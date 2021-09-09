Модернизация с выгодой: участники нацпроекта «Производительность труда» могут получить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль

Зернохранилище. Фото: Евгения ВАСИНА

Крупнейший в Самарской области элеваторно-мельничный комплекс «ЖИТО» успешно работает уже не первое десятилетие. Здесь хранят зерно, а также производят несколько сортов муки и отруби. При этом предприятие непрерывно развивается. Так, в 2019 году «ЖИТО» стало участником национального проекта «Производительность труда». На предприятии была создана рабочая группа, которая прошла обучение в Региональном центре компетенций в сфере производительности труда. Затем вместе с экспертами на одном из участков были внедрены принципы бережливого производства, а в качестве пилотного проекта выбрали склад готовой продукции муки высшего сорта. Здесь сократили цикл выполнения операций, исключили избыточные перемещения продукции и оптимизировали условия работы сотрудников.

Участие в нацпроекте позволило предприятию воспользоваться важной региональной мерой поддержки - правом на инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Такая возможность появилась благодаря инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Наш регион стал участником налогового эксперимента. Благодаря чему предприятия-участники национального проекта «Производительность труда» и получают возможность вернуть часть налогов и, таким образом, компенсировать некоторые затраты на приобретение оборудования и создание высокотехнологичных производств. ООО «ЖИТО» воспользовалось такой возможностью за 2020 год и 1 квартал 2021 года.

- Мы установили пожарную сигнализацию, купили тягач для муковоза и технологическое оборудование, провели модернизацию автовесов и приобрели автопогрузчик. На все это и получили налоговый вычет, - прокомментировал исполнительный директор ООО «ЖИТО» Альберт Гейс. – Сейчас на предприятии ведется масштабная модернизация мельничного цеха, совсем скоро сможем предложить потребителям продукцию самого высокого качества.

Исполнительный директор элеваторно-мельничного комплекса ООО «ЖИТО» Альберт Гейс. Фото: Евгения ВАСИНА

Напомним, что национальный проект «Производительность труда» инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках проекта в Самарской области был создан Региональный центр компетенций в сфере производительности труда. Эксперты центра обучают сотрудников предприятий-участников нацпроекта инструментам бережливого производства, помогаю оптимизировать процессы, уменьшить издержки.