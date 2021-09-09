Вместо бархатного сезона на море: пять локаций, которые нужно посетить в Тольятти осенью 2021 года

Бабе лето еще позволяет отправиться на прогулку почти по морю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики обещают, что во второй половине сентября нас ждет теплое Бабье лето, а это значит, пора планировать путешествия по Самарской области. Для тех, кто в барханный сезон не вырвался на море, предлагаем интересный маршрут, в котором будут и чудесные фото для инстаграма, и шум волн, и сосны, и прогулки по воде и даже архитектурные впечатления. И для всего этого не нужно много времени: достаточно сесть на электричку, провести час и 25 минут в комфортном вагоне и оказаться на границе Тольятти, откуда уже легко добраться до всех подобранных нами достопримечательностей.

Это обязательно нужно увидеть. И не в жару Фото: СОЦСЕТИ

Парковый комплекс истории техники им. Сахарова

Огромная выставка техники под открытым небом - нескончаемый источник ярких впечатлений и самых крутых фотографий. Можно не только сфотографироваться под крылом самолета или под брюхом настоящей подводной лодки, но и узнать больше о каждом из местных экземпляров. Летом поток туристов сюда был чуть меньше. Бродить в изнуряющую жару под обжигающими лучами солнца среди раскаленного металла – удовольствие ниже среднего. Зато с наступлением осени активность здесь возрастает. Часто в парк приходят целыми семьями: для школьников экскурсия превращается в урок истории «из первых уст», ведь именно представленные здесь машины помогали ковать победу, биться за урожай. А в отдельном павильоне можно увидеть даже прототипы луноходов и марсоходов, которым предстояло побывать на других космических объектах.

Фотографии с маяком получаются волшебные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прогулки в яхт-клубе «Дружба»

Ровная гладь моря, легкий плеск волн, белые паруса яхт на фоне волшебных облаков - смотришь на фотографии и не верится, что эта красота не где-то в Европе, на Средиземном море, а у нас, в Тольятти. И, махнув на выходных на электричке до соседнего города, можно устроить себе настоящий курортный отдых - с прогулками по воде, красивыми коктейлями на фоне заката и чудесными инстаграмными снимками, которым позавидуют коллеги в понедельник.

Чудесное место, где отдохнуть можно как на море, сделать фото на закате с маяком, называется яхт-клуб «Дружба». Здесь есть симпатичный пляж, уникальный панорамный ресторан, а самое главное – возможность прокатиться на любых водных средствах передвижения.

Виды от яхт-клуба открываются волшебные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Яхт-клуб принимает соревнования любого ранга, в том числе и международные, и советские чемпионаты происходили, и первенства России постоянно проходят. Площадь у нас 9,5 гектаров, стоит более 200 судов, занимаются порядка 200 детишек. Гонки проходят практически каждую среду, - рассказывает капитан – наставник яхт-клубаАлексей Козлов.

Здесь могут просто устроить прогулку – и на яхте, и на сапах, и на водных мотоциклах, и на модных флай-бордах. А если вы всегда мечтали пройти под парусом, то вам тоже – в Тольятти. Здесь готовы научить ходить на яхте даже новичков - главное, уметь плавать. И тогда из любого воспитают настоящего морского волка, который не спутает грот и стаксель.

Капитан яхты "Кондрат" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Анатолий Минеев, капитан яхты «Кондрат», построенной в 1978 году. Он с удовольствием берет на борт туристов, чтобы показать им красоту окружающих мест и заинтересовать парусным спортом. За плечами у него огромный опыт морских походов.

- Ходил в Черное море, в Каспий, ходил вокруг Европы, ушел через Саратов, а пришел через Ульяновск. Пять месяцев длилось это приключение, сразу по нескольким морям и по Атлантическому океану – через Лиссабон и Ла Манш. Яхта называется «Кондрат» в честь первого владельца и капитана этой яхты Кондрата Гуняшова. Он с коллегами из «КуйбышевАзота», предприятия, которое полностью спонсирует клуб, сам нарисовал эту лодку и мы построили ее по чертежам. И вот в честь него и названа лодка, которая сегодня дарит восторг туристам.

Этим летом удивительную локацию с видом на Жигулевские горы и мини-маяком оценили туристы со всей страны. В конце июля в автоград первый туристический поезд проекта «Яркие выходные в Поволжье» привез одновременно 400 туристов из ПФО. И яхт –клуб «Дружба» удостоился особенных похвал и благодарностей и от туристов, и от главы города, который оценил вклад сотрудников в создание для Тольятти имиджа самой гостеприимной площадки.

Ну а осенью особенно приятно оценить возможности площадки для фотосессий – свадебных, в стиле lovestory, семейных. Таких фото даже с моря не привезешь!

Ягодинские обрывы Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Побережье Жигулевского моря у села Ягодное

Еще одно красивое уникальное место для тех, кто хотел бы провести бархатный сезон на море, но что-то пошло не так. Село находится на берегу Куйбышевского водохранилища, это одно из самых широких мест Волги в Самарской области. С одного берега почти невидно другой, складывается полное ощущение, что вы на море. Спуск к воде идет через сосновый лес, периодически на поворотах открываются шикарные виды, не запечатлеть которые – преступление. Здесь природа кажется совершенно другой: вокруг глиняные холмы, обрывы, спускающиеся к морю, с гнездами ласточек.

В конце лета Волга зацвела, и отдыхать здесь было уже не так приятно, но теперь с небольшим похолоданием ситуация исправилась. И осень – отличное время для того, чтобы погулять вдоль обрыва,по местным лугам, устроить пикник с видом на горизонт. Бывалые путешественники говорят, что эти виды: небо с тяжелыми низкими облаками, лужицы отступающей воды на пляжах, пожелтевшая трава, обрывистые глиняные берега похожи на картинки с западного побережья Британии. Что ж, нужно ехать и сравнивать.

Одно из зданий комплекса - больница речников

«Маленький Петербург» в Шлюзовом

Самые удивительные места могут скрываться рядом. Одно из самых красивых с точки зрения архитектуры мест в Тольятти – это ансамбль застройки поселка Шлюзовой. Комплекс зданий различного предназначения - жилые дома, общежития, дом культуры, административное здание, здание детского сада – выполнен в едином стиле. К сожалению, не все дома в хорошей форме, но получить представление об архитектуре можно, равно как и сделать несколько красивых снимков с фильтрами. Это место называют «маленьким Петербургом» - интересно, получится ли обмануть подписчиков?

Проект застройки поселка в 1951 году разрабатывал институт «Ленгипрогор», в нем предусматривалась застройка 3-4 этажными зданиями сложной конструкции, особенно в прибрежной зоне. Правда к 1955 году проект значительно упростили. И все равно, здесь можно найти дома с колоннами, окнами в виде арок, круглыми фасадами, декоративными элементами. В общем, интересное место, чтобы лучше изучить историю родной губернии.

Смотровая площадка около памятника Татищеву Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Виды с площадки у памятника Татищеву

Это будет финальная точка, пропустить которую все равно нельзя. Со смотровой площадки около памятника Татищеву – визитной карточки города – открываются чудесные виды на Жигулевские горы и Волгу. Красивые парапеты так и манят, чтобы сфотографироваться на них да так, чтобы было видно только вас и небо. А по лестнице можно красиво спускаться для видео в Reels. Дети же оценят зеленый лабиринт у подножия смотровой площадки, по которому так весело бегать и даже немного заблудиться.

Простор для фото для инстаграма Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Такое путешествие по Тольятти станет отличным приключением выходного дня. Впрочем, сюда интересно приехать и зимой. Но это уже совсем другая история, которую мы тоже обязательно расскажем.