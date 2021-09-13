В День основания Самары регион побил новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом

В день в Самарской области делают несколько десятки тысяч анализов на ковид Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

12 сентября Самара отпраздновала юбилей – 435 лет со дня основания. Может быть, в связи с праздником, а может быть, в связи с иными причинам, но информация по росту числа заболевших коронавирусом не обновлялась на тех порталах, которые до этого выкладывали подробные и официальные сведения по ситуации с пандемией в регионе.

Зато на сайте Стопкоронавирус.рф оперативные данные появились, как обычно в срок. Согласно сведениям портала, за сутки в Самарской области COVID-19 был подтвержден сразу у 470 человек – такого в регионе, пожалуй, еще не бывало.

Общее число заболевших, таким образом, достигло 95 702 человек. 80 895 из них выздоровели, в том числе 274 человека за последние сутки.

С начала пандемии от коронавируса и сопутствующих заболеваний умерли 3 507. За сутки COVID-19 также подтвердился к 25 жителей Самарской области. Однако об их возрасте или состоянии здоровья ничего не известно – оперативный штаб по этому поводу все выходные хранил молчание.

С учетом того, что от ковида все чаще стали гибнуть молодые и, на первый взгляд, здоровые люди, медики советуют соблюдать меры безопасности абсолютно всем жителям региона: носить маски (в общественном транспорте, торговых центрах и общественных заведениях это обязательно), почаще мыть руки и избегать толп народа.