «Ребят, давайте сегодня соберемся, вместе поужинаем».

В Самаре Максиму больше всего нравятся набережная и стадион "Самара Солидарность Арена" Фото: СОЦСЕТИ

Можем выехать на какую-нибудь базу отдыха, когда есть выходной день. Такое бывает, поэтому без проблем.

О перелетах в Красноярск

- Буквально два дня назад прилетел оттуда. А туда летал сразу из Уфы через Москву. К сожалению, из Самары тоже нет прямых рейсов до Красноярска, это не совсем удобно. Поэтому, когда через Новосибирск, когда через Москву. Но вот было четыре дня выходных, и я сразу к родителям.