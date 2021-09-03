В Самаре началась прививочная кампания от гриппа

И от COVID-19, и от гриппа

Прививочная кампания против гриппа стартовала в Самарской области уже с 1 сентября 2021 года. Более 550 тысяч доз вакцины «Ультрикс Квадри» поступили в регион и распределяются в медицинские учреждения. Это вакцина предназначена для профилактики сезонного гриппа детям с 6 месячного возраста, подросткам и взрослым до 60 лет. Особенность ситуации в этом году в том, что прививаться нужно и от коронавируса, и от гриппа. Между вакцинациями нужно выдержать месяц. Именно поэтому тянуть не стоит: если сейчас поставить прививку от COVID-19, то к ноябрю можно будет защититься и от гриппа. Ждать более позднего времени уже опасно: в декабре ожидается пик заболеваемости. Особенности вакцинации от гриппа в Самаре в 2021 году обсудили в пресс-центре «КП-Самара». Эксперты уверены, что защитить себя должен каждый – особенно в тяжелый эпидемиологический период.

- Сейчас у нас тяжелый период и по заболеваемости коронавирусом, каждый день выявляется 440-450 случаев. Кроме того, в последнюю неделю августа было зафиксировано более 10 тыс. случаев ОРВИ – такого подъема заболеваемости в этот период в прошлые годы никогда не было. Впереди холодный сезон, а значит, число заболевших также может вырасти, - отметила глава Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова.

Главный санитарный врач отметила, что вакцинация от гриппа 57,4 % населения области в прошлом году позволила избежать случаев гриппа. более того, благодаря прививкам и соблюдению эпидемиологических норм, в школах реже случались карантины. Сегодня также стоит привиться от гриппа, потому что микс двух инфекций реально очень опасен.

- Уже сегодня в России выявляются случаи гриппа АH3N2, он может распространяться. Это особенно опасно для представителей групп риска. Противогриппозная вакцина на 2021-2022 годы защищает от штаммов вируса гриппа АH1N1, АH3N2 и двух видов гриппа В Пхукет и Вашингтон, - отметила Светлана Архипова.

Врачи ждут на всех пунктах

Заместитель министра здравоохранения региона Татьяна Сочинская в свою очередь отметила, что система здравоохранения полностью готова к прививочной кампании.

- Развернуты прививочные пункты во всех учреждениях здравоохранения, во многих кабинетов несколько. Работают круглосуточные пункты – в Самаре они есть в больницах №№ 4, 6, 10, поликлинике №14. То есть охват – по всему городу. Тут же будем прививать от гриппа, постараемся, чтобы это было доступно и в круглосуточных пунктах. Сегодня нам нужно привить от новой коронавирусной инфекции еще около миллиона человек. Вакцины в наличии, во всех медучреждениях. Мы можем делать до 16 тысяч прививок ежедневно. Сейчас поток желающих привиться немного снизился, но мы призываем не тянуть и непременно прийти и защитить свое здоровье, - рассказала она.

Татьяна Сочинская поделилась и важными цифрами. Сегодня у врачей уже есть на вооружении статистические данные. Они свидетельствуют о том, что непривитые заболевают в 15 раз чаще. А летальность и тяжесть заболевания у тех у кого есть хронические проблемы со здоровьем, выше в 5-6 раз.

- Медработники уже видят, что вакцинация помогает снизить тяжесть течения инфекций – и гриппа, и COVID-19. Очень важно привиться всем людям с хроническими заболеваниями, из группы риска. На самом деле противопоказаний к вакцинации меньше, чем все думают. Да, это инфекционные заболевания в острой фазе – но в этом случае стоит привиться после того, как острая фаза минует. Если переболели коронавирусом – через шесть месяцев нужно прививаться, не проверять антитела. Для людей с сахарным диабетом, заболеваниями бронхо-легочной системы – вакцинация строго обязательна. Очень большой процент госпитализированных сейчас и умерших пациентов - непривитые, - поделилась данными главный инфекционист города Самары Елена Киндалова.

Для детей грипп очень опасен

Главный детский инфекционист региона Сергей Китайчик призвал всех родителей Самарской области не рисковать здоровьем детей. Он подчеркнул, что сейчас тяжело стали переносить коронавирусную инфекцию совсем маленькие дети. У них появляются поражения бронхо-легочной системы, есть дети, которые находятся на аппаратном дыхании - а им всего три недели, шесть месяцев. Также коронавирус у детей сопровождается поражениями сердечно-сосудистой системы.

- Чаще всего вирус в дом приносят родственники, поэтому родителям очень важно сделать прививки. К нам попадают целыми семьями, болеют очень тяжело – и все непривитые. Под угрозой именно дети раннего возраста. Грипп еще опаснее, для детей это тяжелое инфекционное заболевание, которое сопровождается токсикозами, поражениями центральной нервной системы, мозга. Делать прививку можно детям с шести месяцев – я строго рекомендую это сделать. И не заниматься самолечением в случае ухудшения состояния, а сразу обратиться к врачу, - отметил Сергей Китайчик.

Также эксперты подчеркнули: да, вакцинация от гриппа в 2021 году в Самаре очень важна, не менее важно привиться от коронавируса. Вот только это не означает, что можно перестать соблюдать эпидемиологические правила. Социальное дистанцирование, ношение масок и мытье рук остаются обязательными требованиями. И только так можно защитить здоровье – свое и близких.