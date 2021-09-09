Дворец спорта в Самаре откроется 15 сентября. Показываем, как он выглядит изнутри

Дворец спорта в Самаре откроется 15 сентября. Фото: Ольга НОВИКОВА

Обновлённый Дворец спорта в Самаре на ул. Молодогвардейской откроется 15 сентября. Сейчас на ледовой арене вовсю идёт подготовка к торжественном открытию, внутри уже тренируются хоккеисты, баскетболисты и керлингисты.

Показываем, как спортивное сооружение выглядит изнутри.

Вход во Дворец спорта. Фото: Ольга НОВИКОВА

Старый дворец спорта был снесен три года назад. Строительством нового занималась компания "Волгатрансстрой-9", стоимость строительства составила 3,3 млрд рублей. Как стало известно, эксплуатировать обновлённый дворец спорта будет ГАУ "Самара Арена", который обслуживает стадион "Солидарность Арена". Как рассказал директор ГАУ Виталий Иванов, дворец спорта поступит на баланс организации 10 сентября.

Показываем, как спортивное сооружение выглядит изнутри. Фото: Ольга НОВИКОВА

- Мы пока не готовы назвать сумму, в которую обойдётся эксплуатация дворца спорта, для этого мы в течение месяца будем анализировать расходы. Но не думаю, что это будет дороже, чем стадион.

В штате ГАУ "Самара Арена" 117 человек, техническим специалистам пришлось пройти переобучение.

Сейчас на ледовой арене вовсю идёт подготовка к торжественном открытию Фото: Ольга НОВИКОВА

Это современное высокотехнологичное сооружение, здесь только льда шесть режимов, - объяснил Виталий Иванов

Главная ледовая арена рассчитана на пять тысяч зрительских мест. При проведении концертов возможно установить ещё до двух тысяч мест в партере. Переформатировать спортивное сооружение в концертную площадку можно быстро, уже закуплено специальное покрытие и баскетбольный паркет.

Главная ледовая арена рассчитана на пять тысяч зрительских мест. Фото: Ольга НОВИКОВА

Помимо главной ледовой арены здесь есть две ледовые площадки для тренировок, тренажёрный зал, зал для баскетбола, площадка для керлинга, современные конференц-залы. В частности, тренировочный блок на третьем этаже арены включает в себя тренировочные хоккейной поле, универсальный спортивный зал, тренажёрный и хореографический залы.

Тренировочный блок на третьем этаже арены включает в себя тренировочные хоккейной поле Фото: Ольга НОВИКОВА

Площадка для керлинга Фото: Ольга НОВИКОВА

Зал для баскетбола. Фото: Ольга НОВИКОВА

Во дворце спорта будут базироваться детская и взрослая хоккейные команды, фигуристы, детская, мужская и женская команды по баскетболу, боксеры, борцы и керлингисты