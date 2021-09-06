Сезон ЦСК ВВС начнет выездным матчем в Рязани 7 сентября. Фото: ХК «Лада».

Новый сезон Высшей хоккейной лиги для самарского ЦСК ВВС начнется с выездной серии. 7 сентября «летчики» встретятся с «Рязанью», затем с воскресенским «Химиком» и петербургскими «Динамо» и «СКА-Невой».

Всего в этом сезоне в регулярном чемпионате сыграют 27 команд. Их не стали делить на дивизионы и конференции. 16 лучших клубов весной сыграют в плей-офф.

Таким образом, все команды, включая ЦСК ВВС, проведут 52 игры в регулярке. Она продлится с сентября по февраль. Завершится регулярный чемпионат для самарцев домашней игрой с петербургским «Динамо» 17 февраля.

Игры дерби против «Лады» запланированы 6 октября (в Самаре) и 20 января (в Тольятти).

С действующим чемпионом ВХЛ «Югрой» «летчики» сыграют 5 ноября в Ханты-Мансийске и 13 декабря в Самаре.

Календарь ХК ЦСК ВВС в ВХЛ сезон 2021/2022, расписание игр

7 сентября – вторник – Рязань – ЦСК ВВС

9 сентября – четверг – Химик – ЦСК ВВС

11 сентября – суббота – Динамо СПб – ЦСК ВВС

13 сентября – понедельник – СКА-Нева – ЦСК ВВС

19 сентября – воскресенье – ЦСК ВВС – Челмет

21 сентября – вторник – ЦСК ВВС – Южный Урал

23 сентября – четверг – ЦСК ВВС – Зауралье

25 сентября – суббота – ЦСК ВВС – Горняк-УГМК

29 сентября – среда – Дизель – ЦСК ВВС

1 октября – пятница – Барс – ЦСК ВВС

6 октября – среда – ЦСК ВВС – Лада

11 октября – понедельник – Буран – ЦСК ВВС

13 октября – среда – Ростов – ЦСК ВВС

15 октября – пятница – Тамбов – ЦСК ВВС

17 октября – воскресенье – АКМ – ЦСК ВВС

23 октября – суббота – ЦСК ВВС – Омские крылья

25 октября – понедельник – ЦСК ВВС – Металлург

27 октября – среда – ЦСК ВВС – Ермак

29 октября – пятница – ЦСК ВВС – Сокол

5 ноября – пятница – Югра – ЦСК ВВС

7 ноября – воскресенье – Рубин – ЦСК ВВС

9 ноября – вторник – Звезда – ЦСК ВВС

14 ноября – воскресенье – ЦСК ВВС – Ижсталь

16 ноября – вторник – ЦСК ВВС – Нефтяник

18 ноября – четверг – ЦСК ВВС – Молот

20 ноября – суббота – ЦСК ВВС – Торос

28 ноября – воскресенье – Торос – ЦСК ВВС

30 ноября – вторник – Молот – ЦСК ВВС

2 декабря – четверг – Ижсталь – ЦСК ВВС

4 декабря – суббота – Нефтяник – ЦСК ВВС

11 декабря – суббота – ЦСК ВВС – Звезда

13 декабря – понедельник – ЦСК ВВС – Югра

15 декабря – среда – ЦСК ВВС – Рубин

20 декабря – понедельник – Сокол – ЦСК ВВС

22 декабря – среда – Ермак – ЦСК ВВС

25 декабря – суббота – Омские крылья – ЦСК ВВС

27 декабря – Металлург – ЦСК ВВС

6 января – четверг – ЦСК ВВС – АКМ

8 января – суббота – ЦСК ВВС – Тамбов

10 января – понедельник – ЦСК ВВС – Буран

12 января – среда – ЦСК ВВС – Ростов

20 января – четверг – Лада – ЦСК ВВС

24 января – понедельник – ЦСК ВВС – Барс

26 января – ЦСК ВВС – Дизель

30 января – воскресенье – Горняк-УГМК – ЦСК ВВС

1 февраля – вторник – Зауралье – ЦСК ВВС

3 февраля – четверг – Челмет – ЦСК ВВС

5 февраля – суббота – Южный Урал – ЦСК ВВС

11 февраля – пятница – ЦСК ВВС – Химик

13 февраля – воскресенье – ЦСК ВВС – Рязань

15 февраля – ЦСК ВВС – СКА-Нева

17 февраля – четверг – ЦСК ВВС – Динамо СПб