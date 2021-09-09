Возможно, в этом году не придется ждать тепла в домах долго Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осень в Самаре в 2021 году началась строго по календарю и сразу неприятно удивила ночными холодами, из-за которых квартиры горожан очень быстро остыли. Люди достали теплые одеяла, начали все чаще включать обогреватели и искать информацию о том, когда в Самаре включат отопление в 2021 году. Впрочем, как и каждый год, ответ на него не самый простой. По закону отопительный сезон 2021 в Самарской области должен начаться по температурному критерию: если на протяжении пяти и более дней среднесуточная температура ниже 8 градусов. Как отмечают синоптики, в Самарской области чаще всего отопительный сезон начинается с 1 по 15 октября.

Именно на эти даты и ориентируются в своих планах представители городской администрации. Здесь заявили, что к 1 октября должны быть закончены все работы по перекладке теплотрасс, которые стали только активнее с наступлением осени. В этом году объем перекладок в регионе высок, как никогда. За 2021 год в Самаре переложат 70 с лишним километров теплосетей. Работы сейчас идут полным ходом - рабочие стараются успеть все до конца сентября.

В других муниципалитетах в регионе перекладки во многом уже закончены. Здесь основной акцент делают на подготовке к пуску тепла домов и котельных. Впрочем, это касается и Самары. Губернатор Дмитрий Азаров поставил амбициозную задачу: подготовить всю инфраструктуру к пуску тепла уже к 10 сентября. Это не значит, что в Самаре включат отопление уже с этой даты, но принципиальная готовность домов и объектов социальной инфраструктуры должна быть.

Отопительный сезон в Самарской области в 2021 году могут начать раньше и из соображений о здоровье жителей. До сих пор неблагоприятной остается ситуация с коронавирусом, не за горами и подъем заболеваемости гриппом из-за наступления холодного периода. Рисковать здоровьем граждан, оставляя их в холодных квартирах, власти не хотят. Также беспокойство вызывает и комфорт пациентов в больницах и поликлиниках.

Глава региона отметил, что сегодня объекты социальной сферы уже почти на 100% готовы к пуску тепла.И задачи - дать тепло в Самаре в дома, школы, больницы, дома культуры пораньше в этом году стоит и она реально может быть выполнена.

- С каждого главы муниципального образования лично спрошу за это. Мы помогли всем муниципалитетам. Кое-кому и ноги переставили, за них работу сделали. Теперь осталось дожать ситуацию, осталось несколько дней, подчеркнул Дмитрий Азаров.

Если же исходить из погодных критериев, стоит заметить, что во второй половине сентября в Самаре синоптики обещают потепление. Так что реальная необходимость в пуске тепла в жилые дома может появиться только к началу октября. Также эксперты не раз отмечали, что сами жители должны понимать, что раннее включение отопления для них - это дополнительные расходы, ведь плата за тепло рассчитывается исходя из объема реально поставленного теплоносителя, поэтому в конце зимнего сезона жителям присылают квитанции с дополнительными начислениями, если зима оказалась холоднее, чем была в прошлом году.