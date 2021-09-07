В Самаре начали выдавать «Пушкинскую карту». Зачем она нужна и как ее получить

Молодежи дадут возможность поближе познакомиться с культурой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Самарской области с 1 сентября начали выдавать «Пушкинскую карту». Она даст молодежи возможность бесплатно посещать музеи, театры и концерты. Узнали, как получить «Пушкинскую карту» в Самаре и кто может это сделать.

Что такое «Пушкинская карта»

«Пушкинская карта» - социальный проект, главная цель которого - приобщить современную молодежь к культуре. Карта даст юношам и девушкам возможность посещать культурные мероприятия за счет государства. Для этого на счет каждой карты ежегодно будет зачисляться по пять тысяч рублей. В 2021 году, поскольку год неполный, сумма составит три тысячи.

Кому выдадут «Пушкинскую карту»

Карту могут получить молодые люди от 14 до 22 лет включительно. В 2021 году возраст претендента будут определять на 1 сентября. Если на 1 сентября 2021 года юноше или девушке уже исполнилось 14 лет, но нет 23-х, то они имеют право на получение карты.

Всего в Самарской области на получение «Пушкинских карт» сейчас могут претендовать 213 тысяч человек.

Получить карту можно будет начиная с 1 сентября и до конца 2021 года. В последующем доступ к годовой карте будет открыт с 1 января. Средства на карте будут обновляться автоматически.

Как получить «Пушкинскую карту» в Самаре

«Пушкинскую карту» можно получить в электронном виде либо в «пластике».

Чтобы получить электронную карту, нужно будет:

- создать и подтвердить учетную запись на портале Госуслуг,

- скачать приложение «Госуслуги.Культура», подтвердить личность, сделать селфи

- с его помощью выпустить виртуальную карту.

Также можно сделать это через приложение Почта Банка - так же скачать приложение, ввести пароль им сделать селфи.

Пластиковую «Пушкинскую карту» выпускают на основе платежной системы «Мир». Ее можно получить в любом отделении «Почта Банка» в Самарской области, они есть в любом отделении «Почты России». Для получения «Пушкинской карты» в пластике молодым людям достаточно будет предъявить паспорт и назвать номер СНИЛС. Карту выдадут мгновенно.

Как использовать «Пушкинскую карту»

Чтобы использовать средства «Пушкинской карты», достаточно выбрать мероприятие из афиши в приложении «Госуслуги.Культура». Купить билет можно тремя способами: в приложении, на сайте музея или театра или непосредственно в кассе. «Пушкинская карта» действует по всей стране от Калининграда до Владивостока, потратить средства с нее можно на приобретение билетов на спектакли или в музеи по всей России. Также потратить средства карты можно на посещение гастрольных спектаклей иногородних театров.

- Карта бесплатная, платить за ее обслуживание не нужно. Если на кате осталась сумма, которой не хватает на покупку билета, то можно будет доплатить и совершить покупку. А вот пополнять «Пушкинскую карту» и использовать как дебетовую нельзя. Также использовать ее сможет только владелец, купить билет на друга, брата, маму с папой не получится, - пояснил управляющий «Почта Банком» в Самаре Борис Губин. - Возврат билета, купленного по «Пушкинской карте» возможен, однако средства также вернутся на эту карту.

Куда можно сходить по «Пушкинской карте» в Самарской области

Как рассказала министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш, сейчас к программе «Пушкинская карта» в регионе уже подключилось 14 учреждений культуры. Это музей им.Алабина, драматические театры Самары и Сызрани, театры юного зрителя Самары и Тольятти, самарский театр «Камерная сцена», тольяттинский театр «Колесо», Самарский академический театр оперы и балета, самарская Филармония и др.

- Учреждения культуры предоставляют в экспертный совет при региональном минкульте список спектаклей и выставок, которые они предлагают для посещения по «Пушкинской карте», и совет их утверждает,- пояснила Татьяна Мрдуляш. - Сейчас в списке уже более 80 мероприятий, спектаклей и выставок, и он будет расширяться. Например, в него вошли все концерты в рамках фестиваля «Шостакович». Для участия в программе «Пушкинская карта» у учреждения культуры должна действовать билетная система, позволяющая приобретать билеты онлайн.

Также с помощью «Пушкинской карты» можно купить коллективные билеты, например, на класс. Для этого учителю необходимо зайти в приложение, выбрать билеты, сформировать ссылку и разослать ее ученикам для оплаты в течение 30 минут.