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Общество9 сентября 2021 10:13

Узнали у экспертов, как самарцу экономить семейный бюджет, оформив всего одну подписку

Заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева рассказала о флагманских продуктах экосистемы Сбера, которые помогут решить повседневные задачи и получить выгоду
Евгения ВАСИНАЕвгения ВАСИНА
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Все популярные сервисы в одном месте.

Все популярные сервисы в одном месте.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чем привык пользоваться среднестатистический житель большого города, такого как Самара? Постоянный доступ к услугам связи, доставка готовых блюд и продуктов, такси, любимая музыка и кино под рукой. Как пользоваться популярными сервисами с двойной выгодой и даже позволить себе то, что в ежемесячный бюджет семьи не вписывается? Опытом поделилась заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева.

Десять в одном

Экономить помогает подписка. К примеру, в популярной подписке СберПрайм+ собраны сразу несколько сервисов, которые облегчают жизнь современного человека. Наиболее известные из них – доставка. Причем как доставка готовой еды из популярных ресторанов и кафе нашего города от Delivery Club, так и продуктов: СберМаркет и Самокат, и даже медикаментов – СБЕР ЕАПТЕКА.

– Чем отличается доставка продуктов СберМаркет и Самоката? Это два совершенно разных сервиса. СберМаркет – это доставка продуктов от крупных гипермаркетов: Ашан, Лента, Метро, Магнит, сеть зоомагазинов Бетховен, а недавно партнером проекта стал магазин парфюмерии и косметики РИВ ГОШ. Заказанные продукты будут доставлены вам в удобное время, но не ранее, чем через три часа. Самокат имеет более узкий ассортимент, зато доставка осуществляется менее чем за 30 минут. Мы с коллегами тестировали эту систему, до нашего офиса курьер успевал доехать за 15 минут, – призналась Лилия Читнева.

Для обладателей подписки СберПрайм+ доставка продуктов из СберМаркета будет бесплатной, кроме того в сервисе есть спецраздел со скидками и спецпредложениями. А сервис Самокат предлагает подписчикам скидки: 15% – на первый заказ и 7% – всегда.

– В Самокате есть все необходимое, даже школьные принадлежности. Уверена, мамы школьников это оценят. Если что-то забыли купить – 15 минут и тетради, ручки – будут у вас дома,отмечает заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка.

Еще один давно известный сервис, привилегии в котором получают обладатели подписки – сервис заказа такси Ситимобил. Подписка позволит экономить средства на поездках и копить баллы СберСпасибо, которые потом можно выгодно потратить.

Среди новинок подписки СберПрайм+ – СБЕР ЕАПТЕКА.

– Это удобный сервис по доставке лекарств и предметов по уходу. Цены в СБЕР ЕАПТЕКЕ серьезно отличаются от привычных. Товары будут доставлены до двери или собраны для вас в пункте выдачи для самовывоза, – рассказывает Лилия Читнева.

Ещё один сервис для подписчика – СберДиск. В бесплатном хранилище на 30 Гб могут быть фотографии, текстовые и аудио файлы, а если место закончится, диск можно расширить до терабайта со скидкой в 20%.

Также в числе новых сервисов подписки СберПрайм+ – СберМегаМаркет. Там есть все, что душе угодно. Кроме богатого ассортимента сервис радует пользователей системой бонусов, которая позволяет экономить.

– На СберМегаМаркет можно получить бонусы СберСпасибо и потратить накопившиеся на новые покупки,подсказывает Лилия Читнева.

Заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева.

Заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева.

Для досуга и развития

Скрасить досуг помогут развлекательный сервисы подписки: в их числе Okko и СберЗвук.

– СберЗвук – это не только любимая музыка, но и полезные подкасты, аудиокниги, огромный объем информации. Здесь можно сформировать плейлист или выбрать уже готовую подборку. Искусственный интеллект сервиса подстраивается под пользователя и предлагает те композиции, которые могут понравиться пользователю,акцентирует внимание заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка.Возможности сервиса Okko также очень широки. Это не только кино и сериалы, но и огромный пласт образовательных проектов, в том числе для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

Всегда на связи

Оставаться на связи поможет еще один компонент подписки от Сбера – СберМобайл.

– При подключении СберМобайл, владельцы подписки СберПрайм+ получают в подарок 150 минут и 3 ГБ мобильного интернета, – рассказывает, как сэкономить Лилия Читнева.

Выгода на максимум

Кроме стандартных сервисов в подписку СберПрайм+ входит еще и финансовые сервисы.

– Бесплатная СберКарта – новый флагманский продукт, она включает в себя все преимущества наших карт. Для подписчиков СберПрайм+ обслуживание карты бесплатное, а снимать наличные до 500 тысяч без комиссии можно в любом банкомате мира. Еще один плюс – повышенные бонусы СберСпасибо – до 10% – в некоторых категориях. Кроме этого в рамках подписки СберПрайм+ по СберКарте доступны переводы свыше 50 тысяч рублей без комиссии, а также выгодный курс обмена валют. При этом платежную систему, на базе которой будет работать карта, пользователь выбирает сам,подчеркивает Лилия Читнева.

Максимальные бонусы по СберКарте зачислят за покупку топлива на АЗС 10%, 5% – за оплату счета в кафе и ресторанах, а также за покупки в СберМаркете и за услуги любого такси, но заказав машину в Ситимобил, подписчики СберПрайм+ получают дополнительно до 10%.

Экономика: ДЕНЕЖКИ