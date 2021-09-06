Чем грозит Самаре передача пассажирских перевозок в руки москвичей

Самарцы опасаются, что передача перевозок в руки столичной компании может негативно повлиять на работу автобусов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцев будоражат слухи: дескать, ООО «Самараавтогаз» может перейти в руки столичной компании ООО «Ранд-Транс». Сейчас стороны активно обсуждают условия предстоящей сделки, а горожане переживают: мало ли чем «аукнутся» пассажирам нововведения. Выяснили, как покупка перевозчика москвичами может отразиться на работе общественного транспорта в Самаре.

«Сделку закроем в октябре»

В «Самараавтогаз» журналисту «КП-Самара» подтвердили - такие переговоры с «Ранд-Транс» действительно ведутся, однако сделку еще не заключили.

- Автобусы работают в обычном режиме в соответствии с утвержденным графиком, - рассказали в «Самараавтогаз».

«Ранд-Транс» - столичная компания, которая обслуживает автобусные перевозки в Подмосковье. Сейчас на счету перевозчика уже более сотни маршрутов по Московской области и около 20 миллионов пассажиров в месяц. Как рассказала журналисту «КП-Самара» пресс-секретарь компании Анна Харитонова, сейчас руководство «Ранд-Транс» приняло решение о расширении географии перевозок. В сферу интересов попала и Самара.

- Мы считаем рынок пассажирских перевозок в Самаре достаточно перспективным и ищем точки выхода на него, - пояснила Анна Харитонова. - Сейчас действительно ведутся переговоры о приобретении ООО «Самараавтогаз». Сделка пока в процессе обсуждения, поэтому детали мы разглашать не готовы. Ожидаем, что сделка будет закрыта в октябре.

Анна Харитонова заверила: волноваться ни сотрудникам «Самараавтогаз», ни пассажирам не о чем.

- «Самараавтогаз» работает в качестве перевозчика на условиях, прописанных в муниципальном договоре. Тарифы также регулируются мэрией. Поэтому ни на стоимости проезда, ни на количестве автобусов и рейсов смена собственника не отразится, - объяснила Анна Харитонова. - Весь персонал, водители и кондуктора, также сохранят рабочие места.

«150 миллионов на автобусы»

В социальных сетях самарцы высказывали опасения, что столичный перевозчик может вывезти из Самары в Подмосковье закупленные мэрией новые автобусы. А нам, дескать, пришлют из Московской области старые списанные машины. В ООО «Ранд-Транс» опровергли такую вероятность.

- В рамках предварительного соглашения мы уже предоставили Самаре 10 новых «МАЗов», они сейчас работают на улицах города, - отметила Анна Харитонова. - В целом мы планируем инвестировать в закупку нового подвижного состава для Самары в 150 миллионов рублей.

КОМПЕТЕНТНО

Андрей Ишмуратов, председатель Ассоциации «Центр общественного взаимодействия»:

- Я прогнозировал, что бенефициары «Самараавтогаза» откажутся от этого актива. Если «Пассажиравтотранс» был убыточен, а все проблемы неправильной организации дорожного движения, маршрутов-дублеров, убыточных тарифов остались, то с приходом частника ждать чудес также не стоит. Безусловно, я жду от нового собственника некоторых положительных изменений - надежда на то, что это крупная компания с серьезным инвестресурсом и опытом работы. Думаю, со сменой собственника общественный транспорт в Самаре станет работать лучше, однако серьезных улучшений ждать не стоит. Чтобы кардинально изменить ситуацию, нужны системные решения со стороны администрации. Во-первых - убрать дублирующие маршруты, не отменить совсем, а перенести на соседние улицы. Например, у нас ходит десяток маршрутов по ул.Антонова-Овсеенко и ни одного - по Дыбенко. Ни одного автобуса не пустили по построенной улице Луначарского. И этот список можно продолжать. Во-вторых, нужно пересмотреть тарифную политику. Не в сторону увеличения ц6ены за билет, а в сторону месячных проездных, «дневного билета» и т.д. И третья важная мера - внести изменения в организацию общественного движения, выделить отдельные полосы для общественного транспорта. Автобусы не должны стоять в пробках. Если общественный транспорт будет ездить по выделенной полосе, то горожане чаще будут выбирать этот вид передвижения. Эти организационные меры позволят любому адекватному собственнику эффективно работать, получать прибыль и вкладываться в развитие. А если оставить все без изменений, то новый собственник понесет убытки и в итоге тоже уйдет.