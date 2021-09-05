Ставка на эффективность: Сызранский НПЗ наращивает темпы производства

Главный капитал СНПЗ — высококвалифицированный коллектив. Фото АО «СНПЗ»

В День нефтяника, который в нашей стране отмечают в первое воскресенье сентября, работники отрасли не только празднуют, но и чествуют ударников производства, подводят итоги работы. Сызранский НПЗ (дочернее общество НК «Роснефть») в непростых для российской экономики условиях последних полутора лет продолжил курс на повышение эффективности производства. Ведется масштабная модернизация, которая нацелена на увеличение глубины переработки, максимально эффективное использование вторичных процессов для повышения выхода светлых нефтепродуктов.

Достойный аналог

Выполняя задачу Компании по импортозамещению, Сызранский НПЗ успешно испытал катализатор отечественного производства на установке легкого гидрокрекинга. Катализатор, необходимый для производства компонента экологичного судового топлива RMLS 40, продемонстрировал активность на уровне лучших мировых образцов. Используя его, сызранцы в первом полугодии 2021 года нарастили объем производства RMLS 40 до 67 тысяч тонн, выпустив этого топлива почти на треть больше, чем за весь предыдущий год. Успех заводчан важен не только для экономики, но и для экологии - содержание серы в этом нефтепродукте не превышает 0,5%, и его использование при бункеровке судов минимизирует негативное воздействие транспорта на мировой океан. Еще одну экологическую победу сызранские нефтепереработчики одержали благодаря программе повышения операционной эффективности. Ее реализация по итогам 2020 года обеспечила эффект почти 2 миллиарда рублей. В этом году темпы не снижены: растет выработка собственных энергоресурсов и эффективность потребления закупаемой энергии, планомерно снижается воздействие на окружающую среду.

Эко-контроль усилен

Влияние производственной деятельности на природу находится под неусыпным контролем, который заводчане ведут посредством мониторинга. В этом году он усилен: в распоряжении санитарной лаборатории, помимо трех стационарных и мобильного поста для контроля воздуха, появился новый передвижной экологический пост контроля воды и почвы. Мобильная лаборатория оснащена современным оборудованием, некоторые приборы уникальны. Например, анализатор качества воды позволяет производить до 7 измерений различных параметров в течение нескольких минут. Отчеты лаборатории направляются в государственные контрольно-надзорные органы.

Сызранский НПЗ более 10 лет заботится не только о чистоте Волги, но и о ее «густонаселенности»: только в прошлом году в Саратовское водохранилище выпущены более 107 тысяч мальков краснокнижной стерляди. Это экологическое мероприятие не единственное в активе коллектива предприятия. Без участия заводчан не обходится большинство всероссийских акций: «Родники России», «День Волги», «Зеленая весна». Серьезную волонтерскую помощь получило Рачейское лесничество, где на месте сгоревшего от природного пожара леса молодые специалисты высадили около 7 тысяч саженцев сосны. Третий год подряд СНПЗ становится победителем конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России».

Заводчане постоянно усиливают контроль за состоянием окружающей среды. Фото АО «СНПЗ»

Браво за благотворительность

Ответственность заводчан распространяется и на родную Сызрань – предприятие благоустраивает городские территории, помогает развивать социальную инфраструктуру. Много внимания уделяет образованию: в сызранском филиале СамГТУ на средства завода открыты еще три оснащенные по последнему слову учебные лаборатории (теперь их пять). Современный кабинет химии оборудован и в школе №2, школа №3 получила современную многофункциональную площадку, а школа №21 – полноценный капитальный ремонт.

Общественность высоко оценила заботу предприятия: по итогам 2020 года Сызранский НПЗ стал победителем городской ежегодной акции «Браво! Брависсимо!» в номинации «За благотворительность».

Опыт и молодость

Главный капитал СНПЗ – это его дружный, высококвалифицированный коллектив. Более трех тысяч сотрудников ежедневно совершенствуют свое мастерство, обеспечивая заводу место в лидерах отечественной нефтепереработки. В честь Дня нефтяника большая группа заводчан награждена отраслевыми, корпоративными, городскими и областными наградами. А заслуженные работники передают свой опыт новой смене – ежегодно заводскую семью пополняют более 100 выпускников технических вузов и колледжей. Сегодня грамотная, энергичная молодежь составляет треть коллектива Сызранского НПЗ. А это значит, что смелые решения, инновации и прогресс заводу обеспечены!