Орк, эльф и дамы в кринолине: кто и зачем устраивает балы в лесу в Самаре

Бал в лесу - шикарное зрелище. Фото: организаторы бала

ВСЕ НА БАЛ

- В самый первый год, прямо в середине бала мне говорят: слушай, там кто-то пришел. Думаю, ну все - соседи, сейчас, ругаться будут. Подхожу, там стоят люди каждый глаз с блюдце размером. Представляете, просто шли мимо, в лесу, вечером. И тут видят - светомузыка, кадриль играет и народ: в бальных платьях, дамы в кринолинах, кавалеры в перчатках. Они были просто в шоке, - вспоминает Сергей Моренов. Он - один из организаторов волшебных летних балов в регионе. Такое масштабное мероприятие прошло уже четыре раза - каждый раз на свою тематику.

– Предыдущие балы были по произведениям английских писателей: «Сон в летнюю ночь» Уильяма Шекспира, «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла, «Плоский мир» Терри Пратчетта. Чтобы погрузить наших гостей в волшебство, мы используем разные фокусы: готовим атмосферный квест, снимаем мини-сериал, проводим турнир для рыцарей и чаепитие для дам, – рассказывает Сергей. В этом году бал был немного менее масштабным, его темой были мультфильмы. В конкурсе костюмов победила девушка-огр, воплощение красотки Фионы из "Шрека".

Всех приглашают на танец. Фото: организаторы бала

Уже в следующем году организаторы планируют воплотить в жизнь русские народные сказкии произведения Александра Пушкина. Рассчитывают увидеть и русалку на ветвях, и кота на цепи, и Емелю на печи.

БЕРИ ТОПОР, РУБИ ДРОВА

Летнее мероприятие проходит в течение трёх дней на лесной поляне в частном секторе Куйбышевского района. Гости ходят купаться на Волгу, вечером поют песни под гитару и ночуют в палатках. Кто-то просто отдыхает, кто-то находит себе дело по душе: заготавливает дрова, помогает организаторам с готовкой, проводит мастер-классы.

Драва накололи - костер развели - отобедали. Фото: организаторы бала

Как бдуто в мультфильм попал! Фото: организаторы бала

– Приехали участники и спрашивают: «А где тут вообще дрова рубить можно? Мы ж не валяться приехали! Дайте нам колун!»– смеется Сергей, рассказывая корреспонденту «КП-Самара». –Это наш подход к организации: можно всё самим тащить и участникам предоставлять всё готовое, на блюдечке, а можно заинтересовать гостейчастью организационных работ.Иони вернутся с бала уже с новыми ощущениями и навыками, потому что до этого, например, никогда не пилили,не готовили в казане, не делали декораций. А тут не только потанцевал – ещё и потрудилсяв удовольствие.

Можно научиться плести ловца снов. Фото: организаторы бала

Но на квесте и рубке дров развлечения не заканчиваются. Участники могут также пострелять из лука, поиграть в активные или настольные игры и поучаствовать в мастер-классе по плетению ловцов снов. Последнее особенно заинтересовало гостей – уже сами плетут без всяких подсказок.

– Сначала мы думали, что будет маленький мастер-класс. Но это заинтересовало абсолютно всех девочек, поэтому места за столом не хватило, пришлось ещё стол тащить. На второй год присоединились и мальчики, а стол с настолками остался пустым. И это естественно – в игры можно круглый год играть, а вот сплести такую красоту, да в лесу, да потом забрать с собой на память или подарить другу – это бесценно.

Возможно, кто-то не знает, но ловец снов – это индейский амулет, который призван охранять ваш сон от злых духов. Даже если вы не вкладываете тайные смыслы в неодушевлённые предметы, ловец снов может стать для вас красивым и необычным украшением в спальне.

Все участники бала весело проводят время. Фото: организаторы бала

ТАНЦУ ВСЕ ПОКОРНЫ

Посетить Летний бал можно всем желающим любого возраста, главное – желание. А если не знаете танцы – не беда, можно ходить на бесплатные занятия в Струковском саду.

– За полтора-два месяца до бала два раза в неделю мы проводим мастер-классы по танцам. К нам можно прийти с нуля, просто заинтересовавшись этой темой. По своему опыту скажу, что за два месяца возможно научиться танцевать. Конечно, не для конкурсов – для души.

Память о лете – это то, что хотят подарить своей аудитории организаторы. И, пока людям интересно, Летний бал будет жить и радовать всех желающих.