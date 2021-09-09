Локомотив – Крылья Советов 11 сентября 2021: прогноз на матч 7 тура РПЛ

«Локомотив» - фаворит встречи. Фото: ФК «Локомотив» (Москва).

Прогноз на матч Локомотив – Крылья Советов 11 сентября 2021 – 2:1.

Пауза на игры сборных кончилась, РПЛ возвращается уже в эти выходные. Откроет 7 тур матч на «РЖД Арене» в Москве, где «Локомотив» примет «Крылья Советов».

Встреча пройдет в субботу, 11 сентября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени (15:00 по самарскому).

После шести туров «Локомотив» делит 3-4 места турнирной таблицы РПЛ с «Сочи», отставая от южан только по дополнительным показателям. В этом сезоне «железнодорожники» еще не проигрывали (матч за Суперкубок с «Зенитом» оставляем за скобками). Команда Марко Николича в трех встречах победила соперников, а в трех сыграла с ними вничью.

Причем календарь «Локомотива» нельзя назвать легким. Вничью подопечные Николича сыграли в том числе с «Зенитом» и «Динамо», а обыграли ЦСКА и «Краснодар».

У «Крыльев» ситуация совсем другая. Молодая самарская команда три тура привыкала к РПЛ, потерпев три обидных поражения, а потом наконец начала набирать – ничья с «Рубином» в Казани и победы над «Сочи» и «Уфой». Сейчас подопечные Игоря Осинькина расположились на 10-11 местах вместе со «Спартаком».

По словам наставника «Крыльев», пауза на игры сборных пошла команде на пользу.

- Пауза пришла в тот момент, когда мы начали брать очки, но считаю, что она вовремя, она должна быть психологически правильно использована нами. Думаю, что мы от нее получим больше пользы. Мы работали комплексно. Эта неделя, после [контрольной] игры с «Уралом», у нас шестидневный цикл. Это непосредственно подготовка к игре с «Локомотивом», начиная с теоретических, тактических занятий, - сказал Игорь Осинькин.

У букмекеров «Локомотив» - явный фаворит. Коэффициенты на победу хозяев варьируются в районе 1.6 – 1.9.

В победу «Крыльев» не верят, коэффициенты в районе 4.2 – 4.4. Даже шансы на ничью, по версии букмекеров, выше – там коэффициенты в районе 4.

Что «Локомотив» фаворит – не вызывает сомнений. Несмотря на потерю Крыховяка и Чорлуки «железнодорожники» выдали очень хороший старт в чемпионате. От лидирующего «Зенита» они отстают всего на одно очко.

«Крылья» - симпатичная команда, которая, похоже, освоилась в Премьер-лиге и нащупала свою игру. Однако против «Локомотива» у самарцев мало шансов.

Вероятно, мы увидим что-то похожее, что было в финале Кубка России, однако, на мой взгляд, голов будет меньше. Мой прогноз – 2:1 победа «Локомотива».