Где в Самаре горят костры рябин: как пережить 3 сентября без вреда для себя и соцсетей

Самый мемный день в календаре наступает всем известно когда Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Этот день для жителей Самары начался с твитта департамента транспорта города, в котором представители ведомства посетовали, что в день горящих костров рябин само небо не может сдержать слезы. Но пережить дождь в быстро приехавшем сухом транспорте не получится: из-за заторов автобусы и даже трамваи стали ездить медленнее. Дальше больше: Шуфутинский и его товарищи появлялись на страницах всех соцсетей, в личках коллеги пересылали друг другу клип на песню в исполнении рок-группы и даже самые выдержанные и умные люди дарили друг другу подарочки с переворачивающимся календарем в ВКонтакте. Замредактора радио "Комсомолькая правда" расстроенно бился головой о стену и выдирал волосы из несуществующей бороды: он-то заранее прошел по офису и замазал в календарях неугодную дату, чтобы она не наступила. Но звезда шансона оказался сильнее.

В Самаре костры рябин горят повсеместно Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В обед мы решили поддаться всеобщему безумию и сгореть в костре рябин, наглядно показав читателям, как с наибольшей пользой провести день прощания и своеобразного сурка. Итак, для нашего похода понадобились один календарь, немного воспоминаний и карта костров рябин, которую мы быстро нарисовали, устроив мозговой штурм всем офисом.

Итак, самое главное, что можно вынести из немного заклинившей у россиян мелодии, что именно третьего сентября ярче всего горят костры рябин. Совет от нашего фотографа: все марш за фоточками на аватарки и странички. Никакие желтые листья с этим великолепием не сравнятся.

Еще можно поискать места, где расстаться все же пришлось Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Что нужно:

- однотонную, лучше всего темную одежду,

- посмотреть прогноз погоды (мы этого не сделали и зря),

- календарь. Если нет откидного, сойдет и настенный. Но лучше поищите.

- все эмоции, какие есть в наличии.

Фотосессия с рябиной - маст хэв этого дня Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Как фотографироваться:

- Помните про объемные фото. Пусть кисть рябины будет на первом плане - вы немного за ней. Подписчицы всплакнут, а у вас будет миллион лайков.

- В динамике. Возденьте руки, спрячьтесь за календарь. Грустите. Страдайте. Вспомните, как у вас все было всерьез. Много думайте.

Много ли в вашей жизни мест, где было все всерьез? Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Что делать дальше:

- Выкладывать в соцсети.

- Писать завуалированный текст, вроде: ну вы помните, какой сегодня день. Ах, я сгорела как костер рябины. Не писать 3 сентября (соцсети обещают скрывать такие посты)

- Не слушать песню про 3 сентября. Заедает намертво, проклянете все.

Безусловно, найдется много тех, кого эта песня раздражает Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Где в Самаре горят костры рябин:

- Центр города. Улица Чапаевская неподалеку от Ленинградки,

- Улица Челюскинцев, недалеко от Ново-Садовой, дом №30,

- Парк Дружбы,

- Загородный парк,

- старая набережная, в районе Некрасовского спуска.

Но ведь все знают - что стоит только перевернуть календарь, и оно опять начнется Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Делитесь адресами лучших костров рябины в городе в комментариях.

А мы пока подготовим испыталку и других мест для менее раздражающих осенних фотосессий. Оставайтесь на samara.kp.ru