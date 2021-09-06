Сезон ЦСК ВВС начнет выездным матчем в Рязани 7 сентября. Фото: ХК «Лада».
Новый сезон Высшей хоккейной лиги для самарского ЦСК ВВС начнется с выездной серии. 7 сентября «летчики» встретятся с «Рязанью», затем с воскресенским «Химиком» и петербургскими «Динамо» и «СКА-Невой».
Всего в этом сезоне в регулярном чемпионате сыграют 27 команд. Их не стали делить на дивизионы и конференции. 16 лучших клубов весной сыграют в плей-офф.
Таким образом, все команды, включая ЦСК ВВС, проведут 52 игры в регулярке. Она продлится с сентября по февраль. Завершится регулярный чемпионат для самарцев домашней игрой с петербургским «Динамо» 17 февраля.
Игры дерби против «Лады» запланированы 6 октября (в Самаре) и 20 января (в Тольятти).
С действующим чемпионом ВХЛ «Югрой» «летчики» сыграют 5 ноября в Ханты-Мансийске и 13 декабря в Самаре.
Календарь ХК ЦСК ВВС в ВХЛ сезон 2021/2022, расписание игр
7 сентября – вторник – Рязань – ЦСК ВВС
9 сентября – четверг – Химик – ЦСК ВВС
11 сентября – суббота – Динамо СПб – ЦСК ВВС
13 сентября – понедельник – СКА-Нева – ЦСК ВВС
19 сентября – воскресенье – ЦСК ВВС – Челмет
21 сентября – вторник – ЦСК ВВС – Южный Урал
23 сентября – четверг – ЦСК ВВС – Зауралье
25 сентября – суббота – ЦСК ВВС – Горняк-УГМК
29 сентября – среда – Дизель – ЦСК ВВС
1 октября – пятница – Барс – ЦСК ВВС
6 октября – среда – ЦСК ВВС – Лада
11 октября – понедельник – Буран – ЦСК ВВС
13 октября – среда – Ростов – ЦСК ВВС
15 октября – пятница – Тамбов – ЦСК ВВС
17 октября – воскресенье – АКМ – ЦСК ВВС
23 октября – суббота – ЦСК ВВС – Омские крылья
25 октября – понедельник – ЦСК ВВС – Металлург
27 октября – среда – ЦСК ВВС – Ермак
29 октября – пятница – ЦСК ВВС – Сокол
5 ноября – пятница – Югра – ЦСК ВВС
7 ноября – воскресенье – Рубин – ЦСК ВВС
9 ноября – вторник – Звезда – ЦСК ВВС
14 ноября – воскресенье – ЦСК ВВС – Ижсталь
16 ноября – вторник – ЦСК ВВС – Нефтяник
18 ноября – четверг – ЦСК ВВС – Молот
20 ноября – суббота – ЦСК ВВС – Торос
28 ноября – воскресенье – Торос – ЦСК ВВС
30 ноября – вторник – Молот – ЦСК ВВС
2 декабря – четверг – Ижсталь – ЦСК ВВС
4 декабря – суббота – Нефтяник – ЦСК ВВС
11 декабря – суббота – ЦСК ВВС – Звезда
13 декабря – понедельник – ЦСК ВВС – Югра
15 декабря – среда – ЦСК ВВС – Рубин
20 декабря – понедельник – Сокол – ЦСК ВВС
22 декабря – среда – Ермак – ЦСК ВВС
25 декабря – суббота – Омские крылья – ЦСК ВВС
27 декабря – Металлург – ЦСК ВВС
6 января – четверг – ЦСК ВВС – АКМ
8 января – суббота – ЦСК ВВС – Тамбов
10 января – понедельник – ЦСК ВВС – Буран
12 января – среда – ЦСК ВВС – Ростов
20 января – четверг – Лада – ЦСК ВВС
24 января – понедельник – ЦСК ВВС – Барс
26 января – ЦСК ВВС – Дизель
30 января – воскресенье – Горняк-УГМК – ЦСК ВВС
1 февраля – вторник – Зауралье – ЦСК ВВС
3 февраля – четверг – Челмет – ЦСК ВВС
5 февраля – суббота – Южный Урал – ЦСК ВВС
11 февраля – пятница – ЦСК ВВС – Химик
13 февраля – воскресенье – ЦСК ВВС – Рязань
15 февраля – ЦСК ВВС – СКА-Нева
17 февраля – четверг – ЦСК ВВС – Динамо СПб