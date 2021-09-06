В школу – с новой энергией: сотрудники Жигулевской ГЭС поздравили ребят с новым учебным годом

Первоклашки получили от гидроэнергетиков свои первые учебные принадлежности. Фото: Жигулевская ГЭС.

100 подарков первоклашкам

Собраться школу – дело затратное, поэтому гидроэнергетики уже который год в конце летних каникул навещают ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с подарками. В этом году они оказали помощь воспитанникам реабилитационного центра "Гармония" г. о.Жигулевск, ребятам из интерната № 2 г. Сызрань, подопечным благотворительного фонда "Независимость " и многодетным семьям Жигулевска. Сто первоклассников получили в подарок наборы школьных принадлежностей. В рамках акции личной помощи сотрудники Жигулевской ГЭС и московского офиса РусГидро передали около 4,5 тысячи предметов школьных принадлежностей воспитанникам интерната № 2 города Сызрань.Коллектив закупил для них альбомы и краски, фломастеры и карандаши, пеналы и тетрадки – все, что нужно для успешной и интересной учебы.

Подарки гидроэнергетиков помогут маленьким сызранцам в учебе. Фото: Жигулевская ГЭС.

Для первоклашек из многодетных семей Жигулевска гидроэнергетики провели экскурсию и мастер-класс по росписи деревянных игрушек. Дети с большим удовольствием получали новые знания и пробовали свои силы в творчестве.

Мастер-класс по росписи игрушек пришелся ребятам по душе. Фото: Жигулевская ГЭС.

Экологами не рождаются

Большой праздник прошел в Жигулевске в канун нового учебного года. В школе педагоги научат ребят писать и считать, познавать законы физики и химии. Бережно относиться к природе тоже нужно учиться, и сотрудники Жигулевской ГЭС в этом деле всегда готовы прийти на помощь маленьким землякам.

- Мы ежегодно проводим мероприятия в рамках фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе ярче», - рассказала ведущий специалист по работе с молодежью Дома молодежных организаций г.о. Жигулевск Дарья Курильчик. – Традиционно мы приурочиваем их к концу августа, когда Жигулевск отмечает День города. В этом году праздник прошел в парке Победы: потанцевав и разогревшись, ребята разделились на 4 станции – на каждой узнали что-то полезное и интересное.

Чтобы расшифровать послание, нужна смекалка. Фото: Жигулевская ГЭС.

На первой станции ребята раскрашивали правила – в игровой форме мальчишки и девчонки впитывали полезные привычки о бережном отношении к электричеству и природе. Вторая станция тоже была познавательной – здесь гидроэнергетики вместе с волонтерами Дома молодежных организаций провели веселую викторину в виде онлайн-теста. На третьей площадке дети разбирали знаки. Что, например, символизируют цветок и ботинок, изображенные вместе? Ребята догадались: нельзя топать цветы! Последняя станция предлагала юным жигулевцам расшифровать таинственный цифровой код – сопоставив цифры и буквы алфавита, участники праздника вывели собственные экологические правила. Все участники получили памятные сувениры от организаторов.

Экологические правила можно не только выучить, но и раскрасить! Фото: Жигулевская ГЭС.

- Мы очень плотно работаем с подрастающим поколением, начиная с детского сада, - улыбается специалист по связям с общественностью филиала ПАО "РусГидро" - "Жигулевская ГЭС" Елена Сучкова. – Правила энергосбережения и экологические привычки нужно прививать с самого детства, и мы стараемся это делать в игровой форме. Уже давно поняли, что занудное поучение с детьми не работает, поэтому мы воспитываем волонтеров молодежных объединений, которые успешно доносят нужные идеи до своих сверстников.

Завершилось мероприятие торжественным поздравлением будущих первоклассников, подопечных благотворительного фонда «Независимость в городе Жигулевске». Каждый из них получил в подарок набор первоклассника с необходимыми принадлежностями к школе. А лучшим подарком для энергетиков стали радость в глазах и искренние улыбки, играющие на лицах детей.