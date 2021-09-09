Сызрань - город трудовой доблести. Почему и что это дает

Сызрань стала Городом трудовой доблести Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сызрань стала Городом трудовой доблести. Она оказалась в числе еще 12-ти городов, получивших почетный статус. Список городов озвучил в четверг, 9 сентября, президент России Владимир Путин во время заседания оргкомитета «Победа», который занимается памятными мероприятиями, связанными с военной историей страны.

- Я рад поздравить с присвоением этого почетного звания жителей 12-ти городов России – крупных промышленных центров и совсем небольших, но от этого не менее значимых в истории нашей страны и истории великой победы, - сказал президент и назвал в числе городов Сызрань. Разбираемся, почему Сызрань - город трудовой доблести, что это значит и что дает.

Как голосовали

В начале августа этого года начался активной сбор подписей о включении Сызрани в число претендентов на почетный статус Города трудовой доблести. Волонтеры Самарской области собрали более полумиллиона подписей от жителей региона.

В Сызрани можно было проголосовать в грузовике военных времен

Для многих даже сам факт голосования стал памятным событием. Хотя в основном голосование происходило в онлайн-формате, в самой Сызрани был предусмотрен оригинальный мобильный пункт, где можно было оставить свой голос. Пункт оказался весьма необычным, сделанным в духе военного времени – на улице поставили грузовик ЗИС-31 военных времен, и предлагали голосовать прямо там! Конечно, с соблюдением всех современных норм предосторожности в условиях пандемии.

Не заметить такой оригинальный пункт мобильного голосования было сложно, поэтому можно говорить, что фронтовая машина снова внесла свой вклад в победу, но на этот раз не на полях сражений, но в битве городов за право носить почетное звание.

Кстати, как отметил президент, в России практически каждый населенный пункт достоин почетного звания, поэтому список городов трудовой доблести будут пополнять и в дальнейшем.

Вклад в победу

В годы войны в Сызрань эвакуировали многие предприятия и правительственные учреждения. Город привлекал удачным географическим расположением и развитой инфраструктурой с железнодорожным мостом через Волгу. И совсем рядом находился Куйбышев (сейчас – Самара), ставший запасной столицей. Кстати, именно Самара стала одной из первых, получивших почетное звание Города трудовой доблести. 1 мая в городе заложили первый камень в месте, где поставят стелу в честь этого события. Место ее установки выбирали вместе с жителями, проводилось общественное голосование.

В годы войны Сызрань снабжала фронт боеприпасами, продовольствием и обмундированием. На заводах города изготовили 41 млн тонн боеприпасов и передали бойцам 25 тысяч теплых вещей.

В 1942-м году на Сталинградский фронт направлялись цистерны с бензином, которые произвели в Сызрани. В городе нарастили добычу нефти и производство нефтепродуктов. Нефть была необходима – требовалось топливо для советских танков, нужно было снабжать тыл мазутом.

Из поселка Сердовино для Красной Армии поставляли огромное количество боеприпасов для пушек и минометов. В том числе, для знаменитой «Катюши».

Люди трудились не покладая рук и демонстрировали чудеса героизма, обеспечивая фронт, несмотря ни на что. В городе создали 139 тимуровских команд, здесь работали 2 223 стахановца, награды за доблестный труд получили 17 195 сызранцев.

В целом годы войны за счет эвакуированных заводов производственный потенциал города вырос пятикратно.

Что теперь будет?

В городе в честь присвоения почетного статуса установят памятную стелу, а в дни памятных воинских дат будут устраивать праздничный салют.

Обратят внимание на памятники, воздвигнутые в честь трудового и фронтового подвига, и придут их в порядок. Посоветовавшись с жителями, хотят придумать и запустить просветительские программы для молодежи, чтобы молодое поколение знало и не забывало о героическом прошлом своих земляков.

Вопросом состояния памятников президент предложил заняться «Единой России», призвав партийцев взять на себя обязательства по их ремонту и реконструкции.