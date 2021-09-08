В Самаре хрущевку хотят надстроить с пяти до девяти этажей. Рассказываем, как это возможно

В Москве технологию надстройки этажей над хрущевками уже используют вовсю Фото: Иван ВИСЛОВ

В Самаре определи хрущевку, с которой хотят провести эксперимент по надстройке дома до девяти этажей. Сейчас с будущими метаморфозами согласны уже 70% жителей дома на ул.Коммунистической. Об этом журналисту «КП-Самара» рассказал генеральный директор компании ООО «АльпСтройСервис» Владимир Гливинский.

- Это очень рентабельная для застройщика и выгодная для жителей история, - отметил Владимир Гливинский. - Именно так сейчас проходит реновация в Москве. Идея пришла нам в голову после общения со столичными партнерами, которые как раз занимаются такими проектами. Мы подумали - почему бы не сделать такое в Самаре.

«Процесс безопасный»

Как рассказал Владимир Гливинский, потенциально для увеличения этажности подойдет почти любой 4-5 этажный дом: лучше, если он будет кирпичный, но подойдут и обычные панельные хрущевки. Надстроить нужно не менее 4-5 этажей, иначе это будет нерентабельно для застройщика. Предполагается, что в общей сложности процесс реновации может занять около двух лет, из них около года придется на долю активных строительных работ.

- То, что мы будем надстраивать на существующие стены, и из-за этого, дескать, все развалится, провалится - это миф, эти опасения не имеют под собой никаких оснований, - утверждает Владимир Гливинский. - Процесс совершенно безопасный, современные строительные технологии это позволяют. Стены для обновленного дома будут строиться рядом с уже существующими, на своем собственном фундаменте.

Потерпят шум - получат лифт и новые трубы

Во время строительства жителей отселять не будут, они продолжат обитать в своих квартирах. Конечно, придется потерпеть неудобства, в первую очередь - шум и грязь. Зато, как обещают строители, взамен люди получат немало выгод.

- Площадь их квартир бесплатно для них увеличится на 15-20 квадратных метров, в зависимости от планировки, - рассказал Владимир Гливинский. - В доме полностью обновятся инженерные коммуникации, появятся лифты. На счет дома вернутся деньги, которые были уплачены за капремонт, и почти год люди смогут не платить «коммуналку».

Как заявляют строители, сейчас уже около 70% жителей дома на Коммунистической согласны на увеличение этажности. Но для того, чтобы начать работы, нужно согласие ста процентов жильцов.

- Пока около пяти процентов никак не соглашаются, остальные колеблются. Мы продолжаем с ними работать, - пояснил Владимир Гливинский.