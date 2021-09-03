«Педофил сам себя наказал»: в Самаре подозреваемого в убийстве насильника отпустили домой

История шокировала всех жителей Прибрежного Фото: соцсети

2 сентября в Красноглинском районном суде избирали меру пресечения для 34-летнего Вячеслава М. Его подозревают в убийстве своего 32-летнего друга Олега Свиридова, которому, в свою очередь, вменяли сексуальное насилие над двумя маленькими девочками, в том числе и над 9-летней дочерью Вячеслава. Тело Олега нашли 2 сентября в лесу рядом с поселком Винтай.

Задержанный не отрицает, что имеет отношение к смерти товарища, но не считает себя убийцей. Вячеслав рассказал, что, когда узнал про издевательства Олега над дочкой — увидел в его телефоне, как тот заставляет ребенка заниматься с ним оральным сексом — серьезно избил его, но не лишил жизни. Это произошло 25 августа.

Как следует из показаний фигуранта, 26 числа они снова встретились. Разъяренный отец нанес Свиридову удар лопатой по голове. После этого, по словам Вячеслава, Олег сам ранил себя в грудь и скончался на месте.

— Он заявил, что педофил сам себя наказал. Подозреваемый утверждает, что только угрожал Свиридову, говорил, что убьет его, если тот не сделает это сам, — поделился с корреспондентом «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Во время заседания следователи просили заключить Вячеслава под домашний арест, это позицию поддержали и другие участники процесса, кроме адвоката — та настаивала на подписке о невыезде.

Судья согласился с позицией следователя. Подозреваемому избрана мера пресечения в видео домашнего ареста на 1 месяц 29 суток — до 2 ноября. Также на него наложен ряд ограничений.

Разбирательства продолжаются. В СУ СК России по региону уже отметили, что проверяет М. на полиграфе, чтобы оценить правдивость предоставленных им сведений.

Идет расследование и в отношении Олега Свиридова. Ему вменяют два эпизода — он уличен в растлении не только ребенка Вячеслава, но и дочери своей бывшей сожительницы. Произошло это ей в 2016 году, когда девочке было всего шесть лет.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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