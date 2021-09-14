Почему «Единая Россия» остается ведущей политической силой в стране и в Самарской области

Дмитрий АЗАРОВ, губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения «Единой России»

Сила любой партии состоит именно в поддержке в обществе, в том, насколько ее идеи созвучны интересам граждан и чаяниям народа в целом. И в этом смысле «Единая Россия» была и остается самой влиятельной общественно-политической силой в стране – партией большинства.

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, председатель Самарской Губернской Думы

В основе Народной программы «Единой России» – вопросы, волнующие жителей губернии. Предложения поступали и поступают от простых граждан, депутатов, общественных организаций. Их можно разделить на те, которые решаются на уровне муниципалитета, и те, которые включают вопросы и инициативы регионального уровня. Мы их анализируем с точки зрения наличия ресурсов, необходимых для реализации. Подчеркну, мы руководствуемся принципом: не уверен – не обещай и даже не обещая, делай. Исходя из этого принципа мы планируем, что на основании предложений жителей, их анализа и финансового подкрепления, в каждом муниципалитете будет сформирована своя программа. Уверены, люди поддержат такой подход.

Александр ЖИВАЙКИН, руководитель фракции «Единой России» в Самарской Губернской Думе

Врачи и учителя, представители промышленных производств и предприниматели, деятели культуры и спортсмены, действующие депутаты, молодые политики и лидеры общественных движений. Всё это – команда кандидатов партии, которые будут представлять «Единую Россию» на предстоящих выборах. Это те, кто готов не на словах, а на деле воплощать в жизнь главный партийный принцип: «Слышать людей, работать для людей!». Действовать в соответствии с запросами общества, откликаться на проблемы земляков, помогать и поддерживать – это цель и всех партийных проектов, и механизмов обратной связи с жителями, и ежедневного совместного труда всех членов и сторонников «Единой России». Недаром главным слоганом предвыборной кампании для единороссов стали слова «Защита. Забота. Развитие».

Алексей ИВАНОВ, директор ООО «Энерготехмаш»

Основная цель партии «Единая Россия» – это повышение качества жизни людей и конкурентоспособности государства. Для этого необходим комплексный подход к программам развития территорий. На качество жизни влияет множество факторов, начиная от доступности получения образования и заканчивая комфортной средой проживания. Партия прикладывает усилия для создания новых рабочих мест. Немало мер поддержки предпринимательства и промышленности введены именно по инициативе «Единой России». Не зря программа партии называется Народной, ведь в этот раз свои предложения в неё мог внести каждый житель нашей страны. И только так, опираясь на мнение граждан, можно выявить реальные проблемы и пути их решения.

Марина СИДУХИНА, председатель комитета Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике

Среди моих коллег немало политиков, которых я лично знаю и уважаю за добросовестную, ответственную работу и внимательное отношение к людям. В команде «Единой России» трудятся настоящие профессионалы, чей немалый опыт, знания и компетенции не раз помогали оказывать конкретную помощь и адресно решать проблемы жителей. Мы знаем о проблемах людей, знаем, как решить сложные вопросы и помочь жителям в сложившейся ситуации, понимаем, в каком направлении двигаться, чтобы повысить уровень жизни россиян. Но решить разом все накопившиеся вопросы невозможно: необходима системная, кропотливая работа. Она уже ведется партийцами и единомышленниками.

Екатерина КУЗЬМИЧЕВА, первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы

- Поддержка детей и развитие системы образования остается одним из приоритетных направлений работы «Единой России». Уверена, так будет и впредь. Я очень рада, что среди кандидатов в депутаты регионального парламента VII созыва много новых людей – настоящих профессионалов. Среди них и мои коллеги – педагоги, учителя. Их опыт и профессионализм без сомнения пригодится в новом составе Думы. За прошедшие пять лет фракция «Единая Россия» совместно с комитетом губдумы по образованию и науке разработала и приняла много важных законов. Для студентов из малоимущих семей добились права на получение социальной помощи. Педагоги школ начали получать компенсацию за подготовку и проведение государственной итоговой аттестации – ранее помощь была предусмотрена только для учителей, участвующих в организации ЕГЭ. Самарская область оперативно отреагировала на поручение Президента РФ Владимира Путина по организации бесплатного горячего питания школьников начальных классов. А в июне депутаты одобрили еще один важный законопроект, рассчитанный на государственную поддержку студенческих отрядов.

Изготовитель: Русинов Мокей Валерьевич, место жительства: Воронежская область, город Воронеж. Заказчик: Самарское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Тираж 20 экз. Дата изготовления 11.09.2021. Изготовление оплачено из средств избирательного фонда Самарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Самарской Губернской Думы седьмого созыва.