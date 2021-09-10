Победителей акции "Я привит!" наградили в Самаре

Все призы нашли своих обладателей.

- Мы планировали купить новый смартфон для мамы на день рождения, а тут получилось его выиграть, - улыбается Нина Коржавина. Она оказалась в числе победителей второго этапа акции «Самара, я привит!». Нина рассказала, что сначала сделала прививку, а уже потом решила стать участником акции. Причем идею эту ей подсказал муж. Вместе они отправили заявку и забыли о конкурсе. Поэтому, когда организаторы позвонили и пригласили за призом, Нина Коржавина насторожилась и даже подумала, что звонят мошенники.

Для участия нужно было всего лишь пройти вакцинацию от коронавируса и зарегистрироваться на сайте самарая-привит.рф. Розыгрыш призов проводился по математической формуле, привязанной к курсу валют на текущую дату, и номеру СНИЛС, который указывался при регистрации.

Торжественное награждение прошло в офисе СРОО «За информационное общество» 9 сентября.

- Акция «Самара, я привит!» проходила в Самаре с 1 июля по 31 августа. В ней участвовали более 15 000 горожан. И это значительно больше, чем мы планировали в самом начале. Я думаю, что эти люди и так бы сделали прививку, но благодаря акции они получили дополнительный бонус, который быть может кого-то и ускорил в решении пройти вакцинацию. Мы разыгрывали телевизор, ноутбук, смартфоны и призы стоимостью до 4000 рублей - сертификаты СберЗдоровье и СБЕР ЕАПТЕКУ, а также билеты в культурные и спортивные учреждения города, - рассказала директор самарской региональной общественной организации «За информационное общество» Анастасия Кнор.

Акция прошла в два этапа при информационной поддержке администрации города. Первый этап продлился с 1 по 26 июля. Тогда призы разыграли среди 9,5 тысячи вакцинированных жителей Самары. Однако желающих принять участие в розыгрыше оказалось больше, и акцию продлили до 31 августа. В итоге в списке победителей 259 участников первого этапа и столько же - второго. Есть среди них и фамилия Сергея Хоренко. Он стал обладателем ноутбука. Мужчина честно признался, в победу поверил не сразу.

- Об этой акции, я узнал из интерната. Сначала увидел, что похожий розыгрыш призов проходит в Москве, подумал, а вдруг в Самаре тоже. И точно, нашел сайт самара-я-привит.рф. Зарегистрировались мы вместе с женой, но мне повезло больше. Организаторам большое спасибо, - улыбается Сергей. - По работе я много контактирую с людьми, поэтому мне необходимо было пройти вакцинацию. На прививку пошел добровольно. У меня в планах еще поездка в санаторий в этом году, а туда без сертификата о вакцинации - никак. Но лично я считаю, что вакцинации необходима.

Победители акции отметили, что главное для них - иммунитет, а призы - это лишь приятный бонус.