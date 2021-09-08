«Держит за решеткой и не пускает в школу»: бывший муж похитил детей у жительницы Тольятти

Анна уже полгода не может увидеть сыновей. Фото: соцсети

С 5 марта 2021 года третьекласник Богдан и первоклассник Анатолий из Тольятти не ходят в школу. Прямо со школьного крыльца, перед началом уроков их забрал родной отец - Иван Кабанов. Не поставив в известность ни учителя, ни директора, ни мать мальчиков - свою бывшую жену Анну Мучкаеву, мужчина увез мальчиков за тысячи километров от дома - в Новосибирск. С тех пор прошло полгода. Все это время Анна безуспешно пытается вернуть детей. Не помогают ни переговоры, ни даже решение суда, по которому место жительства детей определено с матерью. Вопиющий случай обсудили на Первом канале в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

Когда Анна выходила замуж на Ивана и рожала детей, она не могла представить, чем все обернется. Фото: скрин видео

«Запирал дверь квартиры и снял ручки с окон»

Анна занимается бизнесом, у нее свой салон красоты. Рассказывает - еще когда жили вместе, Иван бесился оттого, что супруга зарабатывает больше, чем он. А когда развелись - сразу начались споры из-за детей. Суд Томска, где тогда жили Иван и Анна, оставил детей жить с матерью, однако Иван забрал их к себе и уехал в Новосибирск.

- Он давал мне видеться с детьми только у себя в квартире, по два-три часа. Я приходила, он запирал дверь квартиры, сам сидел в соседней комнате. Чтобы я не могла выпрыгнуть из окна на первом этаже - снял ручки со всех окон. И так длилось год и восемь месяцев, - с содроганием вспоминает Анна. - Мне помог мой новый супруг Женя. Мы приехали с ним в Новосибирск, выяснили, где живет Иван и мальчики. Долго караулили на улице, в подъезде. Наконец нам повезло - дети вышли одни, а Иван не успел. Я забрала сыновей и мы уехали в Тольятти.

Полтора года семья жила спокойно, мальчики пошли в школу. Все изменилось 5 марта, когда Иван приехал в Автоград и забрал сыновей прямо со школьного крыльца. Мужчина увез детей в Новосибирск и отказался возвращать матери.

Счастье молодой пары продлилось недолго. Фото: скрин видео

- Мне позвонили из школы, сказали, что мальчики не зашли в класс. С тех пор я их не видела, только два раза говорила по телефону. Органы опеки бездействуют, говорят, что им нужно решение исполнительных органов. В полиции не принимают заявление, - с отчаянием говорит Анна.

«С жадностью кидались на еду»

Анна сейчас снова ждет ребенка. Несмотря на достаточно большой срок беременности, женщина с новым мужем отправилась в Новосибирск. Супруги сумели выяснить, что Иван увез детей на дачу. Вместо двери в дачном домике - калитка-решетка. Анна стучала и звала детей, однако все оказалось безрезультатно. На вызов приехал участковый, однако в дом его также не пустили, а тот заявил, что проникнуть на частную территорию силой и изъять детей он не имеет права.

Та самая дверь- решетка, за которую Анна так и не смогла пройти к своим детям

- Он держит детей за решеткой и не пускает их в школу. Они уже пропустили одну четверть, я с трудом уговорила, чтобы их перевели в следующий класс. Но вот учебный год начался, а они снова не пошли в школу, - говорит Анна. - Когда мы их забрали в прошлый раз, они были грязные, истощенные, плохо разговаривали, с жадностью кидались на еду, спрашивали - «а будем ли мы сегодня еще раз кушать». Я боюсь за их жизнь и здоровье.

«Это не решетка, а просто дверь»

У Ивана - другая точка зрения. Как он заявил во время передачи, ему не давали общаться с сыновьями полтора года. А сейчас дети живут в его городской трехкомнатной квартире со всеми удобствами, за ними приглядывает его новая гражданская жена - 18-летняя Катя.

- Никто их за решеткой не держит, это просто дверь такая, чтобы свежий воздух заходил,- объяснил он. - Анна раньше бывала на этой даче, и ей здесь нравилось.

Сейчас мальчики живут с отцом и его новой гражданской женой - 18-летней Катей. Фото: скрин видео

Правда, Иван не отрицал: дети действительно с марта не ходят в школу. Якобы потому, что директор школы не отдает ему их документы, ссылаясь на то, что мать против.

- Сейчас дети занимаются с репетитором и готовятся к школе, - уверяет отец.

Сами дети на видео заявляют: мол, по маме не скучаем, папа лучше, нам дома запрещали папу папой называть, а Женю говорили называть папой.

Однако Анна уверена - детей против нее настроил бывший муж: он по образованию психолог и умеет манипулировать людьми.

«Детям нужно учиться»

Интересно, что с первой женой (ее тоже звали Анна) Иван тоже конфликтовал из-за сына Александра - увозил к себе, прятал, не давал видеться. А третьей - гражданской - жене, Ольге не позволял видеться с ее собственной дочерью.

- Я прожила с ним год, и видела, в каких условиях росли сыновья Анны. Он запрещал мне вмешиваться, они были худые-худые…, - рассказывает Ольга.

Сейчас Анна просит бывшего мужа подписать мировое соглашение о воспитании детей, которое определит, в том числе, и порядок его общения с сыновьями.

- Я не против того, чтобы дети общались с отцом, но в том виде, как это определил суд, - говорит Анна. - И дети должны ходить в школу, им нужно учиться.

Однако Иван настаивает, что соглашение нужно заключать в суде. Заседание назначено на октябрь. До тех пор возвращать детей матери он не намерен. А значит, Богдан и Анатолий опять начнут учебный год с прогулов.

Следственный комитет Самарской области сейчас проводит проверку по заявлению Анны.

- Проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка всех изложенных фактов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает региональный следком.

После выхода передачи в ситуацию вмешался СК РФ. Как сообщается на сайте ведомства, его глава Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома Марату Галиханову доложить о возможных нарушениях прав детей, которые были выявлены во время программы.

- Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК, - сообщается на сайте следкома.

КОМПЕТЕНТНО

Сергей Узденский, адвокат

- Часто бывает в решении суда прописано, что дети должны жить с матерью, но не прописаны полномочия исполнительных органов, их право изъять детей и вернуть матери. Чтобы исправить эту ситуацию, нужно через суд изменить порядок общения с детьми и приходить уже с судебными приставами. Неважно, отец он или нет, суд определил порядок проживания с матерью. И на основании этого обязать судебных приставов изъять детей у отца и вернуть их матери.