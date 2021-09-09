Свежие новости о «Крыльях Советов» на 9 сентября 2021: итоги паузы и подготовка к «Локомотиву»

Самарцы готовятся к выездному матчу с «Локомотивом». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Пауза на игры сборных подошла к концу, в эти выходные возобновится сезон в Премьер-лиге. Откроет 7 тур матч в Москве между «Локомотивом» и «Крыльями Советов». Он пройдет в субботу, 11 сентября, стартовый свисток на стадионе «РЖД Арена» прозвучит в 15:00 по самарскому времени.

Самарская команда получила время на отдых и подготовку к игре с «Локомотивом». Рассказываем о последних новостях из жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 9 сентября 2021.

Пауза на пользу

Так считает главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин. По его словам, пауза была как раз вовремя.

- Пауза пришла в тот момент, когда мы начали брать очки, но считаю, что она вовремя, она должна быть психологически правильно использована нами. Думаю, что мы от нее получим больше пользы. Потому что матчи, которые сейчас у нас идут, в количественном плане легче, чем в ФНЛ. Но энергетическая нагрузка не сравнима. Тем более, то, как мы не очень удачно стартовали – эти три поражения – они по-настоящему сильно умеют давить на команды, на тренерский штаб. Надо отдать должное – мы этот этап достойно пережили, - сказал Осинькин в интервью клубной пресс-службе

Дали поиграть тем, кому нужна была игровая практика

«Крылья» в паузу на игры сборных сыграли контрольный матч с «Уралом». Игра в Екатеринбурге длилась три тайма по 40 минут и закончилась крупной победой «Крыльев» 4:1. Голами отметились Владислав Сарвели, Данил Липовой, Никита Чернов и Дмитрий Цыпченко.

- Игра, в этот даже не двухнедельный цикл, а у нас было 16 дней, была очень важна. Это было для того, чтобы мы отдали определенные долги тем футболистам, которые имеют меньше игровой практики. Они должны быть частью команды, они должны в плане нагрузок тоже идти вместе с командой. Но, конечно, в играх нагрузка распределяется по-разному. Надо было почувствовать тонус, который дают игры. Ну и мы еще пока недостаточно адаптировались в Премьер-лиге. Каждый матч с командой РПЛ имеет значение в плане нашей командной адаптации к тому уровню борьбы и сопротивления, которые тут есть, - прокомментировал товарищеский матч наставник «КС» Игорь Осинькин.

7 новичков этим летом

В России закрылось трансферное окно. Этим летом «Крылья» пополнили семь футболистов. Могло быть восемь, но Герман Онугха уже успел покинуть Самару и перебраться в «Рубин», сыграв за «Крылья» четыре неполных матча.

В обратном направлении проследовал хорватский защитник Сильвие Бегич. Пополнили самарский клуб и еще два легионера – украинец Дмитрий Иванисеня и Гленн Бейл из Нидерландов.

Вернулись в «Крылья» Данил Пруцев и Максим Глушенков. Также летом к команде присоединились Данил Липовой и Сергей Пиняев.

- Были выявлены проблемы, которые нам надо было решать всем вместе. Не только футболистам или тренерам, но и клубом. Отсюда приглашение двух футболистов, которые постарше, поопытней, имеют определенное мастерство, - прокомментировал трансферную кампанию Игорь Осинькин. - То, что мы сейчас увидели у Бейла и Бегича в матче в Екатеринбурге, подтверждает, что мы, надеюсь, не ошиблись. До этого из опытных футболистов мы взяли только Иванисеню. Другие игроки могут прогрессировать, но могут и подождать. В силу возраста. Это и Липовой, и Пиняев, и другие футболисты. Пока они должны конкурировать все-таки со скамейки.

Сборники вернулись в Самару

К возобновлению сезона в стан «Крыльев» вернулись сборники. Их четверо – Мехди Зеффан, Сафаа Хади, Данил Пруцев и Сергей Пиняев.

Зеффан провел матч за сборную Алжира против Буркина-Фасо в рамках отбора на чемпионат мира 2022. Игра закончилась вничью 1:1.

Наконец-то вышел на поле Сафаа Хади. Вместе со сборной Ирака полузащитник, который за «Крылья» на поле не выходит, обыграл Иран 3:0.

Данил Пруцев поучаствовал в разгроме Мальты 6:0 в составе молодежной сборной России, а Сергей Пиняев помог юношеской сборной обыграть Саудовскую Аравию 2:1 и проиграл Словении 0:2.