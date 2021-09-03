Где в Самаре горят костры рябин: как пережить 3 сентября без вреда для себя и соцсетей

Самый мемный день в календаре наступает всем известно когда
Фото: Альберт ДЗЕНЬ
Этот день для жителей Самары начался с твитта департамента транспорта города, в котором представители ведомства посетовали, что в день горящих костров рябин само небо не может сдержать слезы. Но пережить дождь в быстро приехавшем сухом транспорте не получится: из-за заторов автобусы и даже трамваи стали ездить медленнее. Дальше больше: Шуфутинский и его товарищи появлялись на страницах всех соцсетей, в личках коллеги пересылали друг другу клип на песню в исполнении рок-группы и даже самые выдержанные и умные люди дарили друг другу подарочки с переворачивающимся календарем в ВКонтакте. Замредактора радио "Комсомолькая правда" расстроенно бился головой о стену и выдирал волосы из несуществующей бороды: он-то заранее прошел по офису и замазал в календарях неугодную дату, чтобы она не наступила. Но звезда шансона оказался сильнее.
В Самаре костры рябин горят повсеместно
Фото: Альберт ДЗЕНЬ
В обед мы решили поддаться всеобщему безумию и сгореть в костре рябин, наглядно показав читателям, как с наибольшей пользой провести день прощания и своеобразного сурка. Итак, для нашего похода понадобились один календарь, немного воспоминаний и карта костров рябин, которую мы быстро нарисовали, устроив мозговой штурм всем офисом.
Итак, самое главное, что можно вынести из немного заклинившей у россиян мелодии, что именно третьего сентября ярче всего горят костры рябин. Совет от нашего фотографа: все марш за фоточками на аватарки и странички. Никакие желтые листья с этим великолепием не сравнятся.
Еще можно поискать места, где расстаться все же пришлось
Фото: Альберт ДЗЕНЬ
Что нужно:
- однотонную, лучше всего темную одежду,
- посмотреть прогноз погоды (мы этого не сделали и зря),
- календарь. Если нет откидного, сойдет и настенный. Но лучше поищите.
- все эмоции, какие есть в наличии.
Фотосессия с рябиной - маст хэв этого дня
Фото: Альберт ДЗЕНЬ
Как фотографироваться:
- Помните про объемные фото. Пусть кисть рябины будет на первом плане - вы немного за ней. Подписчицы всплакнут, а у вас будет миллион лайков.
- В динамике. Возденьте руки, спрячьтесь за календарь. Грустите. Страдайте. Вспомните, как у вас все было всерьез. Много думайте.
Много ли в вашей жизни мест, где было все всерьез?
Фото: Альберт ДЗЕНЬ
Что делать дальше:
- Выкладывать в соцсети.
- Писать завуалированный текст, вроде: ну вы помните, какой сегодня день. Ах, я сгорела как костер рябины. Не писать 3 сентября (соцсети обещают скрывать такие посты)
- Не слушать песню про 3 сентября. Заедает намертво, проклянете все.
Безусловно, найдется много тех, кого эта песня раздражает
Фото: Альберт ДЗЕНЬ
Где в Самаре горят костры рябин:
- Центр города. Улица Чапаевская неподалеку от Ленинградки,
- Улица Челюскинцев, недалеко от Ново-Садовой, дом №30,
- Парк Дружбы,
- Загородный парк,
- старая набережная, в районе Некрасовского спуска.
Но ведь все знают - что стоит только перевернуть календарь, и оно опять начнется
Фото: Альберт ДЗЕНЬ
Делитесь адресами лучших костров рябины в городе в комментариях.
А мы пока подготовим испыталку и других мест для менее раздражающих осенних фотосессий. Оставайтесь на samara.kp.ru