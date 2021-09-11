Трамвай, расписанный испанским художником SAV45, выйдет на самарские улицы уже 12 сентября

SAV45 за работой. Фото: Евгения ВАСИНА

SAV45, а по паспорту Вячеслав Гунин – испанский уличный художник российского происхождения. Уже 20 лет он живет в Испании, но его работы украшают многие города России. Теперь в этом списке и Самара. SAV45 приехал в наш город благодаря международному арт-проекту Samara Ground Art Festival 2021.

- Я приехал рисовать на трамвае. Это первый трамвай, который я официально расписываю, - шутит художник. - Меня позвали в Самару, когда я делал мурал в Казани. Но в Самаре мы не успели бы закончить работу на фасаде в отведенное время, поэтому вместо стены мне предложили трамвай, он же меньше по площади. У каждого объекта есть свои трудности. Трамвай длинный, пришлось специально подготовить эскиз. Кроме того, трамвай всегда в движении, я постарался в своей работе это учесть и передать, при движении эффект будет усиливаться.

К работе SAV45 приступил 10 сентября, а уже 12 сентября расписанный трамвай должен выйти на улицы города.

- На роспись трамвая планирую потратить полтора дня. Краски ложатся отлично. Надеюсь, рисунок покроют специальным составом, чтобы он сохранился как можно дольше. Такие картины могут оставаться до 7 лет, но в Самаре суровая зима, мне и самому интересно, как разукрашенный трамвай перенесет ее. Если вдруг с рисунком что-то случиться, я буду рад приехать в следующем году еще раз и нарисовать новый, - улыбается творец. - Я давно не живу в России, но я очень рад сюда возвращаться. Я не помню те российские города, по которым путешествовал, когда был маленький, поэтому сейчас для меня каждый русский город – это одновременно и открытие и детские воспоминания, которые меня вдохновляют. Особенно деревянные дома и природа.

На трамвай, что пойдет по первому маршруту, SAV45 решил нанести изображение женщины. Кто эта незнакомка, Вячеслав не признается, мол, собирательный образ. Женский лик будет обрамлен яркими элементами. В ТТУ с интересом следят за процессом работы и с нетерпение ждут результата.

- На предложение оформить трамвай согласились сразу. Думаю, наши пассажиры, горожане оценят такое разнообразие. Художник попросить выдать для росписи трамвай марки Т-3, это классика. Конечно, будем стараться сохранить рисунок, если он понравится жителям города. Разрисованные трамваи [в ТТУ еще один художник расписывает другой трамвай] выйдут на улицы города, когда художники закончат работу. Думаю, 12 сентября их точно можно будет увидеть на 1 и на 20к маршруте, - отметил Валерий Бабков, заместитель директора трамвайно-троллейбусного управления г.о. Самара.

В период пандемии самарские трамваи моют с особой тщательностью. Сначала загрязнения устраняют автоматическими щетками, затем дезинфицируют, но как отметил Валерий Бабков, рисункам такое обращение повредить не должно.