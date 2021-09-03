Волонтерство – это призвание: добровольцы АО «Транснефть - Приволга» помогли приюту для животных

По итогам поездки в приют волонтеры АО «Транснефть - Приволга» планируют запустить собственную акцию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Радостное виляние хвостом и сияющие глаза - так встретили волонтеров АО «Транснефть - Приволга» постояльцы приюта для животных «Лакшми».

- Ребята присоединились к акции с огромным удовольствием. Кто еще поможет животным, кроме нас? - говорит председатель совета молодых специалистов аппарата управления «Транснефть - Приволга» Валерия Яковлева. - Наши молодые специалисты активно участвуют во многих волонтерских и благотворительных акциях и мероприятиях. В преддверии Дня защиты детей мы устроили праздник в детском доме Чапаевска, также летом передали коробку храбрости в отделение онкологии и гематологии детской больницы имени Н.Н. Ивановой. Игрушки и книжки из этой коробки будут радовать детей после болезненных медицинских процедур.

Забота о животных - еще одно важное направление волонтерской работы. Команда нефтетранспортного предприятия ударно потрудилась во время благотворительной акции «Мой лучший друг»: помогли сотрудникам приюта в выгуле собак и с уборкой вольеров. К работе подключились многие сотрудники аппарата управления АО «Транснефть-Приволга» и Самарского районного нефтепроводного управления. Для передачи в приют сотрудники приобретали корма, медикаменты, игрушки, поводки и другие необходимые материалы. За несколько дней кабинет Валерии Яковлевой заполнился подарками для животных буквально до отказа.

Забота о животных - еще одно важное направление волонтерской работы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сама Валерия отлично управляется даже с самым непослушным питомцем. У девушки дома живет собака породы корги, так что на прогулку с одним из воспитанников приюта она отправилась со знанием дела.

По итогам поездки в приют волонтеры АО «Транснефть - Приволга» планируют запустить собственную акцию - выложить фото постояльцев приюта в социальные сети, чтобы постараться найти им семьи.

- Такие акции нужно проводить чаще. К сожалению, не многие знают о существовании подобных приютов. Мне кажется, что к проблемам бездомных животных нужно чаще привлекать внимание, - уверена Валерия.

Забрать питомца из «Лакшми» домой был бы рад слесарь по ремонту технологических установок АО «Транснефть - Приволга» Максим Кулаков. Но возможности пока нет: дома мужчину уже ждет один пес.

Сотрудники с удовольствием общались с местными питомцами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Все собаки активные, веселые, дружелюбные. Я сегодня гулял с мальчиком Васькой и девочкой по кличке Юлька - мне кажется, мы остались довольны друг другом, - поделился эмоциями Максим. - У этой акции два важных плюса. Во-первых, животным - радость, во-вторых, важное напоминание людям: домашнее животное можно взять из приюта, а не покупать.

Руководитель приюта «Лакшми» предупреждает, что к выбору питомца нужно подходить осознано. Особенно, если берете его из приюта.

- Важно понимать, что вы заводите не домашнее животное, а члена семьи, - говорит Радмила Романовна Матвеева. - Нужно четко знать, кого вы хотите видеть рядом: кошку или собаку. Кошка более домашнее животное и более самостоятельное - ей будет достаточно вашего вечернего визита и кормления. Собаке же необходимо больше времени и внимания, регулярные прогулки. Приводя животное в дом, помните: вы берете на себя ответственность за тех, кого приручили. Доверия нельзя обмануть!