«К врачу с больным ребенком еду на метро»: в Самаре в отремонтированной поликлинике не нашлось места педиатрам

Сейчас в здании поликлиники на Революционной, 89, принимают только узкие специалисты Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре в отремонтированной детской поликлинике не нашлось места педиатрам. Тревогу забили родители детей в Октябрьском районе. Когда здание детской поликлиники на ул.Революционной, 89 закрыли на ремонт, местные жители терпеливо ждали и молча сносили неизбежные неудобства. Однако когда в прошлом году здание поликлиники открыли после ремонта, маленьких пациентов и их родителей ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что в обновленном помещении руководство оставило только узких специалистов да дежурного педиатра. Все остальные детские терапевты переехали в другое здание - на ул.Ново--Садовой, 34.

«Верните врачей нашим детям»

Оценив расстояние и время, которое теперь требовалось на поездку к врачу, родители пришли в ужас.

Поликлинику отремонтировали, но коридоры пустые. Фото: Ольга НОВИКОВА

- У меня двое детей, младшему год и четыре месяца, - рассказала журналисту «КП-Самара» местная жительница Наталья Пожидаева. - Каждый раз вынуждены ездить с ребенком к педиатру на метро или на автобусе. Каждый раз выбираю - или идти на метро, там посвободнее, но с коляской очень неудобно. Или ехать на автобусе, где толпа и пробки. Дорога в любом случае занимает не меньше сорока минут. А до этой поликлиники можно за 15 минут пешком дойти. И я не одна такая - у нас большой микрорайон, много новостроек, высоток, в которых живут молодые семьи в основном. Например, только в нашем доме на Печерской, 27а 726 квартир, и в каждой второй есть дети. Почему нельзя оставить педиатров там, где удобно людям?

Также родители пожаловались, что из-за большого количества новостроек нагрузка на поликлинику выросла, а педиатров больше не стало. Поэтому имеющиеся врачи сильно перегружены и физически не успевают ходить к маленьким пациентам на дом.

Родители оказались возмущены новыми правилами. Фото: Ольга НОВИКОВА

- С больными детьми едем к врачу на метро, - пожаловались родители. - К узким специалистам мы обращаемся раз или два за год, а педиатры нам нужны постоянно. Верните врачей нашим детям!

Вернут статус-кво

Свои жалобы жители Октябрьского района изложили в коллективном обращении к депутату Госдумы Александру Хинштейну. Тот пригласил министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна обсудить проблему с людьми. Встреча состоялась 7 сентября.

- Минздрав утверждает, что сейчас в поликлинике уже принимает несколько врачей педиатров. Этого недостаточно? - поинтересовался Александр Хинштейн.

Люди заверили: записаться на прием к педиатру в этом здании невозможно, в регистратуре отказываются это делать.

- К тому же наши медицинские карты все равно лежат на Ново-Садовой, - пояснили родители детей.

Власти заверили горожан, что проблема решится в ближайшее время Фото: Ольга НОВИКОВА

Выслушав жителей, Армен Бенян пообещал, что проблема будет решена в ближайшее время.

- Когда принималось решение о том, чтобы перевезти педиатров в другой корпус, мы были уверены, что жителям так будет удобнее. Однако сейчас выяснилось, что это не так. Поэтому мы в ближайшее время вернем статус-кво. В течение двух недель перевезем в здание на ул.Революционной четырех педиатров, а в течение следующих двух месяцев - всех остальных.

Что касается узких специалистов, то они будут принимать маленьких пациентов в этом здании по графику, в дежурные дни.