Будет ли бабье лето в Самаре в 2021 году: что говорят синоптики

Золотая осень еще впереди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осень в Самаре в этом году наступила строго по расписанию. Стоило только перелистнуть страницу календаря, как за окном резко похолодало, собрались тучи. Холодными как по расписанию стали ночи, самарцы стали закрывать окна до утра и достали теплые одеяла. В первый день в школу дети еще шли в легких кофточках, а уже через пару дней пошли дожди, которых в регионе ждали все лето. Но по теплу еще недавно изнывавшие от жары граждане соскучились быстро. Неужели это все? Мы решили вместе с синоптиками ответить на вопрос, будет ли бабье лето в Самаре в 2021 году и стоит ли ждать хотя бы потепления?

На самом деле тепло вернется в регион уже в это воскресенье. Комфортная температура в +20 градусов установится днем, ночью воздух прогреется до +10 градусов. В воскресенье будет не просто тепло, но и солнечно, а вот потом набегут облака и новая рабочая неделя начнется с дождя.

- Бабье лето по поверьям - это осенняя пора, когда стоит не только теплая, но и ясная погода. На европейской части России мы ждем потепления, но теплый воздух будет приходить из Европы, с побережья европейских стран, и принесет он не только тепло, но и дожди. Но формально можно забыть про определения и просто радоваться теплу, которое наступит после низких температур и ночных заморозков, - отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Приволжском УГМС прогнозы на осень пока дают осторожные. Здесь отметили, что средняя температура сентября будет около многолетних значений. А осадков будет меньше, чем обычно.