Вирусы, закладчики и плохой пример родителей: что угрожает детям в Самаре

Что угрожает детям в большом городе Фото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября в Самаре начался новый учебный год: с охранниками в масках, термометрами на входе и отдельными кабинетами для каждого класса. Так школьников защищают от коронавируса: уже более 80% педагогического состава сделали прививки, но за соблюдением эпиднорм Роспотребнадзор следит строго, вспышки заболеваемости и тем более карантины не нужны никому.

-Мы ведем постоянную работу, проверяем все : и соблюдение санитарных норм, и эпиднормы. Занимаемся не только проверкой качества школьного питания, но и контролем за выполненем требований законодательства по защите школьников от коронавируса. И все это – во взаимодействии с родителями, - рассказала представитель Роспотребнадзора Елена Конькова.

Но не только физические вирусы представляют опасность для современных школьников. Большой город таит сотни угроз: оживленные трассы и снующие машины, железные дороги с поездами и контактными сетями под напряжением, мошенники в интернете и воришки на улице. Вместе с экспертами на «круглом столе» в пресс-центре «КП-Самара» составили топ угроз самарским школьникам. И выяснили, как предостеречь ребенка от них и что могут сделать родители.

При перевозках школьными автобусами дети не страдают Фото: Алексей БУЛАТОВ

Угроза №1: автомобильные дороги

С начала года в Самарской области зарегистрировано около 270 ДТП с участием детей, в них погибли девять юных жителей региона – все они были пассажирами автомобилей и пострадали вместе с семьей. Еще 303 человека получили травмы. В 136 случаях ДТП случились на пешеходных переходах, когда дети переходили дорогу. Обычно в авариях есть и вина родителей, и самих пешеходов – вторых случаев становится больше в сентябре, когда дети возвращаются в активный процесс передвижения по городу – например, для похода в школу, но за лето забывают все ПДД. Хотя, чего греха таить, частенько плохой пример показывают взрослые: мамы и папы сами перелезают через пешеходные ограждения или спешат через дорогу на красный. Ну и чего потом ждать от детей?

- Чтобы напомнить правила безопасности ежегодно проходит межведомственная акция “Внимание дети, дорога в школу”. Оно начинается с середины августа и заканчивается в середине сентября. Во второй половине сентября начинается “Неделя безопасности”, мероприятия этой акции направлены не только на детей, но и на родителей, - рассказывает заместитель начальника отдела ОАР и пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Ольга Блохина.

Также сотрудники ГИБДД проверяют дорожную инфраструктуру рядом со школами: работу светофоров, разметку на дороге, наличие пешеходных ограждений. Несколько проблем удалось найти и в этом году.

Проверяют и школьные автобусы. Здесь тоже нашли нарушения, но их уже устранили .

- На школьных маршрутах в Самарской области работают 670 автобусов, они перевозят почти 19 тысяч детей. Еще 15 используются для разовых перевозок. Все транспортные средства прошли сертификацию, оснащены ремнями безопасности с четырьмя точками крепления и системой ГЛОНАСС. Все они ездят только по утвержденным маршрутам, перед рейсами и после них каждую машину проверяют. И есть результат – за последний год не зафиксировано ни одного ДТП с участием школьного автобуса и по вине его водителя с печальными последствиями.

Эксперты обсудили основные угрозы для детей в Самаре Фото: Евгения ВАСИНА

Угроза №2. Железные дороги

Железная дорога – территория повышенной опасности. Тяжелые составы, которые физически не могут быстро затормозить, контактные сети с высоким напряжением. Здесь нужно быть очень осторожными и взрослым, и детям, а беспечность может привести к трагическим последствиям. Наибольшую опасность при переходе железнодорожных путей представляет именно неосторожность. Рядом с железной дорогой нужно снять наушники и капюшон, поднять глаза от гаджета. Обо всем этом постоянно напоминают и детям, и родителям и сотрудники железной дороги, и сами школьники.

- Vы ежегодно проводим конкурс “Безопасность на дороге глазами детей”. Начинался он с детских рисунков, а сейчас участники снимают настоящие фильмы на телефон. Это целые спектакли, костюмированные, с сюжетом, когда дети погружаются в проблему и очень четко понимают, какие опасности могут грозить их сверстникам, - рассказала начальник отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления на транспорте Алла Нечесова.

Вместе с железной дорогой сотрудники отдела проводят акции. Например, недавно дети с помощью трафаретов нанесли на платформу предупреждающие надписи. А потом их уже по собственной инициативе обновили сами железнодорожники.

Как заметил Виталий Трушин, главный инженер Куйбышевской дирекции инфраструктуры, совместными усилиями всех ведомств в регионе удалось снизить травмирование детей на железной дороге на 60 %. О том, как этого удалось достичь, «КП-Самара» уже писала подробнее.

Угроза №3. Воры, насильники и торговцы наркотиками

Заместитель начальника ЦВСНП ГУ МВД России по Самарской области Татьяна Гордеева поделилась статистикой, касающейся преступлений против детей, а также с их участием. В основном картина стандартная:

- За восемь месяцев этого года в Самарской области в отношении детей было совершено 318 преступлений, что на 6% меньше чем в прошлом году. В основном это кражи, например, гаджетов, разбойные нападения, реже преступления направлены на половую неприкосновенность, в этом году их было совершенно 106. Есть и преступления со стороны родителей – в этом году уголовных ел было возбуждено 26, в прошлом – 16. Это жестокое обращение, подобные нарушения, - поделилась Татьяна Гордеева.

Самих подростков привлекают к ответственности за кражи. А еще – за работу «закладчиками». По словам представителей полиции, из самарских школ практически на 100% исчез снюс и прочие табачные смеси, зато подростков все чаще вовлекают в распространение наркотиков, пользуясь их желанием легкого заработка. Именно родителям стоит поговорить с детьми обо всех опасностях этого пути. Иначе ответственность может быть очень серьезной.

- Мы отмечаем, что в частности это происходит из-за недоработки со стороны уполномоченных органов в частности недостаточное включение детей в трудовую деятельность и надлежащего досуг. В итогом прошлого года было выявлено порядка 3700 нарушений со стороны системы органов профилактики. За прошедшие восемь месяцев уже порядка 2500, - рассказала в свою очередь о причинах такого бума наркоторговли среди подростков Прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры области Екатерина Сафронова.

Угроза №4. Алкоголь

По словам Татьяны Гордеевой, в текущем году стало больше выявленных административных правонарушений с распитием детьми алкоголя в общественных местах. Если в прошлом году на детей составили административные протоколы 1400 раз, то в этом – уже 1900 раз. И по большей части это протоколы именно за распитие спиртного и появление в общественных местах в состоянии опьянения.

У этой проблемы есть и корни: стало больше также выявленных преступлений с продажей алкоголя детям. За это – при повторном нарушении - наступает уголовная ответственность и в минувшем году такие случаи уже были.

Угроза №5. Суицидальный контент в интернете

Суициды среди подростков остаются проблемой, и часто на такое решение их толкает контент, который они увидели в интернете. Прокуратура региона активно работает по выявлению подобных фильмов, мультфильмов, игр и подает заявления о блокировке, например, аниме, пропагандирующих самоубийства.

- К нам может обратиться каждый и сообщить об опасных сайтах. Мы в свою очередь уже выйдем с инициативой о запрете ресурса. Такая работа постоянно ведется по России, 6 анимационных фильмов в июне было признано запрещенными. У нас в этом году именно наши ведомством было подано 106 заявлений о нарушениях. Мы призываем все органы систем профилактики нам помогать, вместе мы сделаем интернет более безопасным, - отметила Екатерина Сафронова.

Угроза №6. Интернет

Безопасности в интернете уделяется особое внимание и в школах. С прошлого года введен курс «Цифровая гигиена». Об этом рассказала руководитель управления общего образования министерства образования и науки Самарской области Татьяна Лапшова, отделанные рекомендации в рамках этого курса есть и для родителей.

- У нас все школы подключены к скоростному интернету. С 2007 года устанавливается системы фильтрации, которая блокирует опасную для детей информацию. С 2020 года в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» школы подключают к единой системе передачи данных, с единым центром фильтрации, которая учитывает запрещенные сайты. Также мы показываем детям и родителями, какие новые возможности появляются благодаря цифровизации. С детского сада детей знакомят с основами программирования, робототехники, VR-технологиями, - добавил Константин Льольин.

На самом деле, роль родителей в обеспечении безопасности детей от вредного цифрового контента велика. Прежде чем вручить ребенку первый в его жизни телефон, стоит подгтовиться и установить все функции родительского контроля на системы дома. Как это сделать и как работает такая защита, рассказала межрегиональный директор «ЭР-Телеком Холдинг» Нижнего Поволжья Евгения Горевая. Согласно статистическим данным, интернетом в России пользуется от 8 до 10 миллионов детей младше 14 лет. Около 70% из них выходят в интернет самостоятельно, без присмотра родителей или педагогов, а 40% - посещают сайты нежелательного содержания.

Чтобы обеспечить безопасность детей в интернете и оградить их от нежелательного контента, «Дом.ру» предлагает своим клиентам установить функцию родительского контроля, которая позволяет блокировать загрузку файлов и ограничивать время пребывания юных пользователей в сети, а также создавать списки запрещенных для запуска игр и контролировать общение в социальных сетях.

- Для наших пользователей опция «Родительский контроль» включена в антивирусные программы - Kaspersky Internet Security 2 lic и DR.WEB Премиум, которые также выполняют задачи по блокировке интернет-угроз при проведении платежей и общении в сети, - рассказала Евгения Горевая.

Во многих семьях телевидение может стать не только возможностью хорошо провести время, но и источником известных неприятностей. Речь идет о случаях, когда дети находят доступ к каналам, а также видеофайлам, которые для них не предназначены. Абоненты телевидения «Дом.ру» также могут пользоваться родительским контролем. Заблокировав нежелательные для просмотра детьми каналы, можно быть уверенным, что ребенок, в отсутствии родителей, не смотрит «взрослые» программы.

Список решений от «Дом.ру», которые обеспечивают безопасность детей можно дополнить. Например, домашнее видеонаблюдение позволяет родителям из любой точки, где есть интернет, со своего смартфона следить, чтобы дети не отлынивали от учёбы и проводили поменьше времени за видеоиграми, а также подсказывать ответы на домашние задания через встроенный микрофон. А «умная» домофония через приложение на смартфоне родителей может показать тех, кто заходит в подъезд, а также всё, что происходит на придомовой территории, где играют дети.

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