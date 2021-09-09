Движение по новой развязке у Фрунзенского моста пустят на 10 месяцев раньше, чем собирались

Движение по новой развязке у Самарского (Фрунзенского) моста пустят на 10 месяцев раньше, чем собирались изначально. Фото: Ольга НОВИКОВА

Движение по новой развязке у Самарского (Фрунзенского) моста пустят на 10 месяцев раньше, чем собирались изначально. Об этом рассказал руководитель управления заказчика (застройщика) регионального минтранса Андрей Дешёвых.

Изначально госконтрактом предусмотрены сроки сдачи объекта в октябре 2022 года. Однако работы ведутся с существенным опережением графика, и мы ожидаем, что они завершается на 10 месяцев раньше, чем планировали, - пояснил Андрей Дешевых. - Движение по новой развязке планируем пустить уже в конце ноября.

Сейчас готовность объекта составляет уже около 85 процентов. Фото: Ольга НОВИКОВА

Стоимость работ в рамках второго этапа строительства Фрунзенского моста составляет 6,2 млрд рублей. На эти средства предусмотрено строительство 2,5 км дороги, двух новых развязок и трех путепроводов, в том числе над железной дорогой длиной 224 метра. Сейчас уже собрано и надвинуто правое пролетное строение этого путепровода. Левое также почти полностью собрано, и в конце этой недели начнём надвижку, - рассказали в минтрансе. Проезжая часть также собрана, не хватает только верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Сейчас готовность объекта составляет уже около 85 процентов.

Общая протяжённость второго этапа Фрунзенского моста - 7.8 км.

На участке реконструкции от развязки с Кряжским шоссе до границ города полностью переустроили все инженерные коммуникации, водопровод, системы связи и т. д. Фото: Ольга НОВИКОВА

- На участке реконструкции от развязки с Кряжским шоссе до границ города мы полностью переустроили все инженерные коммуникации, водопровод, системы связи и т. д. В том числе сделали ливневую канализацию, её здесь не было вообще, - рассказывает Андрей Дешевых. - Сейчас здесь осталось только завершить благоустройство.

Официально сдать объект в эксплуатацию планируют в январе-феврале 2022 года.