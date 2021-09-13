Поддержка по всем фронтам: предприятия Самарской области могут получить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль

В числе первых предприятие стало участником нацпроекта «Производительность труда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

ООО «Завод приборных подшипников» работает с 1936 года. Это крупнейший в России производитель миниатюрных прецизионных шариковых подшипников метрической и дюймовой систем измерения. Линейки выпускаемой продукции постоянно расширяются, и это не только новые типы подшипников, но и изделия авиационной тематики.

Завод совершенствуется и меняется. В числе первых данное предприятие стало участником нацпроекта «Производительность труда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. В 2018 году специалисты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда обучили персонал завода инструментам бережливого производства. Полученные знания рабочая группа успешно применила на практике, благодаря чему «Завод приборных подшипников» серьезно оптимизировал издержки.

Также в числе первых завод воспользовался еще одной мерой поддержки, доступной предприятиям Самарской области – возможностью получить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.

- Возможность получить вычет появилась у нас в 2020 году, через два года после того, как мы включились в проект. Этой льготой мы воспользовались сразу, как узнали о ней. Безусловно, для нас это возможность новых вложений и инвестиций. Все, что сэкономили, мы вновь вложили в покупку основных средств, - рассказала главный бухгалтер ООО «Завод приборных подшипников» Эллона Дудик. — Такие варианты поддержки позволяют предприятиям региона динамично развиваться.

В Самарской области возможность получить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль для участников национального проекта «Производительность труда» стала доступной благодаря инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Наш регион стал участником налогового эксперимента, так предприятия могут компенсировать некоторые затраты на приобретение оборудования и создание высокотехнологичных производств.

Еще один вариант поддержки – льготный заем на инвестиционные проекты, предоставляемый Фондом развития промышленности или региональным Фондом развития промышленности Самарской области. Процентная ставка по предоставляемым целевым займам составляет 1% годовых, выдаются средства на срок до 5 лет.

Напомним, что в Самарской области 162 предприятия разных отраслей подало заявки на участие в национальном проекте «Производительность труда». К 2024 году в проект планируют вовлечь 169 компаний губернии, обеспечив при этом ежегодный рост производительности труда на 5%. Как неоднократно подчеркивал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, рост производительности труда на местных предприятиях — ключевой элемент опережающего экономического развития региона и благополучия жителей.