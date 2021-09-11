Самарцы могли зацепиться за очки. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» проиграли «Локомотиву» 0:2 в седьмом туре чемпионата России по футболу. Самарцы смотрелись очень хорошо и во многом не заслуживали такого результата, но «железнодорожники» победили на классе. Представляем вашему вниманию обзор матча Локомотив – Крылья Советов 2:0, который прошел 11 сентября 2021 в Москве.

Гости с первых минут дали понять, что приехали за очками. «Крылья» были и оригинальнее соперника, и играли в пас, и чаще атаковали. Даже первый действительно опасный момент соорудили самарцы.

«Крылья» вышли из обороны за счет короткого паса и так добрались до чужой штрафной. Там Антон Зиньковский вышел на ударную позицию и проверил на прочность вратаря «Локомотива» Гильерме. Кипер «железнодорожников» и сборной России не сплоховал – вытащил этот мяч в прыжке.

Вообще Зиньковский постоянно мотал нервы обороне и вратарю хозяев. То бил сам, то выводил на ударную позицию партнеров. Ивану Сергееву и Владиславу Сарвели то и дело чего-то не хватало, чтобы открыть счет – то удачи, то скорости, то роста.

Самарцы были близки к тому, чтобы забить. Они выглядели лучше «Локомотива». «Железнодорожники» огрызались, но в первой половине тайма выглядели как-то беззубо.

Во второй половине тайма команда Марко Николича разбегалась и даже несколько раз опасно пробила по воротам «Крыльев». Но если Керк просто не попал в створ, то мяч после удара еще одного новичка «Локо» Бека Бека вытащил вратарь «КС» Иван Ломаев.

Ничего в атаке у «Локомотива» не получалось во многом из-за грамотных действий «Крыльев» в обороне. С первых минут на поле вышли два новичка самарцев – Сильвие Бегич и Гленн Бейл. Они добавили надежности обороне волжан.

Хозяева начали второй тайм с позиции силы, однако не прошло и пяти минут, как «Крылья» не только выровняли игру, но и пошли вперед. В самом начале тайма Ежов получил сзади по ногам и заработал опасный штрафной. Удар Горшкова вытащил Гильерме.

Когда игра не клеится, надо делать замены. Наставник «Локомотива» Марко Николич бросил в бой Лисаковича и Камано, второй и открыл счет в матче.

Рифат Жемалетдинов вывел Камано один на один с вратарем «КС» Ломаевым, гвинеец чуть замешкался, но забил – 1:0.

На кураже «железнодорожники» рванули вперед. Отличные шансы удвоить преимущество был у Федора Смолова, но сначала подвела точность, а потом великолепно сыграл Ломаев.

Самарцы отсиживаться в обороне не планировали, но атаки «Крыльев» несколько затупились. Сергеев пробил с разворота, но угол был слишком острым и Гильерме взял, потом вышедший на замену Глушенков стрелял выше ворот.

«Крылья» старались, но забил снова «Локомотив». Стремительная атака закончилась тем, что Камано буквально прорезал оборону гостей и оформил дубль – 2:0.

Обидное поражение «Крыльев», из-за которого самарцы остаются при своих 7 очках. А «Локомотив» временно поднимается на чистое первое место. По крайней мере, до конца тура.

В следующие выходные «Крылья» дома примут «Ростов», а «Локомотив» поедет в Екатеринбург на матч с «Уралом».