"Природа умнее нас": самарцы высказались о переходе на летнее и зимнее время

В Самаре считают, что перевод времени может быть полезен Фото: Евгения ГУСЕВА

На днях депутат госдумы Сергей Жигарев предложил вернуть переход на зимнее и летнее время. Он считает, что если переводить время сначала на час назад, а потом на час вперёд, то в этом случае будем существовать со всем миром синхронно. Существующая модель по мнению парламентария не принесла экономического эффекта.

Напомним, Самара в последний раз переходила на зимнее время в октябре 2014 года. Нововведения в федеральный закон «Об исчислении времени» отменили переход на постоянное летнее время, решение о котором было принято в 2011 году в период президентского срока Дмитрия Медведева.

«Комсомольская правда-Самара» решила узнать у специалистов, как перевод стрелок два раза в год влияет на нас и наше здоровье и нужна ли такая инициатива.

Активно за перевод стрелок дважды в год всегда выступал депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев. Также он и его сторонники в своё время боролись за возврат Самары в свой часовой пояс и возвращение зимнего и летнего времени. В своё время во время больших дискуссий в Губдуме основным фактором за перевод называли экономический – существенная экономия электроэнергии.

- Я являюсь сторонником сезонного перевода стрелок, как это происходит в большинстве цивилизованных стран в Европе. Это экономически обосновано, а также с точки зрения биологии. Биологические часы у человека привязаны к солнцу. Летом солнце встаёт раньше, зимой – позже, соответственно организм человеческий тоже с солнышком живёт, - поделился своим мнением Михаил Матвеев.

По его мнению, отмена перевода стрелок Дмитрием Медведевым, как и прочие его инициативы вроде объединения часовых поясов и переименования милиции в полицию – не более чем популизм и идеи пиарщиков, а не серьёзные расчеты. К тому же, по мнению Матвеева, большему количеству светового времени обрадуются дети, которые отдыхают летом – то же самое касается и дачников.

Мнение парламентария разделяет и сопредседатель регионального штаба ОНФ Екатерина Гудзима. Она также считает, что это пойдёт как на пользу биологическим часам людей, так и поможет сэкономить ресурсы.

- Я всегда была за то, чтобы у нас было зимнее и летнее время подстроено под рассвет-закат. Тёмное время суток утомляет – многие люди приходят на работу когда ещё темно и уходят когда темно, то есть светового дня не видят. Возникает проблема с выработкой естественного витамина D и многие другие проблемы со здоровьем из-за нехватки света. Природа не живёт в одном времени – ну и у нас, наверное, не очень получается, - рассказала «КП-Самара» Екатерина Владимировна.

А вот коллега Екатерины, сопредседатель регионального штаба ОНФ и заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский, не согласен с ней. По его мнению, стоит сделать выводы из имеющегося опыта перевода стрелок – он был неудачным.

- Если мы говорим о том, что в первую очередь руководствуемся энергоэффективностью, то с точки зрения вреда или ущерба для здоровья граждан – в том числе и психологического – он несоизмеримо выше, чем выгода, которую могут понести определённые хозяйствующие субъекты. В рамках постпандемийного мира нам, конечно, в первую очередь нужно заботиться о спокойствии наших граждан, а не о выгоде доходов энергокомпаний, - считает Павел Александрович.

Нашлись и те, которые не могут до конца определиться, нужно ли нам переводить стрелки. Так, директор гимназии №11, заслуженный учитель Российской Федерации Лилия Галузина придерживается мнения, что важно застать как можно больше светлого времени суток, а будет ли это зимнее, летнее или московское время – не важно.

- Я за то, чтобы летом позже светлело и позже темнело. Чтобы в 3 утра солнце не светило в глаза, а вечером наоборот дольше было светло. Раньше, когда мы переводили часы – позже темнело, так что если надо перейти на московское время назад, или перевести часы – пусть так и будет, - поделилась своим мнением Лилия Викторовна.

Некоторые считают, что важен образ и ритм жизни. Если ты зависишь от часов, то перевод стрелок важен. А если зависишь только от себя – на часы и не смотришь. Например, фермер Елена Елеева рассказала, что, переехав работать в село, жить стала без часов и час этот ни на что не влияет. А вот когда она была фотографом в городе – внимательно следила за переводом времени, чтобы не опоздать на съёмку.

Пока что возврат летнего времени только обсуждается, но уже сейчас понятно, что у любого решения будут и сторонники, и противники. И если одни не захотят терять час под солнцем, другие просто не желают путаться в стрелках каждые полгода.