Нефтепроводчики сделали подарок Самарскому театру кукол к открытию 90-го театрального сезона

У юных самарцев появился дом, где их всегда ждет встреча со сказкой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волшебный подарок

В начале сентября Самарский театр кукол вновь распахнул двери в сказку для детей и взрослых - после реконструкции, ставшей результатом сотрудничества правительства Самарской области, акционерного общества «Транснефть - Приволга» и театра. В открытии юбилейного театрального сезона приняли участие министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш и директор АО «Транснефть - Приволга» Дмитрий Бузлаев. И, конечно, сами дети - кто как не маленькие зрители лучше всех оценят волшебные преобразования кукольного театра?

Приветствовали гостей настоящие​ Буратино, Мальвина и Пьеро Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр отметила, что новое здание театра станет домом для всех любителей искусства Самарской области.

- Сегодня новый сезон для театра кукол открывается в новом здании. Раньше театр существовал в достаточно стесненных условиях, и, конечно же, этот новый дом, который театр получил в рамках национального проекта при большом региональном участии - это настоящий подарок и для всех юных зрителей нашей области, - отметила Татьяна Мрдуляш. - Театр кукол - это одно из центральных учреждений культуры, ориентированное на самых маленьких жителей губернии. В создании этого дома искусства большую поддержку оказала компания «Транснефть - Приволга» - без нее вряд ли было бы возможно завершение строительства на таком уровне.

В фойе театра Король и Принцесса загадывали юным театралам загадки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Транспортировщики нефти выделили на реконструкцию здания - памятника истории и культуры постройки начала XX века - 300 млн рублей. На эти средства были отремонтированы фундамент, стены и полы, кровля и фасад, проведены инженерные коммуникации и отделочные работы, закуплено современное оборудование и мебель. В новом здании театр получил большой зрительный зал на 250 человек и камерный на 50 посадочных мест. Здесь также есть репетиционный зал, фойе с возможностью проведения выставок, гардероб, девять гримерных, мастерские и технические помещения.

Праздник выдался по-настоящему семейным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В день открытия нового театрального сезона директор предприятия Дмитрий Бузлаев передал в дар учреждению культуры еще один подарок - картину, нарисованную нефтью.

- Театр получился очень красивый, - рассказал Дмитрий Юрьевич. - И мы рады, что наша совместная работа с правительством Самарской области дала такие хорошие результаты. Надеемся, что все дети, которые будут сюда приходить, получат яркие незабываемые впечатления.

Дмитрий Бузлаев уверен: в новом театре​ яркие впечатления детям обеспечены. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор театра Ольга Дикушина не скрывает волнения - театр, родившийся в 1932 году именно на этом месте, вернулся на свою историческую родину.

- Для нас это очень ответственный и радостный день, - обратилась к зрителям Ольга Михайловна. - В сентябре зрителей ожидает яркая и обширная программа. Мы всех приглашаем на спектакли нашего театра, а также театров из Калининграда, Екатеринбурга, Ульяновска, Тольятти и многих других.

Сотрудников «Транснефть - Приволги» и маленьких зрителей встретили известные с детства персонажи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

От работодателя - билет в сказку

А премьерное представление после реконструкции состоялось чуть раньше - в День знаний и, что символично, в преддверии Дня нефтяников. Предприятие «Транснефть-Приволга», выступившее главным спонсором преображения театра, сделало подарок всем своим семьям с детьми - билеты на спектакль по знаменитой немецкой сказке «Карлик Нос».

- В нашей компании реализуется большая социальная программа, в том числе поддерживающая материнство и детство, - рассказала начальник отдела социального развития Алла Левкина. - Подобные акции для нас не редкость, а, скорее, добрая традиция.

Компания «Транснефть - Приволга» подарила своим сотрудникам настоящий праздник в День знаний Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Традиция делать добро

Благотворительность давно стала традицией для самарских нефтепроводчиков. Летом 2019 года, например, на средства предприятия благоустроили территорию озера Леснуха на Пятой просеке. Береговую линию очистили от мусора, укрепили, отремонтировали пирс и построили пандусы - теперь наслаждаться природой могут и мамы с колясками, и люди с ограниченными возможностями здоровья. На радость местным жителям здесь положили плитку, заасфальтировали дорожки, установили скамейки и построили современную детскую площадку с антитравматическим покрытием.

В прошлом году, юбилейном для Победы в Великой Отечественной войне, нефтепроводчики позаботились о сохранении памяти защитников Отечества. Предприятие выделило более 12 млн рублей на реконструкцию братских захоронений, мемориалов и памятников в Самарской, Оренбургской, Волгоградской, Саратовской областях, а также в Республике Татарстан.

Картина, написанная нефтью —​ символичный​ подарок театру от АО​ «Транснефть —​ Приволга». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние два года предприятие оказало всестороннюю поддержку медучреждениям, ведущим борьбу с коронавирусом - от обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты до дорогостоящих инвестиций в переоборудование. Благодаря помощи АО «Транснефть - Приволга» два корпуса клиник СамГМУ могут работать как стационары для ковидных больных.