Узнали у экспертов, как самарцу экономить семейный бюджет, оформив всего одну подписку

Все популярные сервисы в одном месте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чем привык пользоваться среднестатистический житель большого города, такого как Самара? Постоянный доступ к услугам связи, доставка готовых блюд и продуктов, такси, любимая музыка и кино под рукой. Как пользоваться популярными сервисами с двойной выгодой и даже позволить себе то, что в ежемесячный бюджет семьи не вписывается? Опытом поделилась заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева.

Десять в одном

Экономить помогает подписка. К примеру, в популярной подписке СберПрайм+ собраны сразу несколько сервисов, которые облегчают жизнь современного человека. Наиболее известные из них – доставка. Причем как доставка готовой еды из популярных ресторанов и кафе нашего города от Delivery Club, так и продуктов: СберМаркет и Самокат, и даже медикаментов – СБЕР ЕАПТЕКА.

– Чем отличается доставка продуктов СберМаркет и Самоката? Это два совершенно разных сервиса. СберМаркет – это доставка продуктов от крупных гипермаркетов: Ашан, Лента, Метро, Магнит, сеть зоомагазинов Бетховен, а недавно партнером проекта стал магазин парфюмерии и косметики РИВ ГОШ. Заказанные продукты будут доставлены вам в удобное время, но не ранее, чем через три часа. Самокат имеет более узкий ассортимент, зато доставка осуществляется менее чем за 30 минут. Мы с коллегами тестировали эту систему, до нашего офиса курьер успевал доехать за 15 минут, – призналась Лилия Читнева.

Для обладателей подписки СберПрайм+ доставка продуктов из СберМаркета будет бесплатной, кроме того в сервисе есть спецраздел со скидками и спецпредложениями. А сервис Самокат предлагает подписчикам скидки: 15% – на первый заказ и 7% – всегда.

– В Самокате есть все необходимое, даже школьные принадлежности. Уверена, мамы школьников это оценят. Если что-то забыли купить – 15 минут и тетради, ручки – будут у вас дома, – отмечает заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка.

Еще один давно известный сервис, привилегии в котором получают обладатели подписки – сервис заказа такси Ситимобил. Подписка позволит экономить средства на поездках и копить баллы СберСпасибо, которые потом можно выгодно потратить.

Среди новинок подписки СберПрайм+ – СБЕР ЕАПТЕКА.

– Это удобный сервис по доставке лекарств и предметов по уходу. Цены в СБЕР ЕАПТЕКЕ серьезно отличаются от привычных. Товары будут доставлены до двери или собраны для вас в пункте выдачи для самовывоза, – рассказывает Лилия Читнева.

Ещё один сервис для подписчика – СберДиск. В бесплатном хранилище на 30 Гб могут быть фотографии, текстовые и аудио файлы, а если место закончится, диск можно расширить до терабайта со скидкой в 20%.

Также в числе новых сервисов подписки СберПрайм+ – СберМегаМаркет. Там есть все, что душе угодно. Кроме богатого ассортимента сервис радует пользователей системой бонусов, которая позволяет экономить.

– На СберМегаМаркет можно получить бонусы СберСпасибо и потратить накопившиеся на новые покупки, – подсказывает Лилия Читнева.

Заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева.

Для досуга и развития

Скрасить досуг помогут развлекательный сервисы подписки: в их числе Okko и СберЗвук.

– СберЗвук – это не только любимая музыка, но и полезные подкасты, аудиокниги, огромный объем информации. Здесь можно сформировать плейлист или выбрать уже готовую подборку. Искусственный интеллект сервиса подстраивается под пользователя и предлагает те композиции, которые могут понравиться пользователю, – акцентирует внимание заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка. – Возможности сервиса Okko также очень широки. Это не только кино и сериалы, но и огромный пласт образовательных проектов, в том числе для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

Всегда на связи

Оставаться на связи поможет еще один компонент подписки от Сбера – СберМобайл.

– При подключении СберМобайл, владельцы подписки СберПрайм+ получают в подарок 150 минут и 3 ГБ мобильного интернета, – рассказывает, как сэкономить Лилия Читнева.

Выгода на максимум

Кроме стандартных сервисов в подписку СберПрайм+ входит еще и финансовые сервисы.

– Бесплатная СберКарта – новый флагманский продукт, она включает в себя все преимущества наших карт. Для подписчиков СберПрайм+ обслуживание карты бесплатное, а снимать наличные до 500 тысяч без комиссии можно в любом банкомате мира. Еще один плюс – повышенные бонусы СберСпасибо – до 10% – в некоторых категориях. Кроме этого в рамках подписки СберПрайм+ по СберКарте доступны переводы свыше 50 тысяч рублей без комиссии, а также выгодный курс обмена валют. При этом платежную систему, на базе которой будет работать карта, пользователь выбирает сам, – подчеркивает Лилия Читнева.

Максимальные бонусы по СберКарте зачислят за покупку топлива на АЗС 10%, 5% – за оплату счета в кафе и ресторанах, а также за покупки в СберМаркете и за услуги любого такси, но заказав машину в Ситимобил, подписчики СберПрайм+ получают дополнительно до 10%.