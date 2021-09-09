В Самаре тепло поставили на цифровой контроль

Центр мониторинга качества оперативно реагирует при малейших утечках. Фото предоставлено ПАО "Т Плюс"

В Самаре продолжается беспрецедентный по масштабам ремонт теплосетей при подготовке к очередному отопительному сезону. Вместо изношенных коммуникаций «Т Плюс» прокладывает «умные трубы», оснащенные датчиками оперативно-диспетчерского контроля. Такой апгрейд необходим для передачи данных о малейших утечках и дефектах. Обрабатывать эту информацию будет Центр мониторинга качества, открытый в Самаре.

Масштабная модернизация

Второй год подряд ПАО «Т Плюс» увеличивает инвестиции в обновление тепловых сетей Самары. Это стало возможным благодаря переходу города на новую модель ценообразования по методу альткотельной. Так, в 2021 году в обновление теплосетей областной столицы направлено в два раза больше средств, чем годом ранее. Причем Самара стала первым городом-миллионником, который теперь применяет данную модель.

- Все это делается для того, чтобы мы создали надежную систему теплоснабжения. Основная задача, чтобы горожане почувствовали улучшение качества, - сказал первый вице-мэр Самары Владимир Василенко.

Сейчас ремонт продолжается во многих частях города. Всего перекладка теплотрасс запланирована на 58-ми участках.

Как отметил Владимир Василенко, прошлой зимой мы уже смогли ощутить результаты летней работы. Отключений и повреждений стало меньше, поэтому сейчас первый вице-мэр призывает самарцев еще немного потерпеть.

- Чем меньше будет повреждений зимой, тем меньше будет перебоев с теплоснабжением, - сказал Василенко.

Проблемы устраняют оперативно

Если все же понадобится задействовать ремонтные бригады, то их работа станет гораздо оперативнее. Во многом потому, что благодаря «умным трубам» будет быстро и с точностью до метра определяться место дефекта. Координировать работу служб будут диспетчеры Центра мониторинга качества тепловой энергии, который работает в круглосуточном режиме.

- Центр мониторинга качества является частью масштабной программы по цифровизации бизнеса, которая сейчас реализуется в «Т Плюс». Вместе с переходом на новую модель рынка тепла она сделает теплоснабжение наших клиентов еще лучше, - рассказал заместитель директора филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» по экономике и финансам Дмитрий Смородинов.

Сейчас применяются современные трубы, оснащенные специальными системами, позволяющими удаленно оценивать их состояние. В случае малейшей неисправности информация об этом поступает в центр. Фактически, это даже не должна быть протечка – если просто нарушена изоляция, оператор это увидит и на место отправят ремонтную бригаду.

- Система работает автоматически, стоят устройства передачи данных, которые в онлайн-режиме передают информацию в диспетчерский пункт, - рассказал Смородинов.

По его словам, дефектов на трубах, которые переложили, не происходило. Это говорит и о том, что был качественно проведен их монтаж. Кроме того, у конечных потребителей стало теплее.

- После перекладок мы слышали благодарности, что температурный режим в зданиях улучшился, - сказал Смородинов.