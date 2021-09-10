Не место для прогулок: как в Самаре борются с детским травматизмом на железной дороге

Позитивный пример детям должны подавать родители. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Железная дорога - территория повышенной опасности. Тяжелые составы, которые физически не могут быстро затормозить, контактные сети с высоким напряжением. Здесь нужно быть очень осторожными и взрослым, и детям, а беспечность может привести к трагическим последствиям. Самарская область - регион, который буквально пронизан железными дорогами, они есть во всех крупных населенных пунктах и часто оказываются на пути школьников, которые могут идти домой, или же сами пользоваться электричками, чтобы добраться до школы. Какую работу в регионе ведут с детьми сами железнодорожники и сотрудники транспортной прокуратуры, что делает Куйбышевская железная дорога, чтобы не допустить детский травматизм, рассказали эксперты на «круглом столе» в «Комсомолке».

О безопасности - детскими устами

Профилактическая работа для предотвращения детского травматизма на железной дороге очень важна. Причем правила поведения при переходе путей стараются объяснять понятным языком. Плакаты и ролики готовят сами дети.

- Дважды в год совместно с Куйбышевской железной дорогой мы проводим акцию «Дети и транспорт». С 1 сентября ежедневно проводятся рейды и встречи со школьниками. Также совместно с департаментом образования и КбшЖД ежегодно проводим конкурс «Безопасность на дороге глазами детей». Начинался он с детских рисунков, теперь участники снимают фильмы на телефон - например, по мотивам Анны Карениной, где главная героиня, конечно же, выживает, - рассказала начальник отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления на транспорте Алла Нечесова.

Нестандартные методы

Алла Нечесова отметила и активную работу школьников-волонтеров. В этом году они нанесли на железнодорожных платформах надписи-напоминания «Сними капюшон», «Сними наушники» и другие. Необходимыми материалами их обеспечили сотрудники КбшЖД, они же по собственной инициативе обновили полезные напоминания, как только те стали не такими яркими.

- Безопасности детей мы традиционно уделяем больше внимание. Кроме лекций, разъяснительных бесед и раздачи буклетов с правилами безопасности, применяем нестандартные подходы - предупредительные надписи на асфальте, экскурсии на свои предприятия, где ненавязчиво рассказываем школьникам об опасности железной дороги. Снимаем фильмы, которые транслируются в школах, торговых центрах и перед сеансами в кинотеатрах, - отмечает заместитель главного инженера Куйбышевской железной дороги Сергей Клищенко.

Навыки безопасного поведения на дороге Сергей Клищенко предложил включить в школьную программу по предмету ОБЖ. Ведь с железной дорогой дети сталкиваются почти каждый день. Эту идею поддержали представители регионального министерства образования. Руководитель управления общего образования министерства образования и науки Самарской области Татьяна Лапшова отметила, что этой теме можно посвятить несколько дополнительных часов.

Бегущая строка под ногами

Активная работа с детьми приносит плоды. Как заметил Виталий Трушин, главный инженер Куйбышевской дирекции инфраструктуры, совместными усилиями всех ведомств в регионе удалось снизить травмирование детей на железной дороге на 60 %.

- Считаю, что это общий вклад, и нужно продолжать эту работу дальше. Однако не менее важным является формирование безопасной среды, - подчеркивает Виталий Трушин. - На дороге реализуется пилотный проект по установке информационных предупреждающих табло на пешеходных переходах, которые не оборудованы звуковой и световой сигнализацией. В этом году установлено 3 таких табло - в Зубчаниновке, Старосемейкино и на станции Алексеевская, которые предупреждают о приближении подвижного состава. В границах Самарской области инвестиционной программой предусмотрено строительство двух пешеходных переходов, оснащенных звуковой и световой сигнализацией Смышляевка - Безымянка и станция Сызрань-2.

К сожалению, в числе нарушителей правил безопасности часто оказываются не только дети, но и родители. Эксперты призывают взрослых быть ответственными и внимательными и не подвергать свою жизнь и жизнь детей опасности.