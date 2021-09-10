Время читать наступило Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Самаре в эту субботу, 11 сентября пройдёт уже во второй раз всероссийский книжный фестиваль «Время Читать». В этом году он имеет подзаголовок «Волжский текст», ведь именно Волга, волжская идентичность и суть Самары и Поволжья является основной темой этого года. Рассказываем о полной программе естиваля «Время Читать: Волжский текст» 11 сентября 2021 года.

В прошлом году фестиваль также проходил в День города и размещался на набережной от ЦСК ВВС до памятника Засекину. В этом году «Время Читать» поменяли локацию и заняли Струковский сад. Гостей ожидает большое количество активностей, встреч с писателями, поэтами, издательствами со всей России, в том числе и с «Комсомольской правдой». На фестивале расположится медиапарк, в котором будут ждать гостей «Свежая газета. Культура», «Самарская газета», журнал «Самарская лука» и многие другие, в том числе и издательский дом «Комсомольская правда».

Помимо медиапарка на территории фестиваля ожидается обширная программа. Эту программу в четверг, 9 сентября в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки презентовали руководитель центра поддержки и развития чтения СОУНБ Софья Сыромятникова, самарский писатель Андрей Олех и министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш.

- В основном, на всех площадках все книги, обсуждения и мастер-классы будут Волгацентричные. Для нас очень важно расширять фестиваль за пределы только библиотеки, или только обсуждения текста как набора букв в книге. Мы хотим осмыслять текст широко – текс, контекст и творчество, основанное на этом тексте. Поэтому я рада, что в этом году у нас будут и поэты, и театральные коллективы, и литературные читки, - рассказала Татьяна Павловна.

Площадки начнут работать с 11:00, закрытие состоится в 20:00. На протяжении всего времени работы фестиваля самарцев ждут встречи с писателями, дискуссии о региональной литературе, круглые столы про интеллектуальную собственность и культурный код региона и многое другое.

Полная афиша праздника

Фестиваль в этом году посетят такие авторы, как Андрей Геласимов, Андрей Рубанов и Денис Драгунский. Последний устроит встречу с читателями на тему «Денискины рассказы. О том, как всё было на самом деле», главным героем которых он стал в книге своего отца, а также проведёт мастер-класс «Искусство Новеллы».

- Вспоминая что было 10 лет назад – никакого подобного книжного фестиваля и не было. И вопрос «Где ваши писатели Самарской области» оставался без ответа. Но на самом деле у нас их полно. И такие вещи, как этот книжный фестиваль, очень радуют. Авторы из Самары и Тольятти издаются в Москве – Александра Шалашова, Мария Ким. И такие конкурсы и фестивали, как «Время Читать», помогают найти молодых авторов, дают им понять, что они будут услышаны. Если вы ждёте яблочного пирога, но яблоню не посадили, то пирог не состоится. Также год за годом эта «яблоня» растёт, появляются молодые таланты из Самары и это по-настоящему бесценно и обязательно даст плоды, - подчеркнул Андрей Олех.

Драгунский станет не единственным гостем фестиваля, который совместит сразу несколько площадок. Известная певица, музыкант и поэтесса Ольга Арефьева сначала проведёт творческую встречу, а после выступит на музыкальной сцене со своими песнями.

Музыка на фестивале – добрая традиция ещё с прошлого года. Однако и в этом вопросе фестиваль разросся – если в прошлом году сцена была одна, то в этом году музыканты разместятся сразу на двух сценах, разделённых по жанрам – на сцене около входа будет звучать джаз из Самары и Пензы, а сцена «Арт-рок» представит коллективы более задорного толка из Самары и Москвы – Волга-поп от группы «Тушь», отцы куйбышевского рока «Гаврош», невероятно музыкальные «Дайте Грэмми», а завершат музыкальную программу Самарский джазовый оркестр на сцене «Джаз» и Ольга Арефьева на рок-сцене. А между выступлениями музыкантов стихи про Самару и Волгу будут читать иностранные студенты, обучающиеся в Самарском университете – во время их выступлений можно будет узнать, какой наш город и великую русскую реки видят ребята с Кубы, Аргентины, Африки и других стран и континентов.

Полная афиша праздника

Также нововведением этого года является летняя сцена, где на суд зрителей представят различные спектакли, книжные обзоры и поэтически слэм, в котором поэты будут биться за почётное звание лучшего из лучших и призы. А Никита Бетехтин представит спектакль «Театр горожан. Волжане», где передаст всю особенность волжан и самарцев, подчеркнув главные моменты нашей жизни – каждый сможет узнать себя в том или ином персонаже спектакля.

- Можно сказать, что данный спектакль является лейтмотивом всего фестиваля, потому что он выстроен на вербатимах, которые выспрашивали у наших с вами горожан, у нас самих. Также эти тексты, эти вербатимы будут проявлены в виде этой удивительной театральной постановки, которая завершает наш фестиваль уже в самом вечернем времени после 19:00 на площадке летняя сцена, - поделилась Софья Сыромятникова.

Букинстов ждёт книжная ярмарка, куда съезжаются издательства со всей России. Особое условие, которое было поставлено организаторами фестиваля на ярмарке – все книги продаются исключительно без наценок и по себестоимости. Любителей книг ждут такие издательства, как «Детская литература», «Агни», «Орион», «Розовы жираф», «Гнозис», «Самокат», библиотека при храме в честь святых Кирилла и Мефодия и многие другие.

Маленьких гостей фестиваля ждут детская площадка и культурный ретрит «Пространство детских открытий».

Конечно, фестиваль будет проведён с соблюдением всех эпидемиологических ограничений. Организаторы заявили, что обширная территория, которую в этом году занимает «Время Читать», позволит в достаточной степени развести потоки людей, чтобы минимизировать вероятность заражения и позволить любителям книг не беспокоиться о своём здоровье и наслаждаться фестивалем в полной мере.