Чек-лист сентября для жителей Самары: что нужно успеть за этот месяц

Сентябрь радует нас солнцем и неповторимой красотой природы. Пожалуй, это единственный осенний месяц, когда еще можно немного побыть в лете и не думать о предстоящих холодах. Что сделать в сентябре, чтобы поднять себе настроение и провести этот месяц на позитивной волне? Мы собрали для вас несколько приятных и важных дел, для которых сейчас - самое время.

Сменить гардероб

Наступившая осень означает, что пора переодеваться - сделать ревизию гардероба, избавиться от старых и ненужных вещей, а слишком легкое и теперь ненужное отправить в дальний угол шкафа. Пока на улице не очень холодно, можно спокойно побродить по магазинам, выбрать что-нибудь модное, «поймать» скидки и придумать, как сочетать новинку с уже имеющимся гардеробом.

Зарядиться витаминами

Первый месяц осени, как ни один другой, богат сезонными овощами и фруктами. Если сами вы урожай не выращиваете, отправляйтесь на сельскохозяйственные ярмарки - в сентябре в Самаре их откроется сразу три. Первая начнет работать 11 сентября в Октябрьском районе на пересечении проспекта Ленина, 16 с улицей Челюскинцев. А 15 сентября откроются сразу две сельхозярмарки – в Ленинском районе на пересечении улиц Дачной и Чернореченской, перед домом № 38, и в Куйбышевском районе на улице Белорусской, 131.

Съездить за грибами

Осенью наступает самое лучшее время для любителей тихой охоты, настоящая грибная пора. Ходить «по грибы» можно до самых заморозков, но приятнее всего это делать в сентябре - и погода хорошая, и природа красивая. Грибных мест в Самаре и области много и до большинства удобно добираться на электричке. Среди самых простых маршрутов - станция Пискалы (село Пискалинский взвоз), поселок «Мехзавод» и поселок Курумоч. Кстати, до конца сентября поездка в электричке для жителей Самары и области обойдется дешевле - до 30 числа на электропоездах Самарской пригородной пассажирской компании действует скидка 10% от стоимости проезда (но не более 20 рублей за одну операцию). Чтобы получить скидку, пассажирам достаточно оплатить проезд в стационарных кассах и пригородных поездах картой «Мир» любого банка. С полными правилами акции (кстати, первой в пригородных поездах России) можно ознакомиться на сайте www.privetmir.ru.

Отдохнуть на природе

В сентябре погода все еще по-летнему приятная, так что, если вы еще не успели сходить в поход, посидеть у костра и снять классное селфи, не теряйте время и сделайте это сейчас. Осенняя вылазка на природу - отличная идея для нетривиального досуга и возможность запечатлеть красоту осенней природы. Отправиться в поход, кстати, тоже можно на электричке - это удобно, быстро и до конца сентября можно рассчитывать на скидку 10% от стоимости проезда (см. выше).

Сходить в театр

Летом культурная жизнь замирает, а вот сентябрь ею просто изобилует. В сентябре Самару ожидает сразу несколько фестивалей, премьер и гастрольных показов. Так, с 11 по 26 сентября на разных площадках области пройдет фестиваль «Шостакович ХХ век». 13 сентября Третьяковка представит в Самаре серию перформансов в обновленном здании Фабрики-кухни. С 20-22 сентября на площадке театра «Самарская площадь» пройдет второй всероссийский фестиваль «Театр - территория равных возможностей». С 25 сентября по 2 октября Самара примет Межрегиональный фестиваль «Волга театральная». И это далеко не полный список интересных событий, на которых стоит побывать.