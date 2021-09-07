В Новокуйбышевске нефтяники помогли собрать детей из малообеспеченных семей в школу.

Это не первая благотворительная акция на счету «Роснефти». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Важная поддержка

Сборы в школу - затратное дело, доставляющее родителям немало забот. Портфели, канцелярские принадлежности, дневники, форма - все эти необходимые ученикам вещи обходятся недешево. В преддверии нового учебного года нефтяники из Новокуйбышевска оказали поддержку детям из многодетных и малообеспеченных семей. В благотворительной акции приняли участие коллективы АО «Новокуйбышевский НПЗ», АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» и ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок».

30 августа собранные вещи были переданы в храм в честь Воскресения Христова. Благотворительную деятельность при храме активно поддерживает настоятель храма Максим Портнов. Помогают и меценаты - такие, как сотрудники новокуйбышевских предприятий «Роснефти». - Данная акция получила большой отклик у наших сотрудников, - рассказала главный специалист отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью, внутренним коммуникациям и корпоративной культуре Новокуйбышевской нефтехимической компании Наталья Орлова. - Это говорит о том, что в нашем коллективе работают отзывчивые и неравнодушные люди, и что мы можем внести свой вклад в подготовку к школе, которая всегда является достаточно весомой для семейного бюджета.

В течение месяца нефтехимики собирали канцелярские принадлежности, школьную одежду, спортивный инвентарь - все, что необходимо для организации комфортного учебного процесса. Сотрудники АО «ННК» понимают всю важность подобных благотворительных акций, ведь добрые дела важны не только для тех, ради кого они совершаются, но и для самих вершителей добра.

- Большое спасибо за вашу помощь, - поблагодарил коллектив АО «ННК» отец Максим. - Ее адресатами станут воспитанники нашей воскресной школы, большинство из которых из многодетных семей. Радостно, когда в современном мире встречается доброта и стремление прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.

Молодые специалисты передали школьникам подарки от коллектива «Новокуйбышевской нефтехимической компании». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующий день вещи, собранные в рамках акции, были переданы также в Чапаевский социально-реабилитационного центр для несовершеннолетних. В Новокуйбышевской нефтехимической компании не первый год существует традиция участия в благотворительных и волонтерских акциях. В начале 2021 года работники приняли участие в акции книгодарения и передали более 600 экземпляров книг в библиотеку в поселке Маяк. Также в этом году был проведен сбор помощи приюту для животных в Чапаевске. Свой вклад нефтехимики вносят и в проект «Елка желаний», исполняя под Новый год мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Неравнодушие и ответственная позиция коллектива АО «ННК» проявляется и в бережном отношении к природе - работники регулярно принимают участие в экологических акциях по уборке берегов Волги и Татьянки, а также городских территорий.

Традиция помогать

Благотворительность для сотрудников Новокуйбышевского НПЗ - дело невероятно важное, и, вместе с тем, обычное. Сбор вещей для нуждающихся ведется практически постоянно - одна акция перетекает в другую. Главный специалист отдела охраны труда Гильназ Шамионова рассказала, как всем отделом ходили покупать для маленьких воскресенцев необходимые школьные принадлежности - тетради, блокноты, краски, карандаши. А поскольку на Новокуйбышевском НПЗ большинство сотрудников очень уважают спорт, ребятам также подарили мячи. Ярким канцтоварам, конечно, дети обрадовались, но разве эта радость сравнится с восторгом от получения мяча? Сразу после встречи с гостями ребята побежали на поле играть в футбол - эх, жаль, каникулы скоро закончатся!

Сотрудники Новокуйбышевского НПЗ поздравили ребят с началом нового учебного года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ведущий специалист отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью, внутренним коммуникациям и корпоративной культуре «Новокуйбышевского НПЗ» Жанна Малышева уверена: большой души ее коллег-заводчан хватит на множество акций: откуда бы ни пришел клич о помощи, находятся желающие протянуть руку. В большинстве случаев и просить не нужно - сами же и инициируют сбор для тех, кому это нужнее всего.

Например, для бездомных собак и кошек - они-то точно не могут подать заявку на благотворительную помощь. Да и зачем - заводчане сами покупают корм, привозят пледы и ветошь, а также другие необходимые для приютской жизни вещи. Ведущий специалист по промышленной безопасности Новокуйбышевского НПЗ Ксения Спасенова (какая говорящая фамилия!) - одна из активных участниц акции помощи четвероногим друзьям. Девушка любит животных и рада, что коллеги разделяют ее чувства.

- У меня много единомышленников на заводе - здесь мы создали целый благотворительный фонд в помощь животным, - рассказала Ксения Спасенова. - Многие сотрудники нашего отдела приносили вещи и ветошь, но большинство все же помогают деньгами. Собранные в этом году заводчанами средства будут переданы приюту «Надежда» для покупки необходимых вещей и корма. Каждый понимает: кто может помочь, если не мы?

Урок доброты

Встреча заводчан с семьями, ради которых они прибыли в Воскресенку, запомнится всем. Родители будут знать, что они не одни - всегда найдутся люди, которые помогут им стать сильнее обстоятельств. Новокуйбышевские заводчане будут вспоминать горящие глаза детей, получившие прямо перед новым учебным годом все, что станет хорошим подспорьем в путешествии за знаниями.

- Наш приезд в Воскресенку - радость не только для местных ребятишек, но и для нас самих, - призналась Жанна Малышева. - Совсем недавно мы отметили День нефтяника.

свободное время мальчишки будут играть в футбол новенькими мячами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

И счастливые улыбки детей - лучший подарок к нашему профессиональному празднику!

Школьникам же встреча запомнится не только новыми ранцами, книжками и пеналами, но и важным уроком - в мире много хороших людей, и нужно расти такими же. Настоятель храма заметил - такого количества канцтоваров благотворительный центр не получал еще ни разу за всю историю своего существования. Теперь их точно хватит надолго всем ребятам для успешной учебы!