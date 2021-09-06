Тараканы атакуют окна, а мыши – туалет: жители многоэтажки в Самаре стали заложниками соседа, устроившего дома помойку

Разные службы отвечают: квартира - частная собственность, что хозяин хочет, то и творит внутри Фото: Евгения ГУСЕВА

- Мы в этом доме с 90-х годов живем, никогда ничего подобного не было, - пока мы разговариваем с Татьяной Юрьевной по телефону, к ней в окно самым наглым образом «стучится» таракан. Да-да, на осеннем ветру он умудрился подняться на два этажа вверх, вцепился лапами в сетку и упорно искал дыру, чтобы проникнуть внутрь.

Татьяна Юрьевна тяжело вздыхает: эта атака – не единственная. Жители многоэтажки в доме №4а в пер.Сиреневый все лето боролись с тараканами. Но надежды на победу таяли с каждым днем: пока они писали жалобы и пытались договориться с «хозяином» этого «зверинца», тараканы ручьем «вытекали» из форточки родного дома, чтобы найти себе другой.

А недавно Татьяна Юрьевна зашла в туалет и увидела, как на нее по коридору на всех парах несется… мышь. От крика женщины встрепенулся весь дом, мышь резко изменила траекторию, убежала на кухню и прочно обосновалась за кухонным гарнитуром. Выманить ее оттуда пока что не удалось никому.,

Таракан просится погреться через окно Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Роспотребнадзоре в ответ на жалобы соседей пишут: бремя содержания жилого помещения несет его собственник, и дезинсекцию он должен проводить за свой счет.

- Откуда у него деньги? Он никогда нигде не работал, пока была жива мать, ее пенсию тратил, сейчас она умерла, поэтому он с помоек еду таскает, - рассказывает Татьяна Юрьевна корреспонденту «КП-Самара» о соседе по имени Петр, который живет на пару этажей ниже нее. – Мы уже ему предлагали: ты пусти нас внутрь, мы сами мусор вывезем, порядок наведем, даже еду тебе покупать будем. Не разводи просто помойку, пожалей наш дом! Но он захлопнул дверь прямо у нас перед носом.

После этого соседи вызвали полицию. По их словам участковый зашел в эту «обитель нечистот», все там сфотографировал, составил заявление от лица соседей, после чего… пропал и перестал брать трубки.

В полиции никаких нарушений не нашли Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Написали жалобу в управляющую компанию «Мир», продублировали обращение на сайте - ничего. Тишина.

Недавно из полиции все же пришел ответ: состава преступления или правонарушения в действиях вашего соседа нет, материал проверки списан в номенклатурное дело. Копию вашего заявления направили в Роспотребнадзор по Самарской области.

Но в этом ведомстве жильцы уже получили от ворот поворот. Куда ни обращаются, везде слышат одно: он собственник квартиры – что хочет, то и делает! Но как быть, если права на неприкосновенность жилища одного человека ущемляют права других людей?

«Комсомолка» обратилась с этим вопросом в разные инстанции, о полученных ответах мы обязательно расскажем нашим читателям.

Такой ответ прислал Роспотребнадзор Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Как бороться с «Плюшкиными»?

1. Попробуйте договориться с соседом. Обычно это одинокие никому не нужные люди. Может быть, он согласится, чтобы вы помогли ему навести порядок. А может, и не против помощи медиков будет – частенько «синдром Плюшкина» скрывает психические отклонения, которые, если и не лечатся совсем, то на время купируются.

2. Пишите заявления во все инстанции: пусть участковый придет и составит протокол, опишет в нем ваши жалобы, плюс то, что увидел своими глазами: хлам, тараканов, антисанитарию. Пишите в Роспотребнадзор, жилинспекцию, управляющую компанию, просите комиссионную проверку. Если мусор «выбрался» за пределы квартиры – можно звать уже и МЧС.

3. С пакетом документов обращайтесь в суд, просите обязать управляющую компанию вывезти мусор, а полицию и судебных приставов – обеспечить доступ специалистов в помещение. Однако будьте готовы к тому, что как только место в квартире освободится, «Плюшкин» начнет захламлять его снова и через какое-то время процедуру придется повторить