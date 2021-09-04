"Наконец-то будущее настало": первые пассажиры показали новую скоростную "Ласточку" до Сызрани

В Сызрань теперь ходит "Ласточка"

Скоростной поезд "Ласточка" теперь ходит из Самары в Сызрань. В субботу, 4 сентября, первые пассажиры уже опробовали новый маршрут.

Время в пути составляет 1 час 37 минут - так быстро поезда в Сызрань еще не ездили. Первой "Ласточке", которая прибыла в Сызрань утром в субботу, устроили торжественную встречу.

Поездка из Самары в Сызрань стала быстрой и комфортной

Пассажиры довольны. "Я ещё никогда так быстро сюда не ездила! И самое крутое - в поезде чисто, нет пыли, грязи. Наконец-то ехать стало комфортно и приятно. Будущее наступило!" - радуются в городе и говорят, что ждали этого долгие годы.

Теперь "Ласточка" будет ходить из Самары в Сызрань каждые выходные. По субботам из Самары поезда будут отправляться в 7:00 и 20:00, по воскресеньям - в 16:00. Из Сызрани - по субботам и воскресеньям в 9:00, а также в 19:00 по воскресеньям.

Пассажиры довольны, что поезд чистый и комфортный

До этого "Ласточка" уже стала привычна жителям региона. Скоростной поезд ходил из Самары в Жигулевск. Движение по этому маршруту продолжится и в дальнейшем. С 1 сентября изменилось расписание.

Из Самары в Жигулевск "Ласточка" теперь ходит четыре раза в день - в 7:00, 14:00, 18:00 и 20:00. В обратном направлении - в 6:44, 10:44, 17:44 и 20:02. Время в пути составляет 1 час 44 минуты.