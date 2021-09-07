«А вас, мамаша, попрошу заткнуться»: как бороться с буллингом в родительских чатах

Родительские чатики не отпускают ни на минуту Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Учебный год только-только начался, а среди родителей во многих классах уже развернулись настоящие сражения. Основной площадкой для баталий мам и пап сегодня служат не класс и не школьный двор, а родительские чаты в популярных мессенджерах. Травить начинают тех, кто не согласен с позицией большинства, в ход идут оскорбления, угрозы, а потом все это переносится и на отношения между детьми. Иногда начавшиеся в чатиках конфликты выплескиваются в оффлайн.

В прошлом году на всю страну прогремела история, как из-за ссоры в родительском чате в Волгограде убили молодого отца: во время обсуждения домашнего задания одна из родительниц посчитала, что ее оскорбили, после чего ее родственник напал на «обидчика» и избил его до смерти. В Санкт-Петербурге конфликт между родителями перерос в перестрелку с участием шести человек, в Самаре конфликт между двумя отцами также закончился стрельбой около школы. И таких примеров, к сожалению, немало – да, травлю организуют не только жестокие детишки, но и не менее жестокие (а иногда просто недалекие) родители.

Вместе с клиническим психологом Екатериной Калининой разбирались в типажах конфликтных родителей и видах буллинга, а также составили советы для родителей, как правильно и аккуратно вести себя в школьных чатах.

Тип 1. «Паникеры»

Как опознать:

Очень тревожные мамы и папы. Ежеминутно опасаются за здоровье и благополучие чада. Готовы любой ценой устранять реальную или (чаще) мнимую угрозу ребенку, «фильтруя» его окружение. Могут всерьез затравить других родителей, если те отправили в школу ребенка с соплями или, например, у кого-то в классе обнаружились вши.

Что делать:

Екатерина Калинина:

- Очень важно на максимально ранней стадии пресечь конфликт в чате, обозначить свои границы. Можно корректно пригласить обидчика обсудить ситуацию в «личке» или вывести конфликт в оффлайн. Как правило, те, кто склонен бушевать и травить других в интернете, быстро сбавляют обороты, когда приходится смотреть оппоненту в глаза. Полезно привлечь к решению конфликта третью сторону - классного руководителя или администрацию школы, в тяжелых случаях - адвоката, это отрезвляет агрессора.

Тип 2. «Фашисты»

Как опознать:

Люди с раздутым самомнением и чувством собственной значимости. Убеждены, что их ребенок идеален, и все вокруг должно быть так же идеально. Так же как и «тревожные» родители, стремятся «зачистить» пространство вокруг ребенка от неугодных элементов. К ним относят всех, кто, по их мнению, не вписывается в идеальную картину мира - детей с физическими или психологическими особенностями, гиперактивных, «не таких, как все». Агрессию переносят на родителей таких детей, провоцируют травлю, пытаются сплотить остальных против «белой вороны», чтобы вынудить покинуть класс.

Что делать:

Екатерина Калинина:

- В таких ситуациях жертва часто пытается ограничить общение с другими родителями, чтобы избежать травмирующих ситуаций. Но это не выход: чувствовать себя изгоем тоже очень психотравматично. Самое главное - ни в коем случае не ввязываться в эту игру, не начинать оправдываться и не позволять обвинять себя. Если вы стали жертвой буллинга со стороны подобных родителей, важно сразу обозначить свои границы, дать понять, что подобные эмоциональные нападки в свою сторону терпеть не намерены. В этом случае тоже можно привлечь учителей как «третью сторону». Также важно запастись поддержкой друзей, семьи или психолога.

А еще здесь не редкость споры из-за денег Фото: Евгения ГУСЕВА

Тип 3. «Толстосумы»

Как опознать:

Тут все просто. Со спорами «сколько сдавать в фонд класса» хоть раз сталкивался каждый родитель. Ненормальной ситуация становится тогда, когда в чате начинают травить тех, кто ограничен в средствах и не может скинуться вместе со всеми. «Толстосумы» пытаются пробудить в жертве чувство вины, составляют и вывешивают на всеобщее обозрение «позорные списки», обвиняют не сдавших деньги, что «их ребенок учится/питается/развлекается за счет других».

Что делать:

Екатерина Калинина:

- Поддаваться на провокации, влезать в долги и отдавать последнюю копейку ради того, чтобы сдать деньги в фонд класса или на подарок учителю, совершенно точно не стоит. Если у вас временные денежные затруднения, то можно попытаться объяснить ситуацию и отстоять свои границы. Важно делать это не публично, а в личных сообщениях или при встрече. Другое дело, если вы понимаете, что финансовые возможности вашей семьи не соответствуют среднему уровню класса. Родители с устойчивой нервной системой продолжают «учить» ребенка в таком классе, отстаивая свое право не сдавать денег. Но в таком случае ребенок тоже неизбежно будет чувствовать себя отщепенцем. Как правило, в ситуациях финансового буллинга я советую не мучить себя и ребенка и по возможности поменять класс или школу.

Тип 4. «Всезнайки»

Как опознать:

Все всегда знают лучше всех и не стесняются навязывать свое мнение окружающим. Несогласных жестко осаживают, могут устроить настоящую травлю. Часть таких «всезнаек» сомневается в компетенции учителей. Они считают, что их детям ставят неправильные отметки, раздувают эти ситуации в чатах, организуют других родителей подписывать заявления на учителя. Часть, напротив, встают на сторону педагога и резко критикуют тех, кто посмел высказать недовольство или «вынести сор из избы».

Что делать:

Екатерина Калинина:

- В общении с такими родителями стоит максимально выбирать выражения, особенно в переписке - они могут делать скрины сообщений, вырывать слова из контекста и использовать их в качестве оружия против несогласных. Не поддавайтесь на попытки устроить публичное обсуждение ситуации, обозначьте согласие обсудить все в личке или с глазу на глаз. А еще полезный совет: не пишите много в чаты. Часто родители начинают считать это место реальной площадкой для диалога. Но все не так: здесь не ваши друзья, а очень разные люди. Будьте осторожны в выражениях и никогда не пишите ничего компрометирующего вас. И кстати, да: без согласия других выносить скрины из чата наружу нельзя. Придерживайтесь этого правила хотя бы сами.

На помощь можно позвать учителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

НА ЗАМЕТКУ

Что не стоит делать жертве буллинга

- Отвечать на нападки агрессией, тем более в чате, где легко заскринить сообщение. Как правило, агрессор более замотивирован, чем жертва, и воспримет ответные нападки как дополнительный стимул к действию.

- Оправдываться и извиняться. Это не успокоит агрессора, а, напротив, еще сильнее распалит.

Что стоит сделать жертве буллинга:

- Придерживаться максимально спокойного и корректного тона сообщений.

- Постараться вынести общение в оффлайн.

- Привлечь третью сторону: классного руководителя, директора школы, юриста.

КОНКРЕТНО

Не оставайтесь «тихим наблюдателем»

Эксперты говорят: отличительная черта буллинга - это нарушение границ, вынос конфликта в публичную плоскость. При этом всегда есть не только агрессоры и жертва, но и «тихие наблюдатели», которые не заступаются за жертву и таким образом высказывают молчаливое одобрение агрессору. В результате выставленная на всеобщее порицание жертва теряется, и не может адекватно ответить на нападение. Большая роль в недопущении травли как раз принадлежит этим «тихим наблюдателям» - в их силах заступиться за жертву и дать понять агрессору, что буллинг недопустим.

МНЕНИЕ УЧИТЕЛЯ

Ирина Атапина, финалист конкурса «Учитель года России - 2012»

- Есть родительские чаты с педагогом, а есть - без него. Конфликты чаще всего возникают во втором варианте. По моему опыту, чаще всего причиной служит поведение конкретного ребенка или родителя или оценки. В обоих случаях я советую родителям в первую очередь обратиться к своему учителю и сесть «за стол переговоров». Любую ситуацию можно решить, главное - желание. Задача учителя - усадить конфликтующие стороны за стол переговоров, выслушать всех и взять на себя выполнение той части задачи, которую он может выполнить. Например, если проблема в поведении детей - поговорить с ними, организовать условия для здоровой коммуникации. Если проблема в оценках, которые кажутся родителям некорректными, то нужно обращаться к руководству школы и просить о пересмотре отметок независимой комиссией, о переаттестации ребенка.