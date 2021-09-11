Локомотив – Крылья Советов 11 сентября 2021: прямая онлайн-трансляция матча 7 тура РПЛ

Игра начнется в 14:00 по московскому времени (15:00 по самарскому). Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Локомотив» и «Крылья Советов» открывают первый после паузы на игры сборных тур Российской премьер-лиги. Матч пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 11 сентября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени (15:00 по самарскому).

«Локомотив» справился с потерей лидеров Крыховяка и Чорлуки почти безболезненно. После шести туров «железнодорожники» делят 3-4 место с «Сочи», отставая от лидирующего «Зенита» всего на два очка. В этом сезоне подопечные Марко Николича еще не проигрывали.

«Крылья» после неудачного старта набрали ход и поднялись из зоны вылета на 11 место, которое волжане делят со «Спартаком». В активе самарцев 7 очков благодаря ничьей с «Рубином» и победам над «Сочи» и «Уфой».

Статистика личных встреч Локомотив – Крылья Советов

Говоря о противостоянии этих команд нельзя не вспомнить финал Кубка России прошлого сезона. В том матче «Локомотив» обыграл «Крылья» 3:1.

Это была 121 встреча этих команд друг с другом. Статистика на стороне «Локомотива» - 60 побед у «железнодорожников» против 29 у самарцев.

В последний раз «Крылья» обыгрывали «Локомотив» в сентябре 2017 года. Тогда самарцы победили дома 3:2.

Ничьих в противостоянии этих команд было 32.

Прогнозы на матч Локомотив – Крылья Советов 11 сентября 2021

Букмекеры на стороне хозяев. Коэффициенты на победу «Локомотива» - около 1.7. На победу «Крыльев» - 4.3.

Если поставите на ничью и ставка сыграет, то выигрыш увеличится в четыре раза.

Прямая трансляция матча 7 тура РПЛ Локомотив – Крылья Советов 11 сентября 2021

Трансляция матча Локомотив – Крылья Советов состоится 11 сентября 2021 в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени (15:00 по самарскому).

Следите за трансляцией встреча на сайте samara.kp.ru.