«Говорим и показываем»: как прошел Фестиваль уличного кино в Самаре

Набережная Ладьи этим летом снова стала домом кино под открытым небом.

Набережная Ладьи этим летом снова стала домом кино под открытым небом. Прохожие уже не удивляются, слыша отрывки из фильмов про Гарри Поттера или про Старика Хоттабыча. Но в этот раз на экранах не было привычных героев: логотип онлайн-кинотеатра KION в углу и привлекающая внимание надпись «Фестиваль уличного кино». Простояв в небольшой очереди и взяв программку, я присоединилась к зрителям.

В самом разгаре фестиваля был PublikTalk «Будущее онлайн- и офлайн-кинотеатров». Перед огромным экраном, на самом краю сцены сидели участницы дискуссии: режиссер фильма «Варя» Ника Горбушина; киносценарист, автор сценария короткометражной комедии «Как обычно» Мария Якутина; основатель киноклуба Киноквартирник, соведущая подкаста «Спилберг, у нас проблема!» и киноактивистка Марина Кулапина, а также руководитель PR-службы МТС в Самарской области Татьяна Выводнова. Это был очень душевный диалог о важном. В последнее время появляется много новых форматов в киноиндустрии. Скринлайф, вертикальные сериалы и вот теперь киносториз.

- Киносториз - это новый формат, который есть только у KION, - объяснила корреспонденту «КП» - Самара» Татьяна Выводнова. - Зрителю предлагается посмотреть фильм двумя способами: стандартным - целиком - или посмотреть его в формате 10-15-минутных роликов, каждый из которых - законченный эпизод. Сделано это, потому что меняется темп потребления контента, у зрителя меняется ожидание к контенту и количество свободного времени у людей, потому что не все могут позволить себе погружаться в какую-нибудь кино-вселенную и смотреть фильм целиком.

После завершения конкурса все фильмы фестиваля можно будет посмотреть на платформе онлайн-кинотеатра KION.

Несмотря на востребованность такого формата у аудитории, сами творцы короткого метра относятся к киносториз неоднозначно. Все они сошлись на том, что киносториз не могут заменить все полнометражные фильмы в угоду спешащему по своим делам зрителю, потому что не каждое творение режиссера можно разделить на законченные эпизоды. Но сами киносториз вполне могут стать хорошей альтернативой трейлерам или же действительно стать заменой полному метру, если это не искажает задумку режиссера.

- Мне кажется, мы очень много сейчас думаем, как привлечь зрителя, сократив хрон, и забываем о качестве, - рассуждает Ника Горбушина. - Люди находят время, если они этого хотят. Поэтому, мне кажется, мы должны думать о том, как удерживать зрителя с помощью наполнения в кадре, а не как угождать хронометражу. Есть фильмы, которые мы готовы смотреть из года в год, а есть кино, которое выстрелило сегодня, но завтра о нем никто не вспомнит. Я бы не на хронометраж делала акцент.

Стриминговые платформы составляют хорошую конкуренцию офлайн-кинотеатрам, и одна из таких платформ, которая уделяет внимание качеству и идет в ногу со временем, - онлайн-кинотеатр KION от компании МТС. Именно этот стрим-сервис представляет Фестиваль уличного кино. Это весьма символично, ведь короткий метр - это очень актуальный жанр. Он отвечает потребностям аудитории во времени, может вместить в себя тему, идею, драму в рамках 15-17 минут.

После завершения конкурса все фильмы фестиваля можно будет посмотреть на платформе онлайн-кинотеатра KION.