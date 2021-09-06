На два века древнее? Ученые спорят, сколько лет Самаре на самом деле

Споры о возрасте Самары не утихают. Фото: Самарский университет

12 сентября Самара отметит очередной день города. По официальной версии городу на Волге исполнится 435 лет. Однако недавно ученые-краеведы всерьез изучали версию, согласно которой Самара на порядок старше - ей как минимум 654 года. Узнали у историков, какие основания имеет под собой это предположение и сколько лет Самаре на самом деле.

Крепость построили за месяц

Официально годом основания Самары считается 1586-й. Именно этим годом датирован указ царя Федора Иоанновича, который повелел основать крепости Уфу, Самару и Воронеж для защиты юго-восточных рубежей расширяющегося Российского государства.

- Это первый документ, в котором официально упоминается название «Самара», - рассказал журналисту «КП-Самара» доктор исторических наук, профессор Самарского университета Петр Кабытов. - Кроме того, оно фигурирует в переписке с ногайскими ханами того же времени. Крепость Самара возвели буквально за месяц - все фрагменты собрали заранее и спустили вниз по течению. Поэтому это стало неожиданностью для Ногайской орды и хан, конечно, был против: крепость в стратегически важном месте у слияния трех рек лишала ногайцев лакомого куска волжских пастбищ.

Однако эту версию подвергли сомнению. Поводом стала обнаруженная карта-портолан (то есть карта, на которую нанесены порты и пристани), которую в 1367 году составили венецианские купцы, братья Франческо и Доменико Пицигани. На этой карте отчетливо видно, что в это время в среднем течении Волги существовала пристань с названием Samar.

- Об этой карте в своей книге «Градостроительная история Самары» еще в 70-х годах ХХ века писал известный самарский краевед Емельян Гурьянов, - пояснил Петр Кабытов. - В конце 90х годов была создана целая комиссия, которая всерьез изучала этот вопрос и должна была дать окончательный ответ - можно ли считать Самару на 219 лет древнее. Я входил в эту комиссию.

Та самая карта венецианских купцов Пицигани. Фото: историческая-самара.рф

«Здесь будет большой город»

Самарский краевед и журналист, автор портала «историческая-самара.рф» Валерий Ерофеев считает: портолан доказывает, что в это время в среднем течении Волги существовала крупная пристань под названием Самар.

- О ее величине и значении говорит тот факт, что на всей Волге обозначено всего семь равных ей по размерам поселений, - пишет Валерий Ерофеев. - Исследователи полагают, что это была русская пристань. Также летописи свидетельствуют: на протяжении двадцати лет в конце 14 века монголо-татары трижды захватывали «грады» в среднем течении реки. Явно речь про русские города. Существование пристани Самар на Средней Волге подтверждает и более поздняя карта, составленная в 1459 году итальянским географом Фра-Мауро. В Среднем Поволжье он изобразил довольно крупную пристань под названием Самар. Однако на картах XVI века поселение Самар больше уже не упоминается. Возможно, в 1521 году его разрушили ногайские татары.

Как рассказал Петр Кабытов, в пользу увеличения возраста Самары нашлось еще несколько свидетельств. Они говорят о том, что еще до строительства крепости в месте слияния Волги и Самарки находилось поселение, в котором жили люди.

- Сохранилась легенда о митрополите Алексие, который в 15 веке ехал по Волге в ставку золотоордынского хана и останавливался на месте будущей Самары. Якобы он увидел стоящий здесь поселок и предрек: «Здесь будет большой город», - рассказал Петр Кабытов. - Но это не более чем легенда, не имеющая под собой документальных свидетельств.

Карта Фра-Мауро. Фото: историческая-самара.рф

Кое-какие основания говорить о том, что на месте современной Самары издавна жили люди, дают и археологические раскопки.

- В районе Барбошиной поляны обнаружен мордовский могильник, датированный 14-м веком, в Постниковом овраге - артефакты 11-12 веков, в районе Загородного парка - орудия эпохи палеолита. Но это все далеко от первой крепости. А в исторической части города археологические раскопки долгое время не велись, потому что в 30-х годах 20 века там был построен завод клапанов - секретное военное производство, и археологов туда не пускали даже в 90-е годы, - говорит Петр Кабытов.

«Поселение было, но где - неизвестно»

Историк, краевед Глеб Алексушин отмечает: важно различать, о чем идет речь - о территории современной Самары, протянувшейся на сотню километров от Куйбышевского района до поселка Прибрежный, или о небольшой крепости в месте слияния двух рек.

- Если мы говорим о территории современной Самары, то очевидно, что в таком географически привлекательном месте, у слияния рек, не могло не возникать поселений людей с самых древних времен. Но это не значит, что какое-то из них могло стать городом. Между теми поселениями, которые когда-то здесь были, и современной Самарой нет никакой связи, - говорит Глеб Алексушин. - Что касается венецианской карты, то она составлена очень примитивно, привязка к местности там минимальная. Еще Емельян Гурьянов доказал, что поселение Samar если и существовало, то в районе современного поселка Гранный. Кроме того, оно располагалось в низине, а крепость Самара, построенная в 1586 году - в другом месте, наверху, на холме. Поселение в низине никогда не имело шанса стать городом - нужно было ядро, крепость. Население крепости, построенной в 1586 году, было целиком приезжее - стрельцы и казаки. Так что применительно к Самаре точно можно говорить о крепости, построенной в 1586 году, которая получила статус города в 1688-м. А поселение Samar могло существовать когда угодно, но к современной Самаре оно не имеет никакого отношения.

В результате комиссия не нашла точных доказательств того, что Самара древнее, чем считалось изначально.

- То, что какое-то поселение Samar существовало - это, скорее всего, действительно так. Однако что это было за поселение и где именно оно располагалось - неизвестно. Тем более что и Волга, и Самарка меняли свое русло, - говорит Петр Кабытов. - Что касается названия «Самара», то, скорее всего, крепость получила его по имени реки Самарки. А само слово имеет тюркские или древнеиранские корни.

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