"Просто боюсь просыпаться": жена рассказала о гибели в Египте одного из организаторов инклюзивных балов в Самаре

Инклюзивные балы помогали наладить общение между «обычными» людьми и людьми с инвалидностью Фото: Соцсети

О страшной трагедии стало известно совсем недавно: на отдыхе в Египте утонул Сергей Болдырев - руководитель бального движения «Империя» и один из организаторов инклюзивных балов в Самаре.

Балы проходят с 2014 года и помогают наладить общение между «обычными» людьми и людьми с инвалидностью. И те, и другие открывали в себе что-то новое, поэтому даже в пандемию проект не «застопорился».

Сергей Болдырев ставил на балах хореографию. При этом сам был отличным танцором. Сергею был 31 год, в этом году он женился, праздновали это событие в августе, часть торжества провели в прямом эфире.

«Интересно, где мы будем отмечать нашу с тобой первую годовщину?» - спрашивала у него в июле жена Виктория, рассказывая друзьям, как они отметили полтора года с начала отношений. К сожалению, ответа на этот вопрос ей получить не суждено.

В сентябре Сергей и Виктория поехали в Египет отдыхать. Там и случилось несчастье.

- Он утонул, мы были на разных экскурсиях. Вытащили поздно, сама пыталась откачать, но не получилось, - Виктория убита горем и просит в соцсетях не выражать ей соболезнования. Девушка честно пишет: не знаю, как и зачем жить дальше.

Ей очень нужна помощь: она не имеет ни малейшего понятия, что нужно сделать, что привезти Сергея домой и где найти душевные силы, чтобы организовать похороны.

- Сейчас я нахожусь между тем светом и нашим (морально)… Завтра боюсь просыпаться, - пишет Виктория. – Я очень люблю его…