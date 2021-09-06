Герои среди нас: тольяттинские химики помогают отстоять лес от пожаров

Сергей Вечканов (в центре) и его коллеги получили заслуженные награды за спасение тольяттинского леса. Фото: ПАО «КуйбышевАзот».

Пять суток борьбы за лес

Крупный пожар в тольяттинском лесу вспыхнул на «макушке лета», 10 июля 2021 года. В городе тут же был введен режим ЧС, а начальник автоколонны транспортного цеха КуйбышевАзота Сергей Вечканов принял от диспетчера срочное сообщение: нужно организовывать спасательную команду – доставить воду пожарным.

- Когда наши леса начали полыхать в 2010 году, огнеборцам остро не хватало воды для тушения. Мы прикинули – если установить на наши контейнеровозы 24-кубовые танк-контейнерыс водой, каждого хватит для заправки 5-6 пожарных машин, - вспоминает Сергей Александрович. – С тех пор на территории завода в летний период хранятся бочки с водой, которые можно в считанные минуты доставить к месту возгорания. Вот и 10 июля, не теряя времени, наши машины погрузились и рванули в лес. Первыми выехали водители тягачей Максим Абрамов и Владимир Барабашин.

Тогда, в 2010 году, Сергей Вечканов и его коллеги за мужество, проявленное в борьбе с лесными пожарами, получили медали МЧС «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций». В этом году команда заводской автоколонны отмечена Почетными знаками губернатора Самарской области.

- Конечно, в глубь леса на нашей тяжелой технике не проехать – штаб гражданской обороны обозначает площадку, на которой мы можем разместиться и раздать необходимую воду пожарным машинам, - рассказал Сергей Вечканов. – Спецтехнике не приходится совершать холостые пробеги в город, чтобы наполнить баки – вместо пустых поездок они занимаются прямым делом – тушат пожар.

Чтобы локализовать пожар в лесу, его не только заливали водой, но и блокировали траншеями, на организации которых также были задействованы заводчане.

- Глядя на нашего водителя погрузчика глава города заметил: «Надо же, какой худенький, а сколько работы сделал», - улыбается Сергей Александрович. – А как не сделаешь? Страшновато, конечно. В 2010 году, например, огнеборцы тушили пламя с одной стороны, а оно вышло с тыла – еле унесли ноги и технику. Ребята наши большие молодцы – никто не ссылался на усталость, не считался со временем. Должен же кто-то спасать лес и город. Обидно очень: такие сосны были… и такая красота гибнет.

В течение пяти напряженных суток 19 сотрудников предприятия помогали МЧС побороть стихию - в помощь пожарным предприятие предоставило 11 единиц специальной техники, среди которой бульдозеры, автопогрузчики, бойлеры, трал и др. За неравнодушие и проявленный героизм сотрудники КуйбышевАзота получили награды Губернатора Самарской области - Памятные знаки «За служение людям».

- Благодаря личному вкладу каждого из вас удалось локализовать, а затем и полностью ликвидировать пожар, предотвратить повторение истории 2010 года, - обратился к награжденным генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот» Александр Герасименко. - Мы все гордимся вами, большое вам спасибо! В церемонии чувствования заводчан также приняла Ирина Долгополова - участницаволонтерского движения #МыВместе, также принимавшая активное участие в мероприятиях по тушению лесного пожара и организации патрулирования тольяттинского леса.

Тольяттинцы спасают свои леса, и химики не остались в стороне. Фото: ПАО «КуйбышевАзот».

Не допустить повторения трагедии

После ликвидации июльского лесного пожара вТольяттибыли сформированы добровольческие отряды, которые теперь ежедневно патрулируют лесной массив. Активными участниками добровольческих дружин стали сотрудники «КуйбышевАзота», которые и до случившегося ЧП, все предыдущие годы, регулярно принимали участие в патрулировании леса.

- На протяжении последнего десятилетия совместными усилиями всего городского сообщества мы восстанавливали лес после пожаров 2010 года, и когда, казалось бы, он начал оживать – новые удары, - рассказал председатель совета молодых специалистов ПАО «КуйбышевАзот» Максим Гаврилков. - Мы не могли остаться в стороне и сразу же откликнулись на призыв принять участие в патрулировании городского леса, чтобы не допустить очередной трагедии. Это наша гражданская позиция: мы хотим сделать все, чтобы сохранить и восстановить наш лес.

К сожалению, череда лесных пожаров продолжилась и в августе 2021 года, и помощь предприятия, организовавшего выезд людей и техники на место ЧП, опять была очень своевременной, позволив остановить распространение огня в максимально сжатые сроки.

КуйбышевАзот, со своей стороны, продолжает работу по восстановлению леса, начатую еще в 2012 году. За прошедшие годы предприятие профинансировало и приняло участие в восстановлении и последующем уходе за 45 га тольяттинского леса - зеленых «легких» города.

ИМИ ГОРДИТСЯ ГУБЕРНИЯ

Памятным знаком губернатора Самарской области «За служение людям» награждены: Сергей Вечканов – начальник автоколонны (цех №16); Алексей Гуляев - водитель (цех №16); Юрий Новиков – слесарь-ремонтник (цех №23); Владимир Галчков – водитель (цех №16); Максим Абрамов - водитель (цех №16); Алексей Родионов - водитель (цех№16); Юрий Мокеев – тракторист-бульдозерист (цех №41); Александр Гущин – машинист автогрейдера (цех №41); Владимир Барабашин– водитель (цех №16).