Друг семьи и верный помощник

Новый Caddy удобен для всей семьи. Фото предоставлено Самара-авто

Предприниматель Марат с раннего утра в делах. Сначала - в семейных заботах. Продираясь через утреннюю пробку, он бросает взгляд в зеркало в салоне - проверить, как там детишки сзади.

В просторном салоне уместили все трое. Василиса, как обычно, сидит в телефоне, Лукерья снова рисует, а Семен играет в планшете. "Наконец-то, в машине уместились все", - подумал Марат.

Машина подъезжает к школе, и дети быстренько выбегают из салона - сделать это позволяют сдвижные задние двери. Со стороны новый Caddy выглядит не таким уж и большим, но по запасу пространства не уступит иным микроавтобусам. Да и с посадкой здесь неудобств нет.

Место найдется каждому. Фото предоставлено Самара-авто

Оставив детей в школе, Марат продолжает путь - теперь на работу нужно доставить любимую супругу Юлиану. Она прихорашивается, а потом долго любуется собой в зеркале, которое так удачно расположено на противосолнечном козырьке.

Когда жена тоже доставлена по месту назначения, Марат, наконец, может отправиться и по своим делам. Его уже ждут на складе, где он должен забрать стройматериалы и отвезти их на объект.

- У нас с друзьями небольшая подрядная фирма, мы делаем ремонты помещений. И всегда стоял вопрос доставки оборудования и материалов. Сначала был у нас старый грузовичок, но он больше времени проводил в ремонте, чем в дороге. Все время заказывать грузоперевозки дорого, да и инструменты все равно возил в своей машине, - рассказывает Марат.

Caddy стал еще удобнее и комфортнее. Фото предоставлено Самара-авто

И когда на семейной совете встал вопрос о новой машине, Марат подумал, почему бы не купить автомобиль, который подойдет сразу для всего - и детей отвезти, и на отдых поехать, и стройматериалы до работы доставить.

Изначально хотелось кроссовер или даже полноценный внедорожник, но далеко не все имеют по семь мест, да и стоят дорого. Как выяснилось, еще и не в каждом в салоне есть места, чтобы разложить все необходимое в дороге детям - всяких полочек и кармашков явно не хватало. И тут семейство заглянуло в салон Volkswagen, где как раз появился новый Caddy.

В салоне имеется большой экран, на который можно вывести карты навигации. Фото предоставлено Самара-авто

В нем Марат сразу же увидел и грузовой фургон для работы, и просторный минивен для своего многочисленного семейства. Дети тоже оценили - забрались в салон и быстро расселись по своим местам. Как рассказал Марат, с тех пор их рассадка так и не менялась - кто где изначально сел, там за собой место и застолбил, и теперь постоянно ездит только на нем.

Девочки быстро нашли, куда разложить в салоне свои вещи, супруга заняла "командирское" место рядом с водителем, Семен расположился на "галерке". Увидев, как гармонично в машине уселось все семейство, консультант салона подошел к Марату и спросил: "Ну что, так и поедете?" Ничего не оставалось, как согласиться!

И вот теперь, очередным утром, Марат снова поглядывает в зеркало заднего вида, глядя на то, чем занимаются дети.

- Машиной все довольны. Вышло даже дешевле, чем планировали, когда хотели кроссовер, а по факту машина оказалась просторнее и удобнее при компактных размерах. На дороге она выглядит, как легковушка, да и за рулем ощущается также, а по удобству - как большой минивен! - рассказывает владелец.

Caddy пятого поколения обрел новый дизайн и технологии, но не лишился привычных качеств, таких как вместительность и удобство. В машине может быть до семи полноценных мест - на третьем ряду можно комфортно перевозить не только детей, но и взрослых.

Если сложить сиденья, в салон можно загрузить до 3,7 кубометров груза. Задняя пружинная подвеска одинаково комфортна и вынослива как при большой загрузке, так и когда едет пустой. Такая подвеска позволит стойко выдерживать испытания нашими плохими дорогами.

В новом Caddy производителю удалось объединить качества, которые делают его одновременно и другом семьи, и рабочей лошадкой. И во всех ролях он бесподобен.