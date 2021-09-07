Нефтехимик Владимир Шамонин удостоен медали «За заслуги в развитии топливноэнергетического комплекса».

Владимир Шамонин старается привить профессиональное неравнодушие новому поколению нефтехимиков. Фото: АО «ННК».

В День нефтяника общество благодарит за труд профессионалов, которые богатства наших недр обращают на пользу людям. Один из них - заместитель начальника производства ремонтно-механического цеха АО «ННК» (дочернее предприятие НК «Роснефть») Владимир Шамонин. Владимир Александрович работает на предприятии уже почти 35 лет. За многолетний и добросовестный труд он отмечен медалью Министерства энергетики Российской Федерации «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» второй степени.

Идеи - в производство

Владимир Шамонин впервые пришел на предприятие в январе 1986 года. За минувшие десятилетия нефтехимик накопил огромный опыт - коллектив знает его как одного из самых грамотных, целеустремленных, ответственных руководителей. На предприятии в последние годы реализуется масштабная инвестиционная программа, и Владимир Александрович - один из ее активных «двигателей». Так, при непосредственном участии опытного производственника введен в эксплуатацию трубопровод широкой фракции легких углеводородов, который поставляет сырье на производства АО «ННК» с площадки одного из предприятий компании «Роснефть». Данный проект позволил сократить логистические расходы и снизить себестоимость выпускаемой продукции. Под его руководством проведена замена труб из нержавеющей и углеродистой стали на фторопластированные трубопроводы в некоторых цехах.

Улучшений на предприятии, к которым Владимир Шамонин имеет прямое отношение, очень много: на протяжении десятков лет он занимается рационализаторской деятельностью и удостоен Почетного звания «Самый активный рационализатор» ремонтного производства предприятия. Кроме того, он был признан победителем в номинации «Лучшее рационализаторское предложение», за идею по усовершенствованию опрессовочного стенда для испытания запорной арматуры и пружинно-предохранительного клапана.

Время делиться опытом

Свой большой профессиональный опыт Владимир Александрович эффективно передает подчиненным, обеспечивая их повышение квалификации и дальнейшие трудовые достижения.

- За годы работы на предприятии в жизни завода происходили разные события, но даже в самые непростые времена придавала сил мысль: «Кто, если не мы?», - говорит заместитель начальника производства Ремонтно-механического филиала Владимир Шамонин. - Ведь при любой поломке оборудования первыми на помощь приходит персонал Ремонтномеханического филиала. Сейчас для меня важно передать свой профессиональный опыт молодому поколению, привить им неравнодушие и любовь к своему делу. Тогда любая, даже самая сложная задача будет по плечу. В наш профессиональный праздник хочу пожелать своему родному предприятию процветания и развития, а всем коллегам - здоровья, безаварийной работы и уверенности в завтрашнем дне!

НАША СПРАВКА

В честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности 180 заслуженных работников Новокуйбышевской нефтехимической компании получили высокие федеральные и региональные награды: медали и Почетные грамоты Министерства энергетики РФ, Почетные грамоты и Благодарности губернатора Самарской области, награды регионального министерства промышленности и торговли, главы Новокуйбышевска и городской думы. Труд заводчан был также отмечен и высокими корпоративными наградами руководства ПАО «НК «Роснефть», а также АО «ННК».